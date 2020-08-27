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Российский БТР протаранил авто с американскими военными в Сирии
В Сирии произошло ДТП — в районе города Дерик на северо-востоке страны утром 26 августа столкнулись транспортные средства войск России и международной коалиции во главе с США. Напомним, в июле в Киеве спецназ СБУ «Альфа» задержал российского агента,
По данным СМИ, инцидент произошел, когда силы коалиции осуществляли очередной патруль, а россияне начали их таранить, причем в этом участвовали и БТР, и вертолет.
Это подтверждает видео, опубликованное в сети очевидцами инцидента.
So the Fighter Bomber Instagram channel that posted this video claims the Russian Mi-8AMTSh helicopter in this video was hovering over American forces, presumably to try to disperse them or force them to move. 318/https://t.co/0iBHe4GlnT pic.twitter.com/LDebd2HlLP— Rob Lee (@RALee85) August 26, 2020
В комментарии журналистам представитель Совета национальной безопасности США Джон Улиот проинформировал, что экипаж транспортного средства коалиции получил ранения, однако количество пострадавших не уточнил (по неофициальным источникам, пострадали не менее четырех американских военнослужащих).
Напомним, в середине августа в Сирии погиб российский генерал. Спустя некоторое время в сети появилось видео подрыва военного.815
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