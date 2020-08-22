27.31 / 27.56 32.00 / 32.50
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Лукашенко привел в полную боевую готовность войска на границе с ЕС

14:58 22 августа 2020
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко привел основные части Вооруженных Сил страны в полную боевую готовность и перебросил войска на западное направление. Он отметил, что принял такое решение впервые за четверть века из-за того, что возникла угроза для Беларуси со стороны стран НАТО.

Лидер Беларуси 22 августа после посещения Гожского полигона приехал в Гродно в пункт постоянной дислокации 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, где провел совещание с руководством силового блока, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Он также заявил, что вместо того чтобы заниматься экономикой и насущными делами страны, приходится уделять внимание вопросам стабилизации обстановки.

«Даже не сказал бы, что внутри страны (в целом. — Авт.). Прежде всего это Минск. Даже не хочу здесь Гродно называть с позиции сегодняшнего дня. Тем не менее, что меня больше всего беспокоит, — к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», — сказал он.

Как писали «ФАКТЫ», на днях Лукашенко заявил, что массовые протесты в стране — это дело рук США.

233

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Снежана Егорова

"Рагули" сохранили жизнь вам и вашим детям": ветеран АТО мощно ответил оскандалившейся Егоровой (видео)

Пробка

На въезде в курортную Затоку образовалась многокилометровая пробка (фото)

клиника Charite

В Германии рассказали о состоянии Навального

Новорожденный

Утопила в туалете и легла спать: на Тернопольщине мать убила новорожденного ребенка

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер