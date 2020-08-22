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Мир

В Минске найден мертвым еще один протестующий

22:55 22 августа 2020
В Минске найден мертвым еще один протестующий

В Минске нашли повешенным участника акций протеста Никиту Кривцова, который пропал после антиправительственного митинга 12 августа.

Активисту было 28 лет, свой день рождения он отметил только 31 июля.

«Как сообщают наши источники, его сильно избитое тело нашли в петле в лесопарке на улице Парниковой», — сообщил Telegram-канал NEXTA Live.

Напомним, жертвами пыток беларусских силовиков стали и украинские граждане — правозащитники и журналисты Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Один из них рассказал свою историю «ФАКТАМ».

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В Минске найден мертвым еще один протестующий

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