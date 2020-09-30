Пришлось расселить: в Англии пять попугаев научились ругаться отборным матом

Серые попугаи (жако) отличаются умом и сообразительностью, поэтому легко перенимают у людей как хорошие, так и далеко не самые полезные качества: стоять, к примеру, на шухере, вызывать истошным воплем полицию, а также грязно ругаться.

Именно с одним из таких случаев столкнулась администрация зоопарка в Линкольншире на востоке Англии: пятеро наглых птичек научились нецензурно ругаться и хором оскорбляли посетителей, пишет The Guardian.

Серые попугаи по имени Билли, Эрик, Тайсон, Джейд и Элси попали в зоопарк лишь в августе, но быстро освоили ругательства и начали оскорблять и заводить друг друга.

«Нам не привыкать к сквернословящим попугаям, но чтобы сразу пятеро — такое у нас впервые», — признался исполнительный директор зоопарка Стив Николс.

По словам Николса, поначалу их ругань вызывала у людей лишь смех. Уловив это, птицы и сами начали смеяться, когда слышали матерную лексику.

В итоге в зоопарке начала повторяться ситуация: один попугай ругается, а все хохочут, и это заводит его еще больше. Затем эстафету перехватывает следующий, и поток брани и смеха льется прямо как в какой-то забегаловке или дешевом развлекательном клубе.

Когда по окончанию карантина птиц выпустили из клетки, они уже через 20 минут обматерили кого-то из посетителей.

Затем подобные ситуации начали повторяться, причем самая отборная брань почему-то доставалась молодым девушкам.

«Нашим посетителям все это кажется очень забавным, и у нас не было ни одной жалобы. Когда попугай посылает вас куда подальше, это в самом деле звучит очень смешно, — признается директор, — но по выходным к нам приезжают детские экскурсии, и с этим надо было что-то делать».

В результате было принято решение попугаев-сквернословов разлучить и подсадить к более вежливым собратьям-жако, которые научили бы их нормальному языку серых попугаев.

После этого перевоспитанных попугаев переселили в разные концы зоопарка, чтобы они не провоцировали друг друга на глупости, и пока что над зоопарком не разносятся грязные ругательства.

Но попугаи — птицы смышленые, и если что-то пойдет не так, то исход «перевоспитания» может быть очень плачевным.

«Я надеюсь, что там они выучат другие слова, но если эти попугаи научат ненормативной лексике остальных, то мы получим 250 ругающихся птиц. Я не знаю, что мы будем с этим делать», — сокрушается Николс.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Бразилии в тренировочном лагере женской сборной близ Рио-де-Жанейро во время двустороннего матча на голову защитника Бруны Бенитес сел огромный попугай, и поединок пришлось приостановить.

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