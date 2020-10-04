Сегодня звезды советуют быть осторожными: гороскоп на 4 октября для всех знаков зодиака

Воскресенье, 4 октября, — в этот день звезды советуют быть осторожными в своих высказываниях и действиях. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 4 октября для всех знаков зодиака, а также астрологический прогноз на октябрь.

ОВЕН

Пытаясь сегодня плыть против течения, вы вряд ли чего-то добьетесь. Отпустите ситуацию, пусть все идет так, как идет. Расслабьтесь и наслаждайтесь всеми прелестями выходного дня.

ТЕЛЕЦ

Ради достижения задуманного придется, скорее всего, пойти на какие-то жертвы. Могут дать о себе знать давние проблемы. Не тяните с их решением, иначе они будут мешать вашему дальнейшему продвижению вперед.

БЛИЗНЕЦЫ

Раздражительность и несговорчивость могут отрицательно сказаться на отношениях с окружающими. Старайтесь сдерживать свои эмоции и не вступайте ни с кем в словесную перепалку. Проявите особое внимание, находясь за рулем.

РАК

День обещает быть энергичным и плодотворным. Не обижайтесь на критику, которая может прозвучать сегодня в ваш адрес. Обдумайте сказанное и сделайте соответствующие вводы.

ЛЕВ

Найдите достойное применение своим талантам, день как раз для этого очень подходящий. При решении финансовых вопросов следует проявить осторожность, не тратьте деньги на ненужные вещи.

ДЕВА

Звезды советуют не форсировать события и держать в тайне свои замыслы и планы. Нынешний день благоприятен для решения многих задач. Не исключено поступление заманчивого предложения.

ВЕСЫ

Начало дня может выдаться несколько напряженным, но это не помешает вам идти к намеченной цели. День неплох для наведения порядка не только в доме, но и в своих мыслях. Постарайтесь по-другому взглянуть на мир, тогда жизнь заиграет новыми красками.

СКОРПИОН

Нынешний день не очень подходит для откровенных бесед, лучше помалкивать и держать свое мнение при себе. Вероятны незапланированные расходы, которые могут быть связаны с потребностями семьи.

СТРЕЛЕЦ

Вас ждет неплохой во многих отношениях день. Прибегнув к помощи друзей или влиятельных лиц сможете быстро решить животрепещущие вопросы. Будьте внимательны при работе с документами и не откровенничайте с малознакомыми людьми.

КОЗЕРОГ

Сегодня вам лучше оставаться сторонним наблюдателем, а не активным участником происходящих событий. Ввязавшись в какие-то интриги или сомнительные предприятия, рискуете испортить себе репутацию.

ВОДОЛЕЙ

Не стоит торопиться с принятием важных решений, нынче спешка может обернуться серьезными ошибками. Сегодня очень полезным для вас окажется взгляд до стороны, он поможет определиться, в каком направлении двигаться дальше.

РЫБЫ

Можете наконец-то заняться делом, которое давно вызывало у вас интерес. Сумеете получить моральное удовлетворение от того, что сделаете что-то полезное для других. Будьте более внимательны к тем, кого любите и кто вам очень дорог.

Хорошего вам дня!

Читайте также гороскоп здоровья и любовный гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака.

Фото: pixabay.com



234

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter