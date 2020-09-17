Ровно 80 лет назад возобновила работу Львовская опера, закрытая из-за экономического кризиса

С этим театром, являющимся одним из красивейших в Европе, связано много романтических и трагических историй

17 сентября 1665 г. В Лондоне вспыхнула эпидемия бубонной чумы, унесшая жизни 100 тысяч человек — 20 процентов населения города.

18 сентября 1965 г. Остров Хортица был объявлен государственным заповедником.

19 сентября 1960 г. В СССР был отправлен на околоземную орбиту космический корабль с двумя собаками на борту.

20 сентября 1519 г. Фернан Магеллан отправился в первое в истории кругосветное путешествие.

23 сентября 1595 г. Испанское правительство приняло решение не истреблять индейское население Америки, а крестить его, разделив колонии на территории миссий.

В конце 1885 года городским советом столицы Королевства Галиции и Лодомерии города Лемберг (нынешний Львов) был объявлен конкурс на создание проекта театра. Основными фаворитами жюри стали директор Львовской художественной школы Зигмунт Горголевский и ведущие театральные архитекторы Европы из бюро Fellner & Helmer. Безоговорочную победу одержал проект Горголевского. Архитектор предложил перекрыть часть реки Полтвы бетонными сводами, что позволило освободить место для здания.



Зал нового театра, поражавший роскошью, был рассчитан на 1000 мест. Огромное внимание уделили противопожарной безопасности. Была создана продуманная система лестничных клеток и запасных выходов, обеспечено максимальное освещение помещений. Инженеры помнили о пожаре в Венской опере в 1881 году, когда из-за несовершенных путей эвакуации погибли около 600 человек. Создатели львовского театра решили, что занавес должен соответствовать дорогущей внутренней отделке и послали специалистов в Европу. Больше всего львовянам понравился занавес в миланской Ла-Скала и в театре Кракова. Их автором был художник Генрик Семирадский (поляк родом из Украины). Ему и сделали заказ.

Почти четыре года, пока шло строительство театра, художник работал над занавесом, который назывался «Парнас». Но когда работа была закончена, оказалось, что платить художнику нечем. Театр строился, в основном, на средства меценатов, и они заявили, что ни копейки больше не дадут. Заказчики отправились в Италию и сообщили Семирадскому, что денег нет. Художник повел львовян в свою мастерскую и показал «Парнас». Заказчики утратили дар речи и простояли целый вечер возле картины. Всю ночь ценители искусства спорили о художественных нюансах полотна, а утром снова пришли к мастерской, умоляя Семирадского еще раз показать им занавес. Художник так заинтересовался предметом спора, что провел вместе с гостями возле «Парнаса» несколько часов. На следующий день львовяне уговорили мастера в последний раз показать им гениальное творение. Тогда Генрик Семирадский понял, что никто так не оценит его картину, как эти люди, и нигде в мире она не будет так красиво смотреться, как в том месте, для которого предназначалась. И Семирадский подарил занавес Львовской опере. В 1902 году художник умер, а его шедевр до сих пор радует посетителей театра. Правда, увидеть «Парнас» можно только в дни премьер.

Фронтон главного фасада театра украшен тремя бронзовыми фигурами работы львовского скульптора Петра Войтовича. Центр фронтона венчает «Слава», слева — «Гений Трагедии», справа — «Гений Музыки». Львовяне любят рассказывать такую историю. Профессор Львовского университета, преподававший акушерство и гинекологию, как-то, проходя с друзьями возле театра, поклялся своей научной честью, что такой живот, как у «Славы», бывает у женщин на четвертом месяце беременности. Чтобы выиграть пари, доктор пошел к скульптору, который ваял «Славу», и взял адреc натурщицы, позировавшей ему. У женщины и в самом деле оказался ребенок. На основании даты его рождения профессор подтвердил свою правоту.

В 1903 году, через три года после открытия театра, воды реки Полтвы, загнанной под землю Горголевским, напомнили о себе. Фундамент здания театра начал проседать. Грунтовые воды просочились в подвал. На стенах появились трещины, возникла серьезная угроза разрушения конструкции. Горголевский понял, что не сможет пережить позор, если его творение обрушится, и покончил с собой. А проседание грунта вскоре остановилось и больше не проявлялось.

Первым директором Львовской оперы был выдающийся режиссер Тадеуш Павликовский, который так страстно любил театр, что доплачивал в кассу собственные деньги. Поскольку пышные постановки и контракты с иностранными знаменитостями требовали огромных средств, директору пришлось продать свое поместье. Павликовский считал за честь для себя появиться на сцене в массовке.

Львовская опера — один из красивейших театров Европы

У Львовской оперы есть собственные романтические трагедии. В начале прошлого века из-за несчастной любви к певице покончил жизнь самоубийством известный львовский окулист. А в 1912 году в припадке бешеной ревности банкир Станислав Левицкий застрелил свою пассию, актрису Янину Огинскую-Шендерович.

Из-за экономического кризиса в 1934 году театр пришлось закрыть. А в декабре 1939 года, когда в городе после раздела Польши установилась советская власть, Львовская опера возобновила работу под названием Государственный украинский театр оперы и балета. Коллектив состоял из 350 человек, впервые появилась самостоятельная балетная труппа. Премьера в обновленном львовском театре. Это была опера в духе новых времен «Тихий Дон» по роману советского писателя Михаила Шолохова. В 2000 году театр праздновал 100-летие и ему было присвоено имя знаменитой оперной певицы Соломии Крушельницкой, которая пела на львовской сцене. А в 2005 году театр получил статус национального. В нем работают более 500 человек.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали истории и легенды Одесского оперного театра, торжественное открытие которого состоялось 210 лет назад.

Напомним, после полугодового пребывания в карантинном простое, возобновляет работу Национальная опера Украины. Открытие нового театрального сезона запланировано на 18 сентября.



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