Пересылаю заказчикам по почте цветы из холодного фарфора, которые не отличить от настоящих, — Елена Кердяк

— Судьбе было угодно, чтобы я нашла свое призвание, когда пошла в декретный отпуск, — говорит Елена Кердяк из Кропивницкого, которая создает цветы из холодного фарфора. — В детстве мечтала быть модельером одежды и открыть собственное ателье. Вначале выучилась на бухгалтера (но по этой специальности не работала), а мое второе образование — моделирование и конструирование одежды. Я шила ее и для себя, и на заказ, однако в какой-то момент поняла, что все же это не мое. Занималась рисованием, многими видами рукоделия. Мне это нравилось, но сильно не увлекало. И вот в декретном отпуске увидела в Интернете цветы из холодного фарфора. Поразило, что на вид их не отличить от живых. Захотелось научиться делать такие же…

«Женщины заказывают мои работы для украшения интерьера, мужчины — на подарки своим женщинам»

— Я начала изучать этот вид прикладного искусства по видеоурокам и статьям, — продолжает Елена. — Мне нужен был холодный фарфор. Фабричный стоит довольно дорого, поэтому решила приготовить его самостоятельно. Первые десять приготовленных мной порций материала пришлось выбросить. Но все же удалось сделать холодный фарфор приемлемого качества. Это было поздней осенью, живых цветов, чтобы лепить с натуры, уже почти не было. Выручали профессиональные иллюстрированные статьи, в которых описаны все составляющие того или иного цветка, вплоть до тычинок. Такие статьи называются «ботанический разбор».

С увлечением лепила один цветок за другим, раскрашивала их. Ну, а когда настала весна, смогла работать, имея перед глазами живые цветы. Вначале были тюльпаны, нарциссы, затем — гортензия. И так до осенних — хризантемы, астры, петуния, настурция… Теперь, когда мне дарят живые цветы, не спешу ставить их в вазу, а внимательно изучаю, могу еще и на лепестки разобрать — чтобы рассмотреть каждый нюанс строения растения.

Со временем так понравилось делать цветы из холодного фарфора, что решила заниматься этим делом профессионально и зарабатывать на нем. Важно, что муж и друзья меня в этом поддержали. Появились первые заказы. Сарафанное радио поспособствовало тому, что со временем о моих работах стало узнавать все больше людей.

Великолепные цветы эустомы

— Какой из заказов вам особенно запомнился?

— Пожалуй, букет ландышей, который один молодой человек попросил сделать для своей девушки. Парень объяснил, что она обожает эти цветы, но проблема в том, что они цветут две-три недели в году. Остальное время их можно увидеть разве что на фотографиях. Вот молодой человек и решил сделать любимой романтический подарок — чтобы букетик ландышей, практически неотличимый от настоящего, радовал ее круглый год.

— Что представляет из себя холодный фарфор?

— Это материал, который вы можете сделать в домашних условиях из крахмала, клея ПВА, глицерина, борной кислоты и других вспомогательных компонентов. Получается пластичная масса, которая к обычному фарфору прямого отношения не имеет. Интересно, что даже после застывания лепестки и листья остаются гибкими, почти как у живых цветов.

— Как же эта пластическая масса получила такое название?

— Все дело в том, что от падения на пол с высоты одного-полутора метров края цветка из холодного фарфора могут надколоться или треснуть, как обычная фарфоровая чашка.

Сейчас я уже использую холодный фарфор фабричного производства — такой качественный в домашних условиях не сделаешь. Работая с ним, следует постоянно держать в голове, что после того, как холодный фарфор достаешь из герметичной упаковки, он быстро засыхает — уже через два часа из него ничего не вылепишь. Поэтому беру материал из пакета маленькими кусочками и сразу же пускаю в работу.

В букете из трех лилий девять цветков, на каждом стебле их по три

— Такие хрупкие работы пересылаете заказчикам по почте?

— Да. Главное — надежно их упаковать. Для этого использую воздушно-пузырчатую пленку, пенопласт. Я даже испытывала свой метод упаковки: роняла бандероль метров с двух. К счастью, композиция нисколько не пострадала.

— Читал, что существует язык цветов. Белые лилии символизирует чистоту и непорочность, красные розы — любовь, цветы бузины — сочувствие, а красные гвоздики — страсть. В вашей практике случалось, что заказчик просил создать букет с зашифрованным смыслом?

— Пока такого не было. Кстати, на своих страницах в соцсетях я провела опрос среди подписчиков, верят ли они в то, что желтые розы символизируют разлуку и печаль. Оказалось, что подавляющее большинство — 85 процентов — не верит. Остальные относятся к желтым розам с настороженностью.

— Кто ваши заказчики?

— Женщины в возрасте 25 лет и старше. В основном они просят сделать композиции для украшения интерьера дома. Цветы выбирают по фотографиям, которые размещаю на своих страницах в соцсетях. Это могут быть большие букеты (из 21 или 15 цветов различных видов и размеров), одна крупная роза, букет из трех роз или лилий. Вариантов предостаточно.

«Кожа на моих руках стала более ухоженной, чем раньше»

— Если заказывают цветы, которые еще ни разу не делала, тогда поступаю так: изготавливаю один цветок, фотографирую его и отправляю снимок заказчику, — продолжает Елена Кердяк. — Причем заказчик не обязан выкупать пробный экземпляр. Если работа ему нравится (еще ни разу не было такого, чтобы не понравилась), выполняю заказ полностью. Так было, например, и в случае с букетом ландышей, о котором я вам рассказывала.

— На лепестках цветов и на листьях видна их текстура, и за счет этого выглядят они очень натурально.

— Выручают вайнеры — штампы, на которых в точности воссоздана фактура (то есть прожилки) обеих сторон лепестков и листьев различных видов цветов. Лепишь, например, лепесток розы, зажимаешь его между двумя половинками вайнера — и получаешь лепесточек со всеми положенными прожилками.

— Какие цветы самые сложные в изготовлении?

— Возможно, мои любимые гортензии. Это цветок-шар. Он состоит из гроздьев, в каждой из которых по 50 цветков. А в каждом цветочке по четыре лепестка плюс сердцевина. Хотя на изготовление гортензий нужно потратить много времени и сил, делаю их, что называется, на одном дыхании.

На изготовление гортензий нужно потратить много времени и сил

— Сколько времени уходит в среднем на одну работу?

— От недели до месяца — в зависимости от того, насколько трудоемкий заказ. Скажем, с изготовлением букета из трех роз справлюсь за неделю, а то и за пять дней. Причем выкраиваю для работы над композициями по два-три часа вечером.

— Где обустроили мастерскую?

— Выделить под нее комнату возможности нет. Поэтому обустроила рабочее место на столе. Оно оборудовано двумя лампами и набором инструментов.

— А кожу рук приходится защищать?

— Этот труд рукам идет на пользу. Ведь при работе нужно постоянно смазывать их кремом, поэтому они у меня теперь еще более ухоженные, чем раньше. Еще один нюанс, касающийся рук: длинные ногти мешают манипуляциям с холодным фарфором. Маникюр у меня теперь всегда на коротких ногтях.

Елена Кердяк рассказала, что цветы из холодного фарфора могут сохранять свою красоту не менее 15 лет, главное — беречь их от намокания

— Как долго могут сохраняться цветы из холодного фарфора?

— Лет 15, думаю, простоят. Главное — их не мочить. Ну и вообще ухаживать за ними. Прежде всего, регулярно удалять с них пыль.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о дизайнер головных уборов Ирине Пидлипской из Киева, которая наладила успешный бизнес, создавая изящные венки, короны и шляпки.

Фото предоставлены Еленой Кердяк

154

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter