Евро рвется вверх: прогноз на курс валют в Украине

Если в начале недели была надежда, что падение курса гривни приостановится, то теперь она не оправдалась. Резко начал расти курс евро. С понедельника, 28 сентября, американская валюта подорожала на 3 копейки, а вот европейская — на 25 копеек. Так, 28 сентября НБУ установил официальные курсы на уровне 28,30 грн за доллар и 33,13 грн за евро. На наличном рынке курс евро также резко пошел вверх. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,22 грн, купить — по 28,41 грн; евро — сдать по 32,83 грн, купить — по 33,28 грн. Однако в НБУ считают, что вскоре курс гривни может вновь укрепиться.

«За неделю курс доллара к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,2−0,4%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 28,20 грн до 28,30 грн (+0,4%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время увеличились с 28,20−28,22 грн до 28,32−28,34 грн (+0,4%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 28,11−28,31 грн до 28,20−28,38 грн (+0,3% - +0,2%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сократилась с 0,7% до 0,6% за счет более быстрого роста курса покупки.

Аналитический центр Oxford Eсonomics ухудшил прогноз курса доллара в 2021 году до 28,4 грн. Ранее, в мае, Oxford Eсonomics прогнозировал курс доллара в следующем году на уровне 27,4 грн. При этом аналитики оставили без изменений прогноз курса доллара в текущем году — 27 грн. По мнению центра, инфляция может резко вырасти в начале 2021 года, поскольку спрос возобновится раньше, чем производство, и компании понесут дополнительные расходы из-за обещанного повышения минимальной зарплаты. При этом Oxford Eсonomics ожидает падение украинского ВВП на 5,2% в текущем году, а в 2021 году рост экономики должен составить 3,6%.

В течение ближайшей недели мы ожидаем незначительного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,4−28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3−28,5 грн", — прогнозирует Вадим Иосуб.

На курс национальной валюты влияет и динамика денежных переводов из-за рубежа от украинских заробитчан.

«Курс гривни в среду, 30 сентября, открылся снижением на отметке 28,36 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Однако сделок на этом уровне не было и рынок откатился к вчерашнему закрытию 28,34 грн за доллар.

На рынке сохраняются девальвационные ожидания и высокий спрос на валюту как со стороны импортеров, так и нерезидентов, закрывающих свои позиции в Украине. Такая динамика также наблюдается на фоне сообщений о том, что государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 августа составил 2,3 трлн грн, или 85,1 млрд долларов. Таким образом, по сравнению с данными за прошлый месяц он сократился в гривне, но увеличился в долларах США.

Данные оказались близки к ожиданиям рынка, поэтому не оказали влияния на динамику курса, тем более что пиковые выплаты прошли в начале сентября и уже завершились и все внимание теперь сосредоточено на новых размещениях и операциях с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Так, во вторник Минфин разместил ОВГЗ на 2 млрд грн с основным спросом на короткие шестимесячные бумаги. При этом ставки размещения продолжают повышаться. Уже сегодня ожидается погашение гривневых облигаций на 9 млрд грн.

Вместе с тем объем частных денежных переводов в Украину за январь-август 2020 года снизился на 493 млн долларов — до 7,168 млрд долларов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Через корреспондентские счета было переведено 2,972 млрд долларов, что на 553 млн больше, чем в январе-августе 2019 года. Через международные платежные системы за восемь месяцев текущего года в Украину поступило 1,692 млрд долларов — на 235 млн больше, чем за аналогичный период 2019-го. В целом следует отметить, что влияние кризиса на переводы оказалось слабее ожиданий, что является позитивным фактором для гривни.

Давление на гривню формируют также растущие инфляционные ожидания, связанные с эмиссией национальной валюты. Вероятно, в последний день квартала НБУ попытается удержать курс для более выгодной отчетности, но в целом девальвационный тренд не сломлен и сохраняются перспективы снижения курса в зону 28,4 грн и далее 28,5 грн за доллар после прохождения закрытия месяца и квартала", — считает Шевчишин.

Эксперты отмечают, что курс доллара может взлететь до 28,4 грн уже к концу дня.



«Даже в последние дни месяца продавцы не проявили активности, и по этой причине национальная валюта Украины продолжает девальвировать, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Экспортеры «придерживают» валюту у себя, а нерезиденты через Citibank продолжают продавать гривню. НБУ в торгах участия не принимал, видимо, решив сделать паузу и посмотреть, каково текущее рыночное соотношение спроса и предложения. Торги вторника по доллару против гривни закрылись на уровне 28,34, евро вырос к отметке в 33,21 грн. Сегодня ожидаем присутствия НБУ на рынке, в противном случае темпы ослабления гривни только ускорятся.

При вмешательстве регулятора в торги ожидается незначительное укрепление гривни до диапазона 28,25−28,31 грн за доллар. Если НБУ или «Укргазабанк» не выйдет с продажами валюты, может случиться «антирекорд» в 28,40 грн за доллар, а единая европейская валюта продолжит укрепление к 33,35 грн", — прогнозирует Гойлов.

Однако в Нацбанке не исключают укрепления гривни при определенных рыночных условиях.

«Гривня может вернуться к укреплению, — такое мнение в интервью LIGA.net высказал заместитель председателя Национального банка Украины Юрий Гелетий. - Если это будет рыночное движение, то искусственно сдерживать ревальвацию мы не будем. В целом у нас очень неплохая ситуация с платежным балансом, в том числе и с текущим счетом. Наш экспорт во время кризиса снизился значительно меньше импорта. То есть фундаментальных факторов для какого-то долгосрочного ослабления гривни мы не видим».

По словам Гелетея, в Нацбанке сохраняют позитивный прогноз урожая сельхозкультур, поскольку сейчас уменьшена оценка валового сбора пшеницы, тогда как сбор кукурузы только начинается.

Стоит отметить, что с 1 октября Национальный банк Украины сокращает банкнотно-монетный ряд гривни с 17 номиналов до 12. В частности, монеты номиналом 25 копеек и все старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, перестанут быть платежным средством в Украине. Кроме того, Нацбанк будет активнее выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривни и «желтые» монеты 1 гривня образца 1996 года, заменяя их на монеты 2018 года.

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