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Ученикам начальных классов разрешат ходить по школе без масок: в Минздраве сделали важное заявление
Важное уточнение сделано о порядке использования медицинских масок в украинских школах, которые начинут учебный год в условиях карантинных ограничений.
О правилах, начинающих действовать для учеников с 1 сентября, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге по ситуации с противодействием с распространением коронавирусной инфекции.
Правила гласят:
- ученики 1−4 классов смогут передвигаться по учебному заведению без масок и респираторов;
- дозаторы и антисептики должны быть на входе во всех заведениях, мыть руки необходимо после каждого урока;
- в «оранжевой зоне» учителя будут использовать защитные щитки и обязаны соблюдать дистанцию, в школах «желтой» и «зеленой» карантинных зон педагогам достаточно соблюдать дистанцию;
- весь класс пойдет на самоизоляцию, если у кого-то из учеников обнаружат коронавирус.
Полный перечень правил Минздрав направил всем учебным заведением.
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