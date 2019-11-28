Общество и люди

Представитель «Партии регионов» Михаил Добкин, который не попал в парламент 9-го созыва, в прямом эфире угрожал бывшим руководителям Украины и политикам.

Политик выступая на скандальном телеканале ZIK, заявил, что необходимо публично казнить пятого президента Украины Петра Порошенко, экс-спикера Андрея Парубия и бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова.

Для этого, по словам Добкина, нужно временно ввести в стране военное положение. И тогда по законам военного времени необходимо будет расправиться с рядом политиков.

«По законам военного времени на центральной площади — там, где пролилась первая кровь людей, повесить Петра Порошенка, Александра Турчинова, это чудо из руководства „Свободы“ Олега Тягнибока. А Андрея Парубия повесить вверх ногами на Доме профсоюзов в Одессе», — сказал Добкин.

Напомним, за публичные угрозы в адрес нынешнего президента Украины ГПУ открыла уголовное производство в отношении нардепа от «Европейской солидарности» Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой, у которой уже прошли обыски.

По поводу преследований Федины и Зверобой жестко высказался бывший лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош.

Он отметил, что воюя с патриотами, нынешняя власть каждый день теряет свой рейтинг.

Как сообщали «ФАКТЫ», об угрозе убийством заявила народный депутат от партии «Голос» Александра Устинова. Ей якобы угрожает бывший советник министра здравоохранения Александр Чумак.

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