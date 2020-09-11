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Политика

Вернувшийся в Украину Богдан заявил, что будет "чрезвычайно рад" пообщаться с ГБР

17:11 11 сентября 2020
Богдан

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, который на днях дал интервью Дмитрию Гордону, вернулся в Киев и получил повестку в ГБР.

«Буду очень рад пообщаться с ними, а до этого приглашаю журналистов встретиться у ГБР в 10 в понедельник. Поговорим», — написал Богдан на своей странице в Facebook.

Напомним, после беседы с Дмитрием Гордоном Богдан сообщил, что пересек украинско-румынскую границу.

В своем нашумевшем интервью Богдан рассказал много того, что происходило в высоких кабинетах при его бытности главой ОП. Кроме того, он дал характеристику президенту Зеленскому, его окружению и подтвердил подготовку спецоперации по захвату «вагнеровцев», которая сорвалась, а также сказал, кто стал виновником этого, но конкретную фамилию не назвал.

В «Слуге народа» назвали интервью Богдана «высокохудождественным».

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