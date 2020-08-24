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Мир

Лукашенко расправляется с неугодными: Алексиевич вызвали в Следственный комитет

18:54 24 августа 2020
Алексиевич

На фоне продолжающихся в Беларуси акций против режима Лукашенко, власть стала расправляться с известными белорусами, которые поддержали протестующих.

Нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич, которая вошла в Координационный совет белорусской оппозиции, вызвали в Следственный комитет по уголовному делу о призывах к захвату власти, передает Telegram-канал Mash.

Лукашенко уволил посла Беларуси в Словакии Игоря Лещеню, который первым из дипломатов заявил о своей позиции и поддержал протесты в стране.

Напомним, на днях президент Лукашенко подписал указ о награждении медалями «За безупречную службу» большую группу представителей сотрудников МВД, которые принимали участие в подавлении протестов.

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