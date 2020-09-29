На сколько вырастут зимой тарифы на отопление

Во многих СМИ появилась информация, что якобы с 1 октября взлетит стоимость коммунальных услуг, в частности отопления и электроэнергии для бытовых потребителей. Однако на самом деле все не совсем так. Да, какой-то рост тарифов будет, но не на всё и не сразу. Давайте разбираться.

С началом отопительного сезона, уже за следующий месяц, украинцы получат платежки, суммы в которых действительно могут оказаться выше, чем в прошлом сезоне. Более того, стоимость отопления может меняться ежемесячно. Ведь теперь поставки газа, являющегося основным топливом для предприятий теплокоммунэнерго, осуществляются по рыночным ценам, которые могут меняться. Соответственно, и стоимость полученного тепла также будет ежемесячно пересматриваться.

Как сообщил председатель правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан, если в октябре, вероятно, разница в стоимости газа будет незначительной, то уже в разгар сезона, в декабре-феврале, голубое топливо может подорожать с 5,8 до 7 гривен за кубометр. Естественно, что это напрямую отразится и на стоимости отопления. Учитывая структуру тарифа на тепло при таком подорожании газа на отопление могут вырасти примерно на 15−16 процентов. тарифы Например, если в октябре за отопление однокомнатной квартиры придется отдавать примерно 1100 гривен, то уже в декабре сумма в платежке может вырасти до 1200−1300 гривен. То есть тепло и горячая вода в период отопительного сезона, скорее всего, подорожают, но на сколько конкретно, пока сказать сложно.

Точно можно сказать, что электроэнергия пока дорожать не будет. Во всяком случае так заявили в пресс-центре Министерства энергетики Украины.

«В СМИ распространяется недостоверная информация о повышении тарифов на электрическую энергию для населения с 1 октября текущего года, — говорится в сообщении. — Минэнерго и правительство неоднократно подчеркивали, что в условиях сложной социально-экономической ситуации цена электроэнергии для населения до конца текущего года будет оставаться неизменной».

В Минэнерго подчеркнули, что цена на электрическую энергию для населения пока составляет (с НДС):

до 100 кВт-часов — 90 копеек за кВт-час,

более 100 кВт-часов — 168 копеек за кВт-час.

Также сохраняется фиксированный льготный тариф на электрическую энергию для населения в условиях новой модели рынка электроэнергии. Работает механизм специальных обязательств при ценообразовании (ПСО), который был введен постановлением Кабинета министров Украины от 05.06.2019 № 483 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии».



Кстати, Государственная служба статистики Украины опубликовала отчет, согласно которому средняя цена электроэнергии для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 1,25 грн (с НДС) за кВт-час. Это на 1,4% выше, чем во втором полугодии 2019-го. При этом средняя цена для небытовых потребителей составила 1,90 грн (с НДС) за кВт-час, что на 14,3% меньше, чем во втором полугодии 2019 года. А вот средняя цена природного газа для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 5 299,2 грн (с НДС) за 1 тысячу кубометров, что 17,4% меньше, чем во втором полугодии 2019 года. В то же время цена газа для бытовых потребителей была на 2,8% выше, чем для небытовых, а ранее цены для населения были ниже, чем для промышленности.

Напомним, что с 1 августа в нашей стране заработал открытый рынок газа. С этого дня прекратилось действие правительственных норм положения, касающегося специальных обязательств при ценообразовании на газ (ПСО). Вместо них стоимость голубого топлива должен регулировать рынок, из-за чего цена газа для населения должна сравняться с его стоимостью для промышленности.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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