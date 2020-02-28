Житейские истории

— Я много лет работала врачом-реабилитологом, любила свою профессию, и у меня даже мысли не было о том, чтобы заняться чем-либо другим, — рассказала бизнес-леди Светлана Милеева из Киева. — Однако сложилось так, что я круто изменила свою карьеру — занялась росписью обуви, аксессуаров, одежды. Вначале работала сама, а теперь у меня небольшая успешная фирма, в штате которой художники и мастера по пошиву одежды и изделий из кожи. Цепь событий, благодаря которым произошли столь неожиданные перемены в моей жизни, началась, когда я родила ребенка, о котором мечтала много-много лет. Читайте также: Валяную обувь полезно носить на босу ногу: как киевлянка наладила успешный бизнес

«Когда муж купил мне бурки „прощай, молодость“, я на него обиделась. Но именно с этой пары обуви начался мой бизнес»

— Мне очень долго не удавалось забеременеть, и это ужасно угнетало, ведь какой смысл жить, работать, сознавая, что продолжения тебя не будет, — говорит владелица фирмы Mi Lana Светлана Милеева. — Лечение не приносило желаемых результатов. Муж Сергей однажды сказал: «Если до 36 лет у нас ничего не получится, закроем эту тему. Подумаем о других вариантах». Его слова подействовали на меня успокаивающе, я эмоционально расслабилась и — о счастье! — через год родила девочку. Мы назвали ее Машенькой. Через несколько месяцев началась ранняя зима, а я не успела купить теплую обувь для прогулок с дочкой. На работу ведь всегда ходила в сапожках на каблуках. Я попросила мужа: «Купи мне теплые недорогие сапоги». Он принес… бурки «прощай, молодость». «Сережа, в таких старушки ходят», — пожурила я супруга. Даже немного на него обиделась. А потом рассудила: не на бал ведь в них идти. С купленных мужем бурок начался мой нынешний бизнес. Так вот, обула их на прогулку и была в восторге: они оказались на удивление удобными и теплыми.

— Вы решили их украсить рисунками?

— Да, но не сразу, а через год. Пришла следующая зима, я достала из ящика бурки, и меня смутил их несколько заношенный вид. Знаете, я несчетное количество раз проходила мимо магазина «Все для художникiв», что на Дарницкой (бывшей Ленинградской) площади, но совершенно его не замечала. А тут вывеска бросилась мне в глаза. Зашла и спросила продавцов, чем лучше всего рисовать по войлоку. Они порекомендовали акриловые краски. Купила и расписала бурочки красными маками. Заметьте, что до этого я не рисовала. Буквально на следующий день соседка увидела мои бурки и попросила сделать ей такие же. Я разрисовала. После этого примерно полгода расписывала цветами (орхидеями, маками, незабудками, сиренью, тюльпанами) войлочную обувь родственников, подруг и знакомых — набивала руку. Денег за работу не брала.

— Как получилось, что вы решили открыть фирму по художественной росписи вещей?

— Шла к этому постепенно. Планировала пробыть в декрете несколько лет, но мне предложили хорошо оплачиваемую работу врача-координатора в страховой компании, и я согласилась. С Машенькой сидела моя мама. Для этого ей пришлось уволиться с работы. Я, конечно же, показала расписанные бурки своим новым коллегам (коллектив моей группы дамский — восемь женщин-врачей). Они были в восторге и стали просить сделать такие же. Я не отказывала, но за работу денег не брала. Сейчас немало людей осваивают то или иное ремесло по статьям и видеоурокам в Интернете. А я всему училась сама. У меня появился свой почерк, мои работы стали узнаваемы.

Однажды наш бухгалтер сказала: «Ты видишь, как всем нравятся твои работы? На этом можно зарабатывать». Мы с ней разместили в Facebook пост с фотографией расписанных бурок и предложением заказать их. Цену попросили небольшую — порядка 200—300 гривен. И мне начали звонить, писать. Я испугалась такого ажиотажа. Пришлось удалить объявление. Оно наглядно показало, что обувь с эксклюзивными рисунками будет пользоваться спросом. Через некоторое время я разместила еще одно объявление в Facebook.

Когда Светлана начала расписывать обувь, на семью у нее практически не оставалось времени. Муж Сергей взял тогда на себя заботы по дому. Фото из семейного альбома

— Мастерскую обустроили дома?

— Да. В нашей квартире одна комната необычной формы — пятиугольная, я отгородила в ней небольшой закуток и превратила его в творческую мастерскую. С девяти до шести проводила на работе в страховой компании, а по ночам расписывала обувь. Без поддержки и понимания родных мне это не удалось бы. Мама (она живет отдельно, но рано утром приходит к нам) взяла на себя заботы о Машеньке, а муж выполнял работу по дому. Я садилась за рабочий стол и просила семью: «Три часа меня не трогайте».

Количество заказов росло (в основном благодаря сарафанному радио). Поэтому попросила руководство компании перевести меня на более удобный график: сутки работа, трое — дома. Просьбу уважили, и я смогла уделять внимание семье. За три-четыре дня благодаря росписи обуви зарабатывала столько, сколько за месяц в страховой компании. И через некоторое время решила уволиться. Хотя морально это было нелегко — очень любила свою работу, сдружилась с коллегами.

— После ухода из страховой компании арендовали офис?

— В центре Киева на улице Тарасовской снимала полуподвальное помещение вместе с несколькими предпринимателями. Там размещались салон-парикмахерская и художественная студия. Несколько лет у меня были и магазин, и мастерская. Но затем это помещение продали. Я нашла офис в своем районе, в десяти минутах ходьбы от моего дома. Благодаря тому, что мне не нужно тратить много времени на дорогу, до 11 часов утра занимаюсь домашними делами, а затем иду на работу.

«Супруг занялся в нашей фирме пошивом кожаных сумок и рюкзаков»

— В торгово-развлекательном центре у меня магазин и сразу две мастерские — по художественной росписи вещей и по пошиву изделий из кожи. Промышленные машины для пошива кожаных сумок и рюкзаков стоят очень дорого. Чтобы их купить, мы потратили почти все имевшиеся у нас сбережения. Но не жалеем об этом. Сумки и рюкзаки с рисунками пользуются большим спросом. Их шьют двое мастеров и мой муж. Ему нравятся аксессуары из кожи. Неудивительно, что он захотел заняться их созданием. Муж работает завскладом на одном предприятии, а в нашей мастерской трудится по нескольку часов вечером и в выходные.

Большим спросом пользуются рисунки из «Алисы в Стране чудес»

— Обувь вы тоже сами шьете?

— Нет. Закупаю качественную обувь небольших частных украинских фабрик (некоторые из них семейные). С владельцами этих предприятий познакомилась на выставках. А платья, юбки, блузы для нас шьют высококвалифицированные швеи.

— Кто ваши покупатели?

— Люди, которым нравится выглядеть стильно и оригинально. Они не боятся выделяться из толпы. Это не только молодежь, но и люди среднего возраста.

— Сколько времени уходит на роспись, например, пары сапожек?

— Сейчас — от четырех до восьми часов, в зависимости от сложности рисунка. Прежде требовалось гораздо больше времени. Опыт подсказал, как работать быстрее, не теряя в качестве. Раньше я наносила четыре слоя краски, чтобы рисунок с годами не терял насыщенность. Теперь вначале наношу грунтовку, а уже по ней — рисунок. Это позволяет обходиться двумя слоями краски и тем самым экономить время.

— Украшаете вещи любыми изображениями, которые попросит заказчик?

— Да. Мы предлагаем покупателям широкий ассортимент рисунков: изображения животных, цветов, героев книг, фильмов, мультиков, городские пейзажи, орнаменты. Спросом пользуются рисунки чеширского кота из «Алисы в Стране чудес», героев боевика «Леон-киллер». Заметила, что у меня получается выбирать то, что нравится людям. Например, приглянулась мне забавная гримаса пса (я назвала этот образ «бешеная собака»). Не все верили, что она понравится покупателям. Однако «бешеная собака» больше полугода оставалась хитом продаж. Еще одна модная фишка — асимметричные работы. Это когда на правом ботинке одно изображение, а на левом — другое. Эти рисунки тематически связаны между собой.

Спросом пользуются рисунки героев боевика «Леон-киллер»

«Бешеная собака» особенно понравилась покупателям

Мы охотно выполняем эксклюзивные работы под заказ. Зачастую это изображения домашних любимцев. Заказчик присылает нам фото кошки или собаки, и мы рисуем питомца на вещах. Вот, например, для девушки из Израиля нарисовали на элегантных замшевых ботиночках и сумочке ее овчарку. Кстати, значительная часть заказов поступает из-за рубежа.

Сейчас в штате нашей небольшой фирмы четыре профессиональных художника. Так что значительную часть творческой работы выполняют они. Я тоже ее не оставила, но много времени приходится тратить на решение организационных вопросов. Не могу сказать, что сейчас зарабатываю намного больше, чем когда все делала сама. Ведь после открытия фирмы появились дополнительные расходы, на которые уходят тысячи гривен. Впрочем, главное, что на жизнь хватает и я занимаюсь любимым делом. Я очень хочу, чтобы дочка продолжила его, когда вырастет.

И напоследок хотела бы поделиться своим секретом успеха. В первую очередь это непоколебимая вера в себя, в свое дело, а еще работоспособность. И уже потом немного таланта и везения…

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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