В Запорожском медуниверситете вспышка COVID-19: счет заболевших иностранных студентов идет на десятки
В Запорожском медуниверситете массово заболели студенты-иностранцы, проживающие в общежитиях. В конце июля массово заразились курсанты Института специальной связи и защиты информации в Киеве.
На сегодня известно о 69 заболевших студентах Запорожского медуниверситета, из которых 57 человек госпитализированы в стационары.
Об этом сообщила советница главы ОГА Елена Теряева, передает сайт Запорожья.
По ее словам, в вузе организована самоизоляция почти 700 человек, медицинское наблюдение, охрана. Проведена заключительная дезинфекция в общежитиях, продолжается тестирование контактных лиц, но в настоящее время очаг не закрыт.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали заболевших COVID-19 студентах из общежитий КПИ.8
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