Банк или кредитный союз: где хранить сбережения

Коронавирусный кризис, начавшийся еще весной нынешнего года, ощутимо ударил по целым секторам экономики страны. Причем пострадали не только туристические компании или авиаперевозчики, но и организации, которым граждане доверили свои сбережения. Согласно последнему отчету Национального банка Украины, среди всех небанковских финансовых учреждений кредитные союзы оказались наиболее уязвимыми в условиях карантина. В НБУ отметили, что в нынешней ситуации усилился риск потери вкладчиками таких организаций своих средств. Особенно на фоне того, что многие граждане не информированы об особенностях деятельности кредитных союзов и даже не знают, чем они отличаются от банков. Поэтому «ФАКТЫ» решили рассказать читателям обо всех подробностях работы кредитных союзов и выяснить, насколько безопасно доверять им сбережения или брать у них кредиты.

«Кредитный союз — это финансовый кооператив»

Для начала стоит выяснить, чем же отличаются кредитные союзы от банков.

«Кредитный союз — это неприбыльная финансовая организация, основанная физическими лицами для обеспечения услугами кредитования ее участников, — сообщила „ФАКТАМ“ руководитель практики решения споров, адвокат компании Gracers Law Firm Людмила Куса. — Финансирование происходит за счет объединения денежных взносов членов такого союза. Главная же задача банка состоит в получении прибыли. Таким образом, основными отличиями банков от кредитных союзов являются: специфика управления; форма собственности; участие клиентов в жизни компании».

Это если в двух словах, но на самом деле отличия кредитных союзов от банков более глубокие.

«Как показывает практика, люди, вкладывая денежные средства в кредитные союзы, получая в таких финансовых учреждениях кредиты, не всегда четко осознают правовую природу этих организаций, особенности их деятельности, преимущества и риски правоотношений с ними и их отличие от банковских учреждений, — рассказала «ФАКТАМ» адвокат Адвокатского объединения «Лещенко, Дорошенко и партнеры» Анастасия Блинду. — Итак, любой гражданин, перед тем как внести деньги на депозит в кредитный союз, сделать паевой вклад или получить там кредит, должен обратить особое внимание на ряд важных нюансов.

Согласно статье 2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», банк — это юридическое лицо, которое на основании банковской лицензии имеет исключительное право предоставлять банковские услуги. Сведения о об этом внесены в Государственный реестр банков. В соответствии со статьей 47 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», банки могут предоставлять широкий спектр банковских, финансовых и других видов услуг:

привлекать во вклады (на депозиты) средства и банковские металлы от неограниченного круга юридических и физических лиц;



открывать и вести текущие (корреспондентские) счета клиентов, в том числе в банковских металлах, и счета условного хранения (эскроу);



размещать привлеченные во вклады (на депозиты), в том числе на текущие счета, средства и банковские металлы от своего имени, на собственных условиях и на собственный риск;



предоставлять своим клиентам (кроме банков) финансовые услуги, в том числе путем заключения с юридическими лицами (коммерческими агентами) агентских договоров;



услуги по торговле валютными ценностями в наличной форме и безналичной форме с одновременным зачислением валютных ценностей на их счета в соответствии с Законом Украины «О валюте и валютных операциях».



Кроме того, банки имеют право на осуществление следующих видов деятельности:

инвестиции;



выпуск собственных ценных бумаг;



выпуск, распространение и проведение лотерей;



хранение ценностей, в том числе ценных бумаг и других ценностей, конфискованных или арестованных в пользу государства и признанных бесхозными, или предоставление в аренду индивидуального банковского сейфа;



инкассация средств и перевозка валютных ценностей;



ведение реестров владельцев именных ценных бумаг (кроме собственных акций);



оказание консультационных и информационных услуг относительно банковских и других финансовых услуг.



А вот статьей 1 Закона Украины «О кредитных союзах» определено, что кредитный союз — это неприбыльная организация, основанная физическими лицами, профессиональными союзами, их объединениями на кооперативных началах с целью удовлетворения потребностей ее членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг за счет объединенных денежных взносов членов кредитного союза.

Итак, кредитные союзы являются неприбыльными организациями в соответствии с требованиями действующего законодательства, поэтому они не должны иметь целью получение прибыли, а в идеале, согласно закону, создаются лишь с целью удовлетворения потребностей своих членов. Кредитный союз также не может быть учредителем или участником субъекта предпринимательской деятельности, то есть юридического лица, которое имеет цель получение прибыли.

Простым языком можно сказать, что кредитный союз — это финансовый кооператив. Цель создания и деятельности кредитного союза — предоставление финансовой помощи членам, которые объединились ради того, чтобы за счет тех, кто вложил сбережения (паевой взнос), выдать другим членам кредит (заем). Кредитный союз может только покрывать необходимые расходы на свое содержание, то есть это зарплата работникам, покупка оборудования, аренда офиса и так далее.

Это является главным отличием кредитного союза от банка, который является созданным в соответствии с требованиями законодательства юридическим лицом, имеющим целью получение прибыли. Действительно ли на практике кредитные союзы придерживаются принципа бесприбыльности, это уже другой вопрос", — отметила Анастасия Блинду.

«В случае банкротства кредитного союза никаких гарантий возврата вкладов гражданам нет»

Однако, оказывается, есть и другие, не менее важные, отличия, о которых большинство граждан не знают.

«На самом деле отличий действительно гораздо больше, — согласилась Анастасия Блинду. — Давайте выясним, в чем же они состоят. Структуру банка составляют его акционеры, или учредители, с неограниченным количеством клиентов, тогда как клиентом кредитного союза должен быть его участник, при этом основателей кредитного союза должно быть не менее 50 человек.

Итак, любое лицо, желающее воспользоваться услугой кредитного союза, должно стать его членом. А это дополнительные бюрократические процедуры, которые необходимо соблюдать. Если банк может иметь неограниченный круг клиентов без каких-либо ограничений, то кредитный союз ограничен количеством учредителей или должен привлекать новых клиентов в ряды своих членов, то есть учредителей. Хотя на практике это правило редко соблюдается.

В отличие от кредитного союза, банк как финансовое учреждение предоставляет гораздо больше услуг, кроме кредитования или принятия депозитов. Таким образом, кредитные союзы оказывают ограниченный спектр услуг для удовлетворения потребностей своих членов.

В вопросах управления и принятия решений, касающихся деятельности банка, акционеры всегда имеют количество голосов пропорционально количеству акций, которыми они владеют, а члены кредитных союзов имеют только один голос, который не зависит от размера их долевого участия, и они имеют равные права в принятии решений, касающихся деятельности кредитного союза.

Банки являются участниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а их клиенты, соответственно, могут получить гарантированное государством возмещение, до 200 тысяч гривен, в случае отнесения банка к неплатежеспособным и его ликвидации. Кредитные союзы не являются участниками этого фонда, и фактически в случае банкротства кредитного союза никаких гарантий возврата вкладов учредителей нет. Несмотря на привлекательные проценты депозитов или кредитов, следует учесть это обстоятельство. Поэтому банки всегда предлагают более высокую надежность, тогда как кредитные союзы предлагают более высокую доходность, однако высокая доходность объясняется высокой рискованностью.

Еще одним отличием является то, что банки могут переуступить право требования по кредитному договору или продать третьим лицам выданные кредиты, тогда как у кредитных союзов нет таких полномочий согласно действующему законодательству.

Фактически эти различия между банками и кредитными союзами должны сформировать определенную позицию относительно выбора учреждения, в котором человек желает получить кредит либо вложить свои сбережения. Знание таких тонкостей поможет сделать правильный выбор", — подытожила Анастасия Блинду.

Но это далеко не вся полезная и важная информация о деятельности кредитных союзов. В следующей статье юристы расскажут, как людям убедиться в законности деятельности кредитного союза и могут ли граждане обезопасить свои вклады в этих учреждениях.

Напомним, что с 1 сентября 2020 года начали действовать введенные ранее Национальным банком Украины требования к раскрытию банками исчерпывающей информации о своих услугах и их полной стоимости для клиентов. Отныне на сайтах и в рекламе банков должны быть достаточные по объему, правдивые и актуальные сведения об условиях депозитов и потребительских кредитов: их стоимость, полные затраты клиента, включая дополнительные услуги, способы оплаты, санкции в случае невыполнения клиентом условий и тому подобное.

Фото в заголовке Pixabay

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