На фоне заявлений Фокина действия Кравчука отошли на второй план, — Георгий Тука

— Тут ответ может крыться в двух вариантах, — говорит Георгий Тука. — Первый свидетельствует об абсолютной профессиональной непригодности людей, которые его назначали, если они предварительно не провели с ним собеседование и были вообще не знакомы с его тезисами, с его взглядами, и для них самих его контраверсийные заявления оказались открытием.

Второй вариант, тоже вполне вероятный: руководители нашего государства, в частности офис-менеджер президента, да и сам президент, фактически разделяют такие взгляды, но просто Фокин оказался чересчур болтливым.

— Есть такая несколько конспиративная версия, что Фокина назначили для контраста, чтобы показать, что на его фоне все другие — ярые украинские националисты…

— Во-первых, я не думаю, если честно, что в окружении Зеленского есть такие люди, которые способы на создание каких-то таких мощных стратегических планов. Но если уже допустить такой вариант, то, скорее всего, привлечение такой провокационной личности, как Фокин, было для того, чтобы на его фоне реальные действия и заявления того же Кравчука воспринимались не так контраверсийно.

Вы обратите внимание, сейчас фактически все внимание сконцентрировано на высказываниях Фокина. А вопросы относительно тезисов, которые озвучивал Кравчук, что нужно и разведение продолжать, и совместную проверочную миссию сделать, и то, что надо в постановление Верховной Рады о местных выборах внести коррективы, — это все фактически, с моей точки зрения, уступки на ультимативные требования со стороны России и их наемников из Донецка и Луганска. Но на фоне контраверсийных заявлений самого Фокина такие конкретные действия со стороны Кравчука отошли на второй план.

— То есть эта конспиративная версия тоже возможна?

— Теоретически возможна. Но еще раз скажу, у меня нет никаких оснований считать, что в окружении Зеленского существуют такие профессионалы, которые способны проводить подобные операции.

— На ваш взгляд, насколько вероятна версия о внучке Фокина, которая просто попросила «своего друга Андрюшу (так Маша Фокина назвала главу Офиса президента Андрея Ермака. — Авт.) пристроить» дедушку?

— Я не знаю, насколько это вероятно, но из ее уст звучало. Немалое количество назначенцев новой власти действительно похожим образом попадает во властные кресла. А потом оказывается, что эти люди абсолютно не способны к выполнению своих служебных обязанностей, потому что у них нет ни уровня подготовки, ни специальности. Это факт, от которого не стоит отказываться. О кадровой проблеме в «зеленой» команде не говорят сейчас только дети.

Поэтому я вполне допускаю, что так оно и было: она обратилась к Андрюше, Андрюша вспомнил о дедушке Вите, когда-то такой был: «О, чудесно, да он еще сам работал на Донбассе. О, класс, давай его привлечем». Возможно, они не ожидали, что он начнет такую чушь нести.

— В принципе, кто такой Фокин, было понятно после его слов, что Россия забрала Крым и ее можно понять, потому что иначе там были бы американцы.

— К сожалению, оказывается, не всем это было понятно, кто-то же его назначил. Это свидетельствует о абсолютном непрофессионализме людей, которые его назначали: они сделали это, даже не собрав предварительно информацию об этом человеке, не проведя с ним собеседования.

— Почему его так долго терпели после «понимания» России, после слов о необходимости поголовной амнистии и выборов в ОРДЛО, и наконец вывели из ТКГ лишь после заявления, что нет доказательств войны с Россией?

— Лучше все-таки задавать эти вопросы тем людям, которые его назначали, а именно — Ермаку и Зеленскому, это их компетенция, и указ непосредственно подписывает президент Украины. Наверное, надеялись, что он после интервью «Стране» заткнется и перестанет болтать. А возможно, не думали, что будет такой большой общественный резонанс в ответ на его заявления.

— Сейчас на территориях Донбасса, контролируемых Украиной, в избирательной кампании много кандидатов (скорее всего, они и победят на выборах мэров, в местные советы), которые приветствовали сепаратистов.

— Да, это правда.

— Что будет с Украиной, если они не просто примут участие, а выиграют эти выборы?

— С моей точки зрения, это, к сожалению, танцы на граблях, которые для нас в 2014 году закончились войной, при поддержке и при попустительстве местной пророссийской власти на Донбассе. И, к сожалению, я думаю, в очередной раз мы делаем большую ошибку. Эта ошибка носит стратегический характер. Полагаю, стоило бы по образу декоммунизации провести еще и запрет политической деятельности пророссийских партий и общественных организаций, что не было сделано. И сейчас в предвыборной кампании мы видим Рабиновича, Медведчука, Бойко, Королевскую, некоторые из них уже своих детей тянут во власть. Ну имеем то, что имеем, как говорил когда-то Кравчук. Придется нам пожинать плоды их деятельности, не так уж и долго ждать.

А во время рассмотрения вопроса о назначении местных выборов, когда Верховная Рада отказалась проводить выборы в областные советы Донетчины и Луганщины, у госпожи Королевской с трибуны, как по Фрейду, выскочило словосочетание, что, мол, с этими советами мы будем строить прямые отношения с оккупированной частью Донбасса. Это и есть то, к чему в принципе пророссийские силы стремятся, зачем идут в местные советы на Востоке: чтобы потом подогревать процесс, делать провокационные заявления со стороны районных и городских советов. Мы помним события в Северодонецке еще во время баталий Ющенко и Януковича. Вот таким образом это и будет происходить в недалеком будущем.

— Ваш прогноз: сумеет ли в таких условиях Украина удержать контроль над теми частями Донбасса, которые еще контролирует?

— Думаю, да, мы не утратим контроль. Если власть наша «зеленая» не проснется, то контроль над этим процессом возьмет в свои руки гражданское общество, как это происходило в начале военных действий в 2014 году.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на заседании Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук напомнил россиянам, что Украина — независимое государство, и потребовал не ставить нам ультиматумы.

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