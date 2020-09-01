Евгений Паперный: «Мой любимый тост: «Выпьем же за то, благодаря чему мы, несмотря ни на что...»

Евгению Паперному могут позавидовать тридцатилетние. В свои 70 лет он энергичен и обаятелен, как и в прежние годы. Ну, а в чувстве юмора сыскать равных ему вообще трудно. На каждый случай жизни у артиста есть анекдот. Накануне юбилея Евгений Паперный рассказал «ФАКТАМ», как воспринимает свой возраст и в чем сейчас черпает вдохновение.

«Кто-то стареет в двадцать лет, а кто-то скачет до нескончаемости»

— Евгений Васильевич, с юбилеем вас! Крепкого вам здоровья и удачи! Скажите, семьдесят лет, с вашей точки зрения, — это много или мало?

— А кто его знает? Кому сколько отмерено. Для кого-то это много, для кого-то — мало. Есть по этому поводу хороший анекдот, когда к 105-летнему старожилу в горы приехали журналисты. Он сидит, облокотившись на посох. «Ну, конечно, здесь такой воздух, такой вид, чистые вода, питание и только положительные эмоции!» — говорят они ему. А он так хмуро на них сморит: «Уважаемые, у меня тоже эмоции бывают плохие: так больно смотреть, как стареют мои внуки!». Так что все относительно, как говорил Эйнштейн.

— Возраст тоже?

— Да. Кто-то стареет в двадцать лет, а кто-то скачет до нескончаемости, как тот дедушка из уже другого анекдота. Сидят два старика на лавочке. Один рассказывает другому: «Когда мне было двадцать лет, явилась ко мне фея и говорит: «Из двух желаний, которые ты загадаешь, я исполню только одно: даю тебе или такие сексуальные возможности, что ты будешь удивлять женщин до конца дней своих, или феноменальную память: мозги будут ясные до конца жизни. Только я вот не помню, что тогда выбрал». Честно говоря, внутренне я как-то своего возраста не чувствую. Даже с удивлением думаю об этом иногда. Другое дело, что «физика» уже не та: начинают преследовать какие-то болячки, выскакивать травмы, полученные на протяжении жизни, которые вроде как по молодости залечил, а они все равно вылезают. «Ничто не проходит бесследно», как поется в известной песне. Чаще начинаешь обращаешься к докторам. К сожалению, механизм наш не вечен. Как и двигатель внутреннего сгорания, он имеет свой ресурс. Если в течение жизни его грамотно не поддерживать, в конце концов придется делать капремонт. У меня машина Dodge, я так трогательно за ней слежу: и профилактику делаю, и вовремя масло меняю. Если что-то начало барахлить, быстренько еду на СТО. А ведь проходить медосмотр надо и человеку хоть раз в год. И там, где что-то не так, нужно пытаться быстренько это исправлять.

— В семьдесят человек воспринимает мир как-то по-иному?

— Приходит понимание жизни, снимаются розовые очки и как-то иногда скептически смотришь на то, что происходит вокруг, порой уже начинают раздражать бегущие мимо молодые люди… При этом вспоминаю, что в их годы я никогда на эскалаторе не стоял: либо бежал вниз, либо упорно поднимался по ступенькам вверх.

— Вас, такого известного человека, и сегодня порой можно встретить в метро. Как реагируют люди?

— Спрашивают: «Как, вы ездите в общественном транспорте?» На что я отвечаю: «А что, я хуже вас, что ли?» Да, езжу, когда моя машина в ремонте. А как-то несколько лет назад было такое. Стою на эскалаторе, а сзади — два пацана. Один другому говорит: «Ты хоть узнал, кто впереди стоит? Нет? Иди посмотри».Тот крадется мимо меня и вдруг слышу: «Ничего себе: Мороз в метро ездит!» Политики у нас стали популярнее артистов. Их каждый день показывают в ток-шоу на всех каналах, а артистов уже не видно — они где-то там, в театре…

«За пять месяцев карантина я похудел на 12 килограммов!»

— Скажите, слава добавляет человеку счастья?

— Я к популярности отношусь очень спокойно. Скажу даже больше: после поклона в театре всегда стараюсь быстро проскочить в гримерку. Особенно не люблю, когда просят сделать со мной сэлфи. Искаженное лицо — что здесь хорошего? Помню, один зритель сделал все-таки и тут же кричит кому-то гордо: «Вот смотри, на фоне кого я!».

— Святая простота… Кстати, как вам удается многие годы оставаться в прекрасной форме?

— Многие во время карантина подружились с холодильником и поэтому набирают вес. По этому поводу расскажу анекдот. Одна блондинка говорит другой: «А почему все говорят, на ночь не надо есть? А зачем тогда в холодильнике лампочка горит?» Насчет себя же скажу вот что. Мне карантин пошел на пользу. У нас из-за него столько спектаклей слетело, но я решил правильно использовать время — заняться здоровьем. За пять месяцев карантина похудел на 12 килограммов! В марте весил 92 килограмма, а на днях вот стал на весы — 80! Говорю жене: «Таня, может, весы неправильные?» А она отвечает: «Да нет, они же новенькие — мы их недавно купили».

— Как собираетесь отмечать юбилей?

— Скромно, в семейном кругу. Во-первых, карантин… Сорокалетие я тоже не отмечал — говорят, это плохая примета. А 50 и 60-летние юбилеи круто гулял. На 50-летие собрал в клубе «Красное и черное» 150 друзей. На 60-летие в ресторане на озере на потоне — шестьдесят человек. Вышел спеть песню «Третье сентября», так как родился именно в этот день. И вдруг незаметно разулся и с разбегу через перила в озеро — раз! Гости были в шоке. Все кричали: «Дайте ему круг!». А я, когда почувствовал, что намокшие брюки и рубашка стали меня тащить вниз, понял: хорош кочегарить, надо вовремя возвращаться. Доплыв, переоделся в новый заранее приготовленный костюмчик… Прошло десять лет — люди до сих пор вспоминают тот праздник. Говорят мне: «В шестьдесят лет ты сделал прыжок через такие высокие перила — это невероятно!» А в этот раз уеду на день рождения с женой к другу в Черкасскую область. У него большая усадьба, виноградник, домашнее вино и самогоночка, настоянная на травах. А вкусной еды там столько, что я боюсь, как бы не набрать снова свои 12 килограммов. У него там и куры, и утки, и кролики, и рыба — что хотите…

«Мое жизненное кредо — не завидовать»

— О каком подарке мечтаете накануне дня рождения?

— Не хочу никаких подарков. Мы с женой сейчас практически никуда не ходим, все заказываем в супермаркете. И вот когда она недавно спросила, что мне подарить, я ей говорю: «Включай планшет — посмотрим, какой у них ассортимент виски, джина, вин, к примеру». Короче говоря, заказал я всего понемногу, чего скромничать. Все это возьмем с собой, когда поедем в гости к другу. И там я обязательно произнесу свой любимый тост: «Выпьем же за то, благодаря чему мы, несмотря ни на что…».

— Верите в судьбу?

— Да. Говорят, если ты покоряешься судьбе, она тебя ведет, но, если сопротивляешься, она тебя тащит.

— Чувство юмора вам жить помогает?

— Конечно. Нужно быть оптимистом. Я как лягушка-оптимистка из той истории, когда две лягушки упали в молоко и одна сказала: «Нам конец», а вторая ответила: «Нет-нет» — и, барахтаясь, лапками взбила масло и выбралась.

— Какое у вас жизненное кредо?

— Не завидовать. У меня никогда не было этого чувства. Когда вижу успех у кого-то, говорю ему вслед: «Значит, он это сумел! Молодец!».

— Что вы пожелали бы себе?

— Не терять здоровье. У меня сверхзадача — не оставить одной свою жену Танечку, которая во мне очень нуждается. Она тот человек, который дарит мне вдохновение. Всегда говорит: «Не теряй надежды, все еще впереди…»

Ранее Евгений Паперный рассказал в интервью «ФАКТАМ», как ему удается поддерживать прекрасную физическую форму.



Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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