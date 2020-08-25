Ученые доказали факт повторного заражения коронавирусом

В Гонконге мужчина, который переболел коронавирусом, повторно заразился COVID-19. Подобное заявление сделала и врач из Черновцов, отметив, что снова подхватила эту страшную инфекцию через два месяца после выздоровления.



У 33-летнего пациента из Гонконга, пишет israelinfo, 4 месяца назад были симптомы коронавируса, что подтвердили тесты. Мужчина полностью излечился и отправился на отдых в Испанию.

После его возвращения новый тест показал, что он снова болен. Уровень вирусной нагрузки у мужчины был достаточно высокий, не характерный для остаточных явлений в организме. Анализ показал, что речь в первом и втором случаях идет о разных штаммах COVID-19.

Ученые сделали несколько выводов: вирус мутирует, как и вирус гриппа, и не дает иммунитета от повторного заражения на длительное время. Переболевших пациентов необходимо вакцинировать, но сколько будет действовать вакцина, пока тоже неизвестно. Естественный и искусственный иммунитет к вирусу гриппа составляет не более 6 месяцев.

По мнению микробиологов, если вакцина окажется эффективной, прививаться придется, как минимум, раз в год, но может и чаще.

Исследователи из Гонконга рекомендуют переболевшим носить маски, как и всем прочим людям, и соблюдать дистанцию.

Напомним, специалисты ВОЗ считают, что людям удастся побороть инфекцию коронавируса за два года, учитывая современные технологии.

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