Довыступался: ГБР вызывает Богдана на допрос из-за скандального интервью Гордону

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) пригласили бывшего главу Офиса президента Андрея Богдана в качестве свидетеля. Это связано с резонансными заявлениями Богдана в интервью Гордону.

Как сообщает пресс-служба ГБР, экс-глава Офиса президента в интервью обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами по вопросам статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и другим проблемам. Отмечается, что договоренности, о наличии которых заявил Богдан, не предусмотрены законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего ВСУ.

Следователи ГБР пригласили Богдана в качестве свидетеля для проверки озвученных им фактов. Ему направлена повестка о вызове.

В том же интервью Богдан назвал Азарова одним из лучших премьеров и рассказал, кто погубил Януковича. Также он назвал сильную сторону Зеленского и сообщил подробности о спецоперации по задержанию «вагнеровцев».

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