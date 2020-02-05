Одесситы говорят, что в оперном театре обитает призрак знаменитого бандита Мишки Япончика

История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 6—12...

Ровно 210 лет назад состоялось торжественное открытие Одесской оперы

6 февраля 1900 г. Изобретатель Александр Попов впервые в мире передал по радио сигнал бедствия в море, отправив радиограмму командиру ледокола «Ермак».

6 февраля 1895 г. Родился знаменитый диетолог, автор книги «Чудо голодания» Поль Брэгг.

7 февраля 1940 г. Хэтти Макдэниел стала первой темнокожей актрисой, награжденной «Оскаром» — за роль второго плана в фильме «Унесенные ветром». Эта картина получила 8 «Оскаров».

8 февраля 1600 г. Суд инквизиции вынес смертный приговор Джордано Бруно.

9 февраля 1648 г. Богдана Хмельницкого избрали гетманом Украины.

10 февраля 1890 г. Родился известный поэт и прозаик, лауреат Нобелевской премии Борис Пастернак.

11 февраля 1945 г. В Крыму завершилась Ялтинская конференция.

12 февраля 1974 г. В Москве был арестован писатель Александр Солженицын.

Одесская опера входит в пятерку красивейших театров мира, а журнал Forbes включил его в перечень 11 наиболее интересных достопримечательностей Восточной Европы. Театр был построен по инициативе знаменитого одесского градоначальника Дюка де Ришелье. Здание сооружено по проекту французского архитектора Тома де Томона. 10 февраля 1810 года состоялось торжественное открытие театра. Архитектура здания была выдержана в классическом стиле. Театр вмещал 800 зрителей. По примеру старых итальянских театров 17 лож располагались на трех ярусах, в партере было всего 44 кресла. 700 зрителей наблюдали за постановками, стоя в партере.

Театр постоянно совершенствовался. В результате многочисленных перестроек по оси колонн появилась каменная стена, что позволило увеличить пространство фойе. Со стороны Ришельевской улицы был пристроен одноэтажный каменный вестибюль. Зал освещался канделябрами, прикрепленными к наружным стенкам лож, сцена — большими лампадами с маслом, а в галерее освещения не было вовсе. Работы по последней переделке здания окончились 31 декабря 1872 года, а в ночь на 2 января 1873 года театр полностью сгорел из-за неисправностей газового рожка, освещающего часы.

Строительство нового здания было поручено венским архитекторам Фердинанду Фельнеру и Герману Гельмеру. Во время строительства они в Одессе не появлялись. И когда в 1887 году приехали на открытие, Фельнер воскликнул: «Этот театр лучший в мире!» Архитектор знал, о чем говорил, ведь он со своим коллегой спроектировал по всей Европе десятки театров.

С момента пожара до закладки первого камня в новый фундамент прошло почти 11 лет. На строительство было выделено полтора миллиона рублей. Театр оснастили электричеством и паровым отоплением. «Освещение театра было устроено по последнему слову науки, — говорит автор книги „Возрождаем театр-сказку“ Игорь Волощук. — Первоначально думали осветить здание газом, но потом выяснились преимущества электричества. С сооружением театра в Одессе решилась судьба применения электричества в России. В 1889 году станция переменного тока по образцу одесской была открыта и в Царском Селе. Позже австрийский бургомистр обратился к одесскому градоначальнику с просьбой предоставить данные о работе электростанции, так как в 1890 году подобная станция строилась в Вене».

«Зрительный зал поражает небывалой в Одессе роскошью и красотой отделки лож. Во всем зале снизу и до потолка включительно преобладают бархат, сатин, позолота. При великолепном освещении все это блещет, горит, сияет», — писал «Новороссийский телеграф». На потолках росписи — сцены из известных произведений Шекспира. Высота хрустальной люстры 9 метров, диаметр 4 метра, а вес около 2,5 тонны. Уникальная акустика позволяет доносить даже шепот со сцены в любой уголок зала. В театре зал на 1590 мест и широкие фойе.

Зал Одесского оперного театра

В Одесской опере дирижировали Николай Римский-Корсаков, Сергей Рахманинов, пели Федор Шаляпин, Соломия Крушельницкая, Леонид Собинов, танцевали Анна Павлова и Айседора Дункан. 12 января 1893 года в Одессу приехал Петр Ильич Чайковский для участия в подготовке премьеры своей оперы «Пиковая дама» и дирижирования двумя симфоническими концертами. «Задолго до назначенного часа все оркестранты были на своих местах, — говорится в записях оркестранта Сергея Левина. — Как только Петр Ильич вышел из-за кулис на сцену, раздался гром аплодисментов и крики „Ура!“, оркестр грянул туш, и композитор, к немалому своему изумлению, был подхвачен на руки. Его долго качали. Все присутствующие в театре встали, аплодисменты продолжались около 15 минут. Петр Ильич прошел в первый ряд кресел, оттуда наблюдая за репетицией и делая замечания».

Премьера «Пиковой дамы», состоявшаяся 19 января 1893 года, имела огромный успех. «Вся публика, как один человек, поднималась с мест при каждом выходе Чайковского и благодарила за музыку, а он, растроганный до слез, в свою очередь, благодарил ее», — писали газеты. «Никогда мне не приходилось так уставать от дирижирования, как в Одессе… Но зато никогда и нигде меня не возносили, не фетировали, как там», — признавался Петр Чайковский в письме брату Модесту.

В 1925 году в Одесской опере снова вспыхнул пожар. Огонь повредил зрительный зал, уничтожил сцену, занавес, декорации и костюмы. Пострадала также нотная библиотека. Во время Великой Отечественной войны здание театра замаскировали, чтобы его силуэт не угадывался с воздуха. Оставшиеся в городе артисты продолжили работать. Нацисты планировали взорвать театр, но, к счастью, передумали. Говорят, театр спасла балерина, у которой был роман с высокопоставленным немецким офицером, отвечавшим за эту операцию.

Театру постоянно угрожают оползни, поскольку грунтовые воды располагаются близко к поверхности. В 1955 году под фундамент здания было залито жидкое стекло, а в конце 90-х — начале 2000-х фундамент укрепили сваями (1800 штук).

Говорят, несчастья преследуют Одесскую оперу потому, что она была 13-й в списке театров, построенных Фельнером и Гельмером. Многие одесситы считают, что виновниками всех неприятностей театра являются обитающие в нем привидения. Итальянский гастролер из ревности зарезал свою супругу-примадонну прямо на сцене, и с тех пор по гулким помещениям театра разносится то его хохот, то арии из «Паяца», которого давали в тот роковой вечер. А некоторые всерьез говорят, что в театре обитает призрак знаменитого бандита Мишки Япончика, который очень любил оперу.

В 2007 году Одесскому академическому театру оперы и балета присвоен статус национального.

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