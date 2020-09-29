Какие монеты и банкноты выводятся из обращения с 1 октября

В Украине подходит к концу процесс обновления монет и банкнот. Недавно в обращение была введена новая монета номиналом 10 гривен. А теперь из обращения изымается сразу несколько устаревших купюр и монет. С 1 октября Национальный банк Украины сокращает банкнотно-монетный ряд гривни с 17 номиналов до 12.

«Мы продолжаем наводить порядок в наличном обращении и приводить его к мировым стандартам, — заявил заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан. — Главная цель наших решений — упростить наличные расчеты и повысить их удобство для пользователей. Также мы заботимся об экономической целесообразности и повышении качества наличных денег в обращении. В результате банкнотно-монетный ряд гривни сократится с 17 номиналов до 12. Всего в нем останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот, что соответствует международной практике. Он станет упорядоченным и удобным».

В частности, с 1 октября монеты номиналом 25 копеек и все старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, перестанут быть платежным средством в Украине. С этой даты их не будут принимать при расчетах наличными за товары и услуги, а НБУ будет изымать их из наличного обращения. То есть с 1 октября все магазины, рестораны и сфера быта должны прекратить их принимать, а остатки таких монет и банкнот — до 16 октября сдать в кассы банков для зачисления на счета. Однако украинцы смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет.

Как и где можно их обменять:

во всех украинских банках — в течение одного года с даты изъятия их из обращения — до 30 сентября 2021 года включительно;

в Нацбанке и уполномоченных банках («Ощадбанк», «ПриватБанк», «Райффайзен Банк Аваль», ПУМБ) — в течение трех лет с даты изъятия их из обращения — до 30 сентября 2023 года включительно.

Кроме того, Алексей Шабан отметил, что Национальный банк будет активнее выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривни и «желтые» монеты 1 гривня образца 1996 года, заменяя их на монеты 2018 года. Пока они останутся действительным платежным средством. Ими можно будет рассчитываться, их не нужно специально менять. В то же время постепенно в обращении их будет становиться все меньше, а их место займут соответствующие «серебристые» монеты номиналом 1 и 2 гривни образца 2018 года выпуска.

Стоит напомнить, что наибольший номинал банкноты, введенной в обращение Нацбанком, — 1000 гривен. Купюра имеет инновационные полиграфические элементы защиты. На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет выдающегося украинского ученого Владимира Вернадского. На оборотной стороне тысячной банкноты — здание президиума Национальной академии наук Украины.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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