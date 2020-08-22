Лукашенко привел в полную боевую готовность войска на границе с ЕС

Президент Беларуси Александр Лукашенко привел основные части Вооруженных Сил страны в полную боевую готовность и перебросил войска на западное направление. Он отметил, что принял такое решение впервые за четверть века из-за того, что возникла угроза для Беларуси со стороны стран НАТО.

Лидер Беларуси 22 августа после посещения Гожского полигона приехал в Гродно в пункт постоянной дислокации 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, где провел совещание с руководством силового блока, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Он также заявил, что вместо того чтобы заниматься экономикой и насущными делами страны, приходится уделять внимание вопросам стабилизации обстановки.

«Даже не сказал бы, что внутри страны (в целом. — Авт.). Прежде всего это Минск. Даже не хочу здесь Гродно называть с позиции сегодняшнего дня. Тем не менее, что меня больше всего беспокоит, — к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», — сказал он.

Как писали «ФАКТЫ», на днях Лукашенко заявил, что массовые протесты в стране — это дело рук США.

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