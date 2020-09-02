ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 3—9...

Перед статуей Давида люди теряли сознание: уже более 500 лет шедевр Микеланджело поражает публику

8 сентября 1504 года во Флоренции на общее обозрение было выставлено одно из самых выдающихся произведений мирового искусства

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Скульптурное изображение иудейского царя было заказано Микеланджело в 1501 году. По условиям договора, пятиметровая статуя должна была быть выполнена из целостного куска мрамора. В январе 1504 года работа была закончена. Когда Давид предстал перед флорентийцами, они онемели от величия и красоты этого мраморного исполина. Джорджо Вазари, составлявший жизнеописания художников, писал: «Тому, кто это видел, ни на какую скульптуру любого мастера наших или других времен и смотреть не стоит». Заказ предполагал установку Давида на одном из контрфорсов (вертикальная конструкция) собора Санта-Мария-дель-Фьоре, но оказалось, что поднять туда статую невозможно. Совет, членами которого были Боттичелли и Леонардо да Винчи, решили установить Давида на площади Синьории.

8 сентября 1504 года скульптуру по настоянию Леонардо и с согласия Буонаротти установили у входа в Лоджию Ланци, где проводились заседания городского совета. Там Давид простоял под открытым небом почти четыре века. За это время он вытерпел не только погодные условия, но и однажды пострадал от политических дебатов. В 1527 году из окна Палаццо Веккьо вылетела скамья, которая повредила левую руку скульптуры. Отреставрированную статую перенесли в главный зал Галереи Академии искусств только в 1873 году.

В настоящее время существует множество копий Давида, которые находятся в разных странах мира. Самая известная располагается на площади Синьории во Флоренции, где первоначально был установлен оригинал. Еще одна — тоже во Флоренции, на площади Микеланджело, выполнена из бронзы.

Давид на площади Микеланджело

Библейский персонаж Давид был довольно популярной фигурой в искусстве эпохи Возрождения. Флорентийские скульпторы Донателло, Гиберти и Верроккьо тоже воссоздали этого героя священных писаний, но их Давид был мальчиком-подростком, изображенным после убийства великана Голиафа. Давид Микеланджело — будущий царь иудейский, представлен во всем блеске красоты своего совершенного тела. Нередки случаи, когда после посещения залов с выставленными работами Микеланджело туристы обращаются за медицинской помощью. Они жалуются на потерю ориентации, головокружение, тошноту. Особенно впечатляет зрителей статуя Давида, перед которой люди теряли сознание. Медики госпиталя Санта-Мария-Нуова назвали подобное эмоциональное состояние «синдром Давида».

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