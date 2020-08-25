Ученикам начальных классов разрешат ходить по школе без масок: в Минздраве сделали важное заявление

Важное уточнение сделано о порядке использования медицинских масок в украинских школах, которые начинут учебный год в условиях карантинных ограничений.

О правилах, начинающих действовать для учеников с 1 сентября, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге по ситуации с противодействием с распространением коронавирусной инфекции.

Правила гласят:

ученики 1−4 классов смогут передвигаться по учебному заведению без масок и респираторов;

дозаторы и антисептики должны быть на входе во всех заведениях, мыть руки необходимо после каждого урока;

в «оранжевой зоне» учителя будут использовать защитные щитки и обязаны соблюдать дистанцию, в школах «желтой» и «зеленой» карантинных зон педагогам достаточно соблюдать дистанцию;

весь класс пойдет на самоизоляцию, если у кого-то из учеников обнаружат коронавирус.

Полный перечень правил Минздрав направил всем учебным заведением.

Ранее инфекционист сказал «ФАКТАМ», к чему приведет начало учебного года.

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