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Лукашенко снова созвонился с Путиным: о чем говорили
Днем 24 августа президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз переговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным.
Во время разговора Лукашенко и Путин обсудили ситуацию внутри Беларуси и на внешнем контуре, особенно на западном направлении, сообщает Telegram-канал «Раньше всех Ну почти».
Кроме того, главы государств договорились, что белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины против коронавируса, произведенной в России.
Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина, передает Telegram-канал «Пул Первого».
Напомним, 23 августа в Минске прошла акция «Марш новой Беларуси». По данным белорусских СМИ, к акции присоединились не менее 100 тысяч человек. Сначала митингующие собрались на площади Независимости, затем двинулись к стеле «Минск — город-герой» и Дворца независимости, который окружили рубежом силовики. Позже во дворец прилетел вертолет с Александром Лукашенко.
В Москве опасаются, что в Беларуси «некоторые силы пытаются реализовать украинский сценарий».
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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