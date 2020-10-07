КБ «Южное»: реформировать нельзя оставить

Пока Илон Маск осваивает космос, руководители КБ «Южное» осваивают госбюджет, попутно теряя ценные кадры. В соцсетях разгорается скандал вокруг ситуации, в которой оказался некогда флагман освоения космоса — Конструкторское бюро «Южное». Наверное главная проблема украинской космической отрасли в том, что ее развивают те же личности, что и десятки лет назад. Об этом заявил эксперт Виктор Таран на своей Facebook-странице, акцентируя на том, что за время существования независимой Украины почти не было сделано никаких прорывных разработок.

«В 2013—2015 годах убытки составили 4,1 млрд грн; в 2016-м прибыль возникла лишь в результате списания государством долга перед „Сбербанком“; в документации за 2019 год 19 млн грн прибыли в 2018-м изменилось на 27,4 млн грн убытков», — пишет Виктор Таран. Таким образом очевидно, что конструкторское бюро нуждается в радикальных изменениях, если мы не хотим потерять надежду на участие в космических проектах.

Тем временем, по информации эксперта, в проекте бюджета заложено почти двукратное увеличение расходов на космическую отрасль (573 млн грн против 264 млн в уходящем году).

«Возможно, проблемы в совковом подходе руководства предприятия в управлении процессами, ведь его А. Дегтяреву почти 70 лет и большая часть его сознательный жизни прошла в СССР? Уже не говоря о том, что он регулярно ездит в Россию и поддерживает связи с выпускниками Военмеха, где учился», — задает вопросы эксперт.

В комментариях к посту Виктора Тарана сотрудники КБ «Южное» поделились информацией о том, что бюро постоянно покидают перспективные кадры. «Чувствую, что, даже если завалить нас деньгами, результата мы достичь уже не сможем», — написал Андрей Свистула, руководитель группы, которая работает с конструкторской документацией ракет-носителей.

Информация об оттоке таких кадров — дополнительный повод задуматься для правоохранительных органов. Как пишет белорусское издание «Витебский курьер», руководитель КБ «Южное» Александр Дегтярёв якобы имеет давние связи с российским научным сообществом через закрытые НИИ, но ведь документация и чертежи — самое ценное, что есть в КБ «Южное»…

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