Азаров был одним из лучших премьеров, а Януковича погубили сыновья, — Богдан (видео)

Беглый украинский премьер Николай Азаров, живущий сейчас на Рублевке в Москве, — честный человек и опытный бюрократ, который на своей должности «останавливал очень много глупостей». Если бы не он, то Майдан мог начаться еще раньше.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан, работавший в правительстве Азарова заместителем министра Кабмина — правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики.

По словам бывшего государственного чиновника, Януковича «погубили сыновья-бизнесмены». А слияние власти, госслужбы и бизнеса недопустимо. И это привело к краху правления Януковича.

Богдан считает, что в первые годы пребывания у власти Янукович и его команда «активно шли в Европейский союз» и системной коррупции в верхах тогда не существовало.

«А потом, это мое личное мнение, Януковича погубили сыновья. И всю ту власть. У всех у них были сыновья. Эти сыновья все — бизнесмены. А государственная служба, президентская власть и бизнес — они несовместимы. Только потому, что ты — та голова, с которой гниет вся рыба», — заявил бывший чиновник.

Напомним, ушедший с госслужбы Богдан заявил, что много на ней не заработал, хотя он человек небедный. А недавно на имущество Богдана было совершено нападение. В ночь на вторник, 11 августа, в Киеве подожгли автомобиль Tesla, по версии СМИ, принадлежащий экс-главе ОП.

751

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter