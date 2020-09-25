Китайские инвесторы авиастроительного АО «Мотор Сич» обратились к депутатам Верховной Рады с официальным письмом, в котором содержится просьба создать временную следственную комиссию и прекратить государственное рейдерство, которое выражается в противозаконном блокировании им доступа к предприятию. К документу приложен полный текст сообщения о начале инвестиционного спора, ранее направленного в Минюст и другим органам власти Украины, юридическое заключение европейского юридического бюро о несоответствии уголовных дел по «Мотор Сич» правовым нормам ЕС, результаты научно-экспертной оценки украинских ученых-экономистов, свидетельствующие о стремительно ухудшающемся финансовом и рыночном положении АО.

Документ был направлен всем 423 нардепам IX созыва, парламентскому Комитету по вопросам правоохранительной деятельности и Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты прав инвесторов.

Инвесторы АО «Мотор Сич» сообщают, что вынуждены обратиться именно к ВР, потому что за последние годы исполнительная и судебная ветви украинской власти полностью себя дискредитировали.

В своем обращении они просят нардепов вмешаться и прекратить безосновательное давление со стороны госорганов, а также помочь государству Украина избежать убытков в размере $ 3,5 млрд при обращении инвесторов в арбитраж.

Авторы письма во ВРУ, среди которых известный китайский предприниматель Ван Цзин обращают внимание парламентариев на следующие факты: 1) акции АО не принадлежат государству еще с 2000 г.; 2) с 2015 г. АО «Мотор Сич» исключено из списка стратегических предприятий; 3) в мае 2017 г. тогдашний вице-премьер Степан Кубив при личной встрече заверил китайских инвесторов во всесторонней поддержке Украиной их сотрудничества с АО «Мотор Сич».

Поэтому китайские инвесторы «Мотор Сичи» с недоумением встретили известие об открытии по инициативе СБУ уголовного производства — всего через 2 месяца после встречи с Кубивым. В письме подчеркивается, что решение об инвестициях в частное АО «Мотор Сич» принималось исходя из отсутствия законодательных ограничений на инвестиционные сделки с акционерами предприятия.

В подтверждение этого в документе, в том числе, приведено сделанное уже в 2018 г. премьер-министром Владимиром Гройсманом публичное заявление: «Это на 100% частная компания и мне больше добавить к этому нечего. Все вопросы решает менеджмент самой компании и собственники».

Китайские инвесторы считают, что единственной целью активности СБУ было получение финансовых выгод определенными лицами, действующими от имени государства: «В конце 2017 года определенные лица от имени руководства Украины сообщили нашим представителям, что мы сможем фактически вступить в свои права акционеров АО „Мотор Сич“ только в случае обеспечения бесплатной передачи Украине в лице концерна „Укроборонпром“ 25% акций АО „Мотор Сич“ и 100 млн долларов».

В течение 3-х лет китайские акционеры «Мотор Сич», инвестировавшие в этот актив порядка $ 1 млрд. дол., не могут получить доступ к управлению предприятием, не имеют возможности его развивать и получать дивиденды. Действия украинской власти они расценивают как госрейдерство и попытку экспроприации инвестиций вопреки действующему между странами соглашению о защите инвесторов.

Подробности схемы блокирования «Мотор Сичи» нардеп Александр Дубинский описал в видео, которым сопроводил документ: «В 2017 году бессменный директор „Мотор Сич“ Богуслаев якобы продает завод китайцам, получает от них почти $ 750 млн. Получив от китайцев предоплату за завод Богуслаев отдавать его не хочет, а хочет китайцев кинуть и продолжать поставки вертолетных двигателей в РФ, — раскрыл. — Чтобы сохранить завод и не отдавать его, получив задаток, Богуслаев идет в СБУ и договаривается о блокировании сделки».

Зампредседателя парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики считает, что ситуация вокруг «Мотор Сичи» — «дополнительная мотивация для президента Зеленского, и Кабинета Министров, чтобы „инвестняни“ таки заработали».

Ранее политический эксперт Владимир Цыбулько, комментируя ситуацию с «Мотор Сич», заявил, что украинская власть выбрасывает билет в элитный клуб авиационных держав.



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