Одной из самых ярких пар четвертого сезона «Танців з зірками» («1+1») стали Олег Винник и Алена Шоптенко. Их конкуренты даже сокрушались, что популярному артисту можно не танцевать, а достаточно просто выйти на паркет. Но Винник оказался усердным учеником и, по словам его партнерши, с каждым эфиром танцует все лучше. Алена Шоптенко признается, что ей комфортно работать с популярным артистом, несмотря на сложный график и частые концерты Олега Винника. В минувшем эфире пара даже не смогла выйти на паркет, а танцевала прямо во время концерта певца в Житомире. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известная танцовщица и хореограф Алена Шоптенко рассказала о слабых местах Олега Винника, конкурентах на паркете и своем новом увлечении.

— Алена, у вас уставший голос…

— К сожалению, я уже второй раз за время проекта заболеваю ОРВИ. Подхватила инфекцию накануне первого эфира и вот теперь опять. Видимо, мой организм очень ослаблен.

— Вы сдавали тест на коронавирус?

— Конечно. Результат отрицательный. Да и симптоматика болезни совершенно иная. Обычно все мои простуды начинаются с горла, так и в этот раз.

— Наверное, сейчас вы себя совсем не бережете?

— Такой график занятий, что уделить время себе не удается совсем. Тяжело находиться в режиме постоянных репетиций. Я ведь просто не успеваю полечиться. А мне бы хорошо сейчас просто полежать хотя бы один денек.

- Но на сцене в Житомире вместе с Олегом Винником вы блистали!

— Это работа, которая не должна зависеть от моего самочувствия. Ведь от нас — танцоров, хореографов — зависит, как будет выглядеть в кадре звезда. Поэтому в любых обстоятельствах буду работать. Наше выступление в Житомире состоялось во время концерта Олега. Мы станцевали один раз — все по-честному. Площадка была открытая, а я — в легком платье. Уже до этого чувствовала, что начинаю заболевать, а там, видимо, добавила. К тому же накануне я ездила с Олегом на концерт в Чернигов.

— Вам приходится подстраиваться под график украинской звезды.

— Мой нынешний партнер по танцам — певец, и в этом есть свои особенности: концерты, выезды в другие города. Но для меня это новый, интересный опыт. Очень понравилось находиться на концерте Олега. Получила огромный заряд энергии и положительных эмоций от его поклонников. У Олега крутая, сплоченная команда, с которой работать одно удовольствие.

— Хотя, говорят, у Винника достаточно авторитарный характер.

— Суть даже не в авторитарности, а в желании сделать все на высшем уровне. Это такой перфекционизм в хорошем смысле. Олег привык выдавать качественный продукт. Это касается и хореографии. Мы достаточно много занимаемся, хотя я больше всего боялась, что у нас не будет хватать времени для репетиций. На самом деле, для танцевального проекта главное — наличие желания и времени. И когда я поняла, что все это есть, переживания ушли.

— Олег послушный ученик?

— Самое интересное, да. При этом он делает сам то, что касается музыкальной составляющей нашего номера. Скажем, аранжировку «Волчицы» для нашего пасодобля сделал Олег. Получилось очень круто! Такое отношение, конечно, подкупает.

— Судьи не раз хвалили фирменную «стойку» Винника.

— Признаюсь, я не очень запоминаю комментарии. Но мы, конечно, постоянно работаем над его позицией. Мне повезло в том, что Олег харизматичен в своей пластике. Она у него узнаваема и индивидуальна. Все остальное лишь дело времени. Конечно, у него есть какие-то понятия о танцевальных движениях, но это, скорее, просто пластика, а не полноценные танцы. Но каждое его движение несет характер, с которым уже можно работать в хореографии. И это моя задача. Я вижу, как быстро растет танцевальное умение Олега. То, с чего мы начинали полтора месяца назад, и теперешние его навыки даже сравнивать не стоит.

— И все же, какие движения даются ему сложнее всего?

— По-прежнему мы следим за плечами. Чаще всего Олег так много внимания уделяет правильности движений, что у него возникает зажим в теле. И тогда он может путаться в шагах. Но это, скорее, от самокритики. Все его проблемы в голове, а значит, решаемы.

— Помните, что почувствовали, узнав, что станете в пару с Олегом Винником?

— Мне было интересно. Первый раз мы встретились с Олегом в павильоне ВДНХ, рассчитывая позаниматься час: ему хотелось попробовать, как он будет себя чувствовать в танце. А в итоге протанцевали два с половиной. Олег просил сказать честно, сможет ли он выйти на паркет, не имея танцевального опыта. И тогда я сказала, что танцы, как и вокал, — это просто количество повторений. Если есть сила, характер и харизма, танцевальную составляющую можно подтянуть. Поэтому, когда Олег принял решение участвовать в проекте, признаюсь, очень обрадовалась, ведь уже знала, что он — податливый ученик. Сказала лишь ему: «Дайте мне время, и я все сделаю».

— Хотя изначально многие говорили, что Виннику достаточно просто выйти на паркет.

— Но у него есть и танцевальные амбиции. Надо отдать должное, что человек с такой популярностью не побоялся предстать перед миллионной аудиторией в деле, в котором вообще не разбирается. Это крутой для всех пример.

— Вы были поклонницей Винника?

— Конечно, я знала что-то из его репертуара. Мне нравилась песня «Нино». Но когда услышала его концерт «вживую», у меня появилось намного больше любимых песен. Особенно роковые композиции. Но, с другой стороны, у меня ведь профессиональная деформация — любую мелодию раскладываю как танцевальный материал. Поэтому просто так я музыку не слушаю никогда.

— В прошлом году вы вернулись на паркет, после того, как побывали главным хореографом проекта. Не жалеете?

— Честно, мне намного больше нравится быть танцовщицей, чем главным хореографом. Тем не менее свою пару веду самостоятельно. В какой-то момент поняла, что пока у меня будет возможность танцевать, я буду это делать. Не считаю, что вновь выходить на паркет — это шаг назад. Я рада, что в своем возрасте могу просто захотеть вновь танцевать.

— Тем не менее глазом хореографа вы оцениваете номера конкурентов. Кто ваши ближайшие?

— У Олега нет конкурентов. Ведь этот проект не только о танцах, но и о человеческих возможностях. Для меня это шоу о росте — каким участник пришел и как он меняется на паркете. Тут важно, как раскрываются характер человека, его сильные и слабые стороны. И в этом смысле Олег интересен — он оказался простым, человечным и совершенно не звездным. Для меня он — открытие. Если говорить про типажи, то, наверное, наш конкурент — Тарас Цымбалюк. А по поводу роста, я считаю, что Олегу нет равных в том, как он развивается.

— Многие задаются вопросом, почему ваша пара уже четвертый эфир подряд выступает в финале.

— Признаться, я и сама задаюсь этим вопросом. Мы выходим на паркет около двенадцати ночи, когда уже завелся, размялся, перегорел и опять зажегся. К тому же в день эфира находимся в павильоне с самого утра. Кстати, выступления других участников я не смотрю — чтобы оставлять энергию для себя и не отвлекаться. Мы просто готовимся к своему номеру. Перед выходом по пять раз прорабатываем всю хореографию. Все это достаточно тяжело.

— Вы в отличной форме — карантин не сказался на вашей фигуре.

— Ну почему? И у меня, как у всех, были лишние килограммы. Просто за полтора месяца тренировок у них не оказалось никаких шансов, чтобы остаться. Весь карантин мы просидели дома с семьей. Я была счастлива, что могу проводить много времени с сыном. Раз в неделю давала мастер-классы онлайн, но главное — я начала печь! Взялась сразу за сложное — сделала куличи, и они, кстати, хорошо получились. Потом пекла пирожки с мясом, делала даже хлеб. Но, конечно же, этому я только учусь.

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