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В реанимации мест нет: врач рассказала о ситуации в харьковской инфекционке
В Харькове в последнее время большинство пациентов с инфицированием COVID-19 лечатся дома, а больницы практически заполнены.
Как сообщает Суспільне, в областной инфекционной больнице во вторник, 25 августа, находилось 229 пациентов, при том что в ней всего 240 кроватей. По информации Харьковской ОГА, до 150 мест выделили в детской инфекционке. Реанимация заполнена.
«12 мест в реанимации занято, но 17 человек подключены к ИВЛ. В связи с тем, что в реанимации мест мало, то пациенты подключаются к ИВЛ в отделениях. Там временно оборудованы реанимационные палаты», — проинформировала заместитель директора больницы Валентина Маслова.
При этом в диспансере радиационной защиты, по словам директора медучреждения Ирины Пироговой, из 110 мест, предназначенных для COVID-больных, заняты уже 76.
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