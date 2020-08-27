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Мир

Российский БТР протаранил авто с американскими военными в Сирии

9:52 27 августа 2020
Российские и американские военные в Сирии

В Сирии произошло ДТП — в районе города Дерик на северо-востоке страны утром 26 августа столкнулись транспортные средства войск России и международной коалиции во главе с США. Напомним, в июле в Киеве спецназ СБУ «Альфа» задержал российского агента, в т. ч. воевавшего в Сирии.

По данным СМИ, инцидент произошел, когда силы коалиции осуществляли очередной патруль, а россияне начали их таранить, причем в этом участвовали и БТР, и вертолет.

Это подтверждает видео, опубликованное в сети очевидцами инцидента.

В комментарии журналистам представитель Совета национальной безопасности США Джон Улиот проинформировал, что экипаж транспортного средства коалиции получил ранения, однако количество пострадавших не уточнил (по неофициальным источникам, пострадали не менее четырех американских военнослужащих).

Напомним, в середине августа в Сирии погиб российский генерал. Спустя некоторое время в сети появилось видео подрыва военного.

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