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Здоровье и медицина

Если печень начала накапливать жир, следует проверить сосуды: на прямой линии «ФАКТОВ» терапевт

7:51 28 августа 2020
болит печень

На рынке глаза разбегаются: горы свежих фруктов, овощей, ароматной зелени. Многие решают пару дней посидеть на салатах, чтобы разгрузить организм.

— Советую задуматься, всегда ли такой рацион полезен, — предостерегает терапевт, гастроэнтеролог, заведующий кафедрой внутренней медицины № 1 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор Вадим Шипулин. — Тем, кто страдает хроническим панкреатитом, подобная пища может навредить: поджелудочная железа не любит сырые плоды. Но если яблоки можно запечь, то арбузы и дыни едят свежими. В результате возникают вздутие живота и боль, тошнота, понос — симптомы плохого усвоения клетчатки. А хронический панкреатит часто сопровождается еще и сахарным диабетом, требующим ограничения сладких ягод и фруктов.

Свои ограничения имеются при желчнокаменной болезни. Лук и чеснок, которыми многие люди щедро приправляют овощные салаты, обладают сильным желчегонным эффектом, а значит, могут вызвать обострение недуга.

— Сегодня модно сидеть на белковой диете. Она не навредит организму?

— Диета с низким содержанием углеводов особенно опасна для тех, у кого есть проблемы с почками или склонность к ним. Нарушается азотистый обмен, появляются или увеличиваются камни в мочевыводящей системе. Не менее опасна диета с упором на жиры. Такой рацион прицельно бьет по печени, желчевыводящей системе, нарушает работу поджелудочной железы.

— Излишне жирная еда может спровоцировать жировую болезнь печени?

— Да. Клетки печени первыми начинают накапливать излишний жир, особенно холестерин. Такую реакцию печени прежде всего видим у пациентов с уже нарушенным липидным обменом, начинающимся атеросклерозом, ожирением. Но пострадать могут и люди с нормальным весом. Нарушение обмена жиров коварно, так как человек поначалу ничего не ощущает. Поэтому мужчины старше 40 лет, а женщины после 50 лет должны регулярно проверять состояние печени.

Если выявлены проблемы, на них нужно реагировать: состояние печени — это индикатор системных нарушений в организме. Из-за накопления липидов в просвете сосудов возникает атеросклероз, который может спровоцировать инфаркт или инсульт.

Как проверить поджелудочную железу? О чем говорят печеночные пробы? Какие продукты помогут избежать застоя желчи? Как обследовать пищеварительный тракт?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 31 августа, с 14:00 до 15:00 ответит терапевт, профессор Вадим Петрович Шипулин.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]

Материал о прямой линии читайте в четверг, 10 сентября

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему фруктово-овощная диета не всегда помогает сбросить вес и какие продукты способствуют похудению.

Читайте также: Новые правила питания от британских диетологов: о пользе кофе, а также вреде подсолнечного масла и фруктов

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