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Скандальный экс-нардеп в прямом эфире призвал публично повесить бывших руководителей Украины (видео)
Представитель «Партии регионов» Михаил Добкин, который не попал в парламент 9-го созыва, в прямом эфире угрожал бывшим руководителям Украины и политикам.
Политик выступая на скандальном телеканале ZIK, заявил, что необходимо публично казнить пятого президента Украины Петра Порошенко, экс-спикера Андрея Парубия и бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова.
Для этого, по словам Добкина, нужно временно ввести в стране военное положение. И тогда по законам военного времени необходимо будет расправиться с рядом политиков.
«По законам военного времени на центральной площади — там, где пролилась первая кровь людей, повесить Петра Порошенка, Александра Турчинова, это чудо из руководства „Свободы“ Олега Тягнибока. А Андрея Парубия повесить вверх ногами на Доме профсоюзов в Одессе», — сказал Добкин.
Напомним, за публичные угрозы в адрес нынешнего президента Украины ГПУ открыла уголовное производство в отношении нардепа от «Европейской солидарности» Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой, у которой уже прошли обыски.
По поводу преследований Федины и Зверобой жестко высказался бывший лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош.
Он отметил, что воюя с патриотами, нынешняя власть каждый день теряет свой рейтинг.
Как сообщали «ФАКТЫ», об угрозе убийством заявила народный депутат от партии «Голос» Александра Устинова. Ей якобы угрожает бывший советник министра здравоохранения Александр Чумак.
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