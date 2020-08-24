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Мир

Лукашенко снова созвонился с Путиным: о чем говорили

17:04 24 августа 2020
Лукашенко и Путин

Днем 24 августа президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз переговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным.

Во время разговора Лукашенко и Путин обсудили ситуацию внутри Беларуси и на внешнем контуре, особенно на западном направлении, сообщает Telegram-канал «Раньше всех Ну почти».

Кроме того, главы государств договорились, что белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины против коронавируса, произведенной в России.

Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Напомним, 23 августа в Минске прошла акция «Марш новой Беларуси». По данным белорусских СМИ, к акции присоединились не менее 100 тысяч человек. Сначала митингующие собрались на площади Независимости, затем двинулись к стеле «Минск — город-герой» и Дворца независимости, который окружили рубежом силовики. Позже во дворец прилетел вертолет с Александром Лукашенко.

В Москве опасаются, что в Беларуси «некоторые силы пытаются реализовать украинский сценарий».

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