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Лукашенко расправляется с неугодными: Алексиевич вызвали в Следственный комитет
На фоне продолжающихся в Беларуси акций против режима Лукашенко, власть стала расправляться с известными белорусами, которые поддержали протестующих.
Нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич, которая вошла в Координационный совет белорусской оппозиции, вызвали в Следственный комитет по уголовному делу о призывах к захвату власти, передает Telegram-канал Mash.
Лукашенко уволил посла Беларуси в Словакии Игоря Лещеню, который первым из дипломатов заявил о своей позиции и поддержал протесты в стране.
Напомним, на днях президент Лукашенко подписал указ о награждении медалями «За безупречную службу» большую группу представителей сотрудников МВД, которые принимали участие в подавлении протестов.340
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