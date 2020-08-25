27.35 / 27.60 32.10 / 32.45
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Ученые доказали факт повторного заражения коронавирусом

7:32 25 августа 2020
тест

В Гонконге мужчина, который переболел коронавирусом, повторно заразился COVID-19. Подобное заявление сделала и врач из Черновцов, отметив, что снова подхватила эту страшную инфекцию через два месяца после выздоровления.

У 33-летнего пациента из Гонконга, пишет israelinfo, 4 месяца назад были симптомы коронавируса, что подтвердили тесты. Мужчина полностью излечился и отправился на отдых в Испанию.

После его возвращения новый тест показал, что он снова болен. Уровень вирусной нагрузки у мужчины был достаточно высокий, не характерный для остаточных явлений в организме. Анализ показал, что речь в первом и втором случаях идет о разных штаммах COVID-19.

Ученые сделали несколько выводов: вирус мутирует, как и вирус гриппа, и не дает иммунитета от повторного заражения на длительное время. Переболевших пациентов необходимо вакцинировать, но сколько будет действовать вакцина, пока тоже неизвестно. Естественный и искусственный иммунитет к вирусу гриппа составляет не более 6 месяцев.

По мнению микробиологов, если вакцина окажется эффективной, прививаться придется, как минимум, раз в год, но может и чаще.

Исследователи из Гонконга рекомендуют переболевшим носить маски, как и всем прочим людям, и соблюдать дистанцию.

Напомним, специалисты ВОЗ считают, что людям удастся побороть инфекцию коронавируса за два года, учитывая современные технологии.

260

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Донецк

В Донецке оккупанты принялись пересчитывать пустующие квартиры (фото)

Скабеева и Кравчук

"Приятно слушать": Кравчук рассказал, что думает о Скабеевой

Трагения в Кривом Роге

Трагедия в Кривом Роге: в карьере на глубине 170 метров нашли тело молодой девушки

Вода в аннексированный Крым

Пожалеем военных Путина? Кравчук заговорил о возможности подачи воды в оккупированный Крым

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер