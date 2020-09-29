На сколько вырастут зимой тарифы на отопление
Во многих СМИ появилась информация, что якобы с 1 октября взлетит стоимость коммунальных услуг, в частности отопления и электроэнергии для бытовых потребителей. Однако на самом деле все не совсем так. Да, какой-то рост тарифов будет, но не на всё и не сразу. Давайте разбираться.
С началом отопительного сезона, уже за следующий месяц, украинцы получат платежки, суммы в которых действительно могут оказаться выше, чем в прошлом сезоне. Более того, стоимость отопления может меняться ежемесячно. Ведь теперь поставки газа, являющегося основным топливом для предприятий теплокоммунэнерго, осуществляются по рыночным ценам, которые могут меняться. Соответственно, и стоимость полученного тепла также будет ежемесячно пересматриваться.
Как сообщил председатель правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан, если в октябре, вероятно, разница в стоимости газа будет незначительной, то уже в разгар сезона, в декабре-феврале, голубое топливо может подорожать с 5,8 до 7 гривен за кубометр. Естественно, что это напрямую отразится и на стоимости отопления. Учитывая структуру тарифа на тепло при таком подорожании газа на отопление могут вырасти примерно на 15−16 процентов. тарифы Например, если в октябре за отопление однокомнатной квартиры придется отдавать примерно 1100 гривен, то уже в декабре сумма в платежке может вырасти до 1200−1300 гривен. То есть тепло и горячая вода в период отопительного сезона, скорее всего, подорожают, но на сколько конкретно, пока сказать сложно.
Точно можно сказать, что электроэнергия пока дорожать не будет. Во всяком случае так заявили в пресс-центре Министерства энергетики Украины.
«В СМИ распространяется недостоверная информация о повышении тарифов на электрическую энергию для населения с 1 октября текущего года, — говорится в сообщении. — Минэнерго и правительство неоднократно подчеркивали, что в условиях сложной социально-экономической ситуации цена электроэнергии для населения до конца текущего года будет оставаться неизменной».
В Минэнерго подчеркнули, что цена на электрическую энергию для населения пока составляет (с НДС):
- до 100 кВт-часов — 90 копеек за кВт-час,
- более 100 кВт-часов — 168 копеек за кВт-час.
Также сохраняется фиксированный льготный тариф на электрическую энергию для населения в условиях новой модели рынка электроэнергии. Работает механизм специальных обязательств при ценообразовании (ПСО), который был введен постановлением Кабинета министров Украины
Кстати, Государственная служба статистики Украины опубликовала отчет, согласно которому средняя цена электроэнергии для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 1,25 грн (с НДС) за кВт-час. Это на 1,4% выше, чем во втором полугодии 2019-го. При этом средняя цена для небытовых потребителей составила 1,90 грн (с НДС) за кВт-час, что на 14,3% меньше, чем во втором полугодии 2019 года. А вот средняя цена природного газа для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 5 299,2 грн (с НДС) за 1 тысячу кубометров, что 17,4% меньше, чем во втором полугодии 2019 года. В то же время цена газа для бытовых потребителей была на 2,8% выше, чем для небытовых, а ранее цены для населения были ниже, чем для промышленности.
Напомним, что с 1 августа в нашей стране заработал открытый рынок газа. С этого дня прекратилось действие правительственных норм положения, касающегося специальных обязательств при ценообразовании на газ (ПСО). Вместо них стоимость голубого топлива должен регулировать рынок, из-за чего цена газа для населения должна сравняться с его стоимостью для промышленности.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»46
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