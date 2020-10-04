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Политика

Добкин после «непростого разговора» с семьей Кернеса снялся с выборов

16:59 4 октября 2020
Добкин после «непростого разговора» с семьей Кернеса снялся с выборов

Михаил Добкин заявил о снятии своей кандидатуры с выборов городского головы Харькова. Напомним, ранее Геннадий Кернес назвал недружественным решение Добкина самовыдвинуться на пост городского головы.

По словам политика, решение он принял после «непростого» разговора с семьей Геннадия Кернеса.

«Сегодня снял свою кандидатуру с выборов в пользу Геннадия Кернеса. Он идет на поправку и участвует в выборах мэра. На этом моя миссия выполнена», — написал Добкин в Telegram, пожелав победы действующему городскому голове.

Он также добавил, что «задачу любить Харьков и работать для людей никто не отменял».

 

Напомним, в ноябре 2019 года Добкин, который не попал в парламент 9-го созыва, в прямом эфире угрожал бывшим руководителям Украины и политикам.

Фото facebook.com/dobkin.mihail

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