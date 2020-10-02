Какой курс доллара будет в октябре: прогнозы экспертов

Несмотря на заявления экспертов о возможности стабилизации и даже укрепления курса гривни, она продолжает девальвировать. Со среды, 30 сентября, американская валюта подорожала на 3 копейки, а европейская — на 20 копеек. Так, 2 октября НБУ установил официальные курсы на уровне 28,33 грн за доллар и 33,33 грн за евро. На наличном рынке иностранная валюта также подорожала на 5−10 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,25 грн, купить — по 28,43 грн; евро — сдать по 32,93 грн, купить — по 33,34 грн. В НБУ пояснили, с чем связана сентябрьская девальвация гривни.

«На минувшей неделе курс доллара к гривне незначительно вырос во всех сегментах валютного рынка, общий рост составил в среднем 10 копеек, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко. — Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 28,27 грн до 28,33 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 28,27−28,28 грн до 28,32−28,33 грн. Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю особо не изменились и удерживаются на уровне в 28,20−28,35 грн.



По информации пресс-службы НБУ, девальвация гривни в сентябре была вызвана тем, что увеличился спрос на валюту со стороны импортеров. Для сглаживания колебаний Нацбанк возобновил интервенции по продаже валюты. Валютная политика регулятора не меняется. Курс формируется рынком, а НБУ только сглаживает чрезмерные колебания как в одну, так и в другую сторону. В августе предложение валюты было больше спроса.

В первую неделю октября спрос на валюту стал снижаться, и уже в пятницу гривня начала свое укрепление, что позволило усилить позиции гривни и на открытии межбанка укрепить ее на 3 копейки — до 28,33 с 28,36 грн. Если текущая тенденция будет иметь продолжение, курс доллара может немного снизиться и в течение следующей недели достичь отметки 28,10 грн за доллар", — прогнозирует Максим Пархоменко.

Однако есть и менее оптимистичные прогнозы.

«Курс гривни начал торги пятницы на уровнях закрытия четверга, вблизи 28,36 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается на фоне заявления правительства Украины о том, что экспорт страны в сентябре составил 4,2 млрд долларов, что на 2,9% больше, чем в сентябре 2019 года. То есть показатель экспорта вернулся на докризисный уровень. Вместе с этим данных по импорту пока нет, и, вероятно, рост импорта будет не менее активным в октябре.

На наш взгляд, девальвационное давление сохранится. Нерезиденты продолжают активно продавать гривню и «продавливают» рынок.

Вероятно, в ближайшее время, курс гривни продолжит постепенно двигаться к отметке 28,4 грн за доллар", — считает Андрей Шевчишин.

Также на следующей неделе влияние на валютный рынок могут оказать операции Нацбанка и Минфина.

«После паузы нерезиденты вновь через Citibank продолжают продавать гривню, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Причем тут присутствует не только выход из облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), но и вывод дивидендов банками с иностранным капиталом. Необходимо понимать, что в США финансовый год заканчивается в сентябре, и на фоне «бегства капитала» с развивающихся рынков возникает давление на гривню. НБУ принимал активное участие в торгах, выйдя с продажами по 28,35 грн. Объем валюты, предложенной регулятором, составил примерно 20 млн долларов США. В четверг курс гривни против доллара на межбанке зафиксировался на отметке 28,35 грн, евро укрепился до 33,27 грн.

Продолжаем внимательно следить за динамикой торгов на межбанковском валютном рынке и ключевым уровнем 28,20 грн за доллар США. Если курс не вернется к данной отметке, девальвация может ускориться.

На следующей неделе выйдут консолидированные данные по объемам валютной интервенции НБУ в сентябре. Напомним, что в марте у регулятора на стабилизацию курса ушло 2,5 млрд долларов. Во вторник следующей недели состоится аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Среди бумаг не будет облигаций со сроком обращения в 3 месяца, которые пользуются наибольшим спросом. Сегодня при резких скачках курса ждем на рынке интервенции со стороны НБУ или «Укргазбанка», в противном случае сильных рыночных движений сегодня не ожидается.

На предстоящую неделю ожидается торговля по доллару в узком ценовом диапазоне 28,20−28,38 грн. Единая европейская валюта продолжит рост к отметке в 33,45 грн", — считает Андрей Гойлов

Стоит напомнить, что с 1 октября Национальный банк Украины вывел из обращения монеты номиналом 25 копеек и все старые банкноты, введенные до 2003 года. Кроме того, Нацбанк будет активнее выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривни и «желтые» 1-гривневые монеты образца 1996 года, заменяя их на монеты 2018 года.



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