Как изменится курс доллара в ближайшие дни и к концу октября: прогноз

Как и прогнозировали эксперты, начало октября ознаменовалось медленной девальвацией национальной валюты. С понедельника, 5 октября, доллар подорожал на 2 копейки, а евро — на 25 копеек. Так, 7 октября НБУ установил официальные курсы на уровне 28,36 грн за доллар и 33,48 грн за евро. Дешевеет гривня и на наличном рынке. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,27 грн, купить — по 28,46 грн; евро — сдать по 33,03 грн, купить — по 33,46 грн. Сейчас уже достаточно финансовой информации, чтобы проанализировать сентябрьские события на валютном рынке и сделать объективный прогноз на октябрь.

«В сентябре гривня снизилась к доллару и евро, причем падение к доллару было более заметным, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, вырос за месяц с 27,4759 грн до 28,2989 грн (+3,00%). Официальный курс европейской валюты вырос за это время с 32,7334 грн до 33,1309 грн (+1,21%). Примерно такую же динамику показали за месяц курсы наличного рынка. Более быстрый рост доллара связан со снижением валютной пары евро-доллар на мировом рынке с 1,1910 до 1,1710 (-1,73%).

Снижение стоимости гривни связано в первую очередь с увеличением спроса на валюту в связи с постепенным восстановлением деловой активности. Можно обратить внимание, что, с одной стороны, гривня снижалась достаточно устойчиво, практически без коррекций, в течение всего месяца. С другой стороны, это снижение сложно назвать обвалом, оно носило достаточно умеренный характер.

Среди валют бывшего СССР гривня показала в сентябре не самый слабый результат по отношению к доллару. Слабее гривни оказался грузинский лари (-6,6% за месяц) и российский рубль (-6,3%). Если говорить о динамике с начала года, гривня снизилась к «американцу» на 16,3%. По этому показателю ее «опережают» российский рубль (-22,3%) и белорусский рубль (-20,3%).

Новое руководство НБУ постоянно подчеркивает преемственность своей политики на валютном рынке. Речь идет о сохранении режима таргетирования инфляции, когда стабильность цен важнее колебаний номинальных курсов, и об ограниченном вмешательстве в валютные торги. Цель выхода регулятора на валютный рынок — сглаживание сильных колебаний, а не борьба с рыночной тенденцией или стремление установить некий желаемый курс. НБУ постоянно напоминает, что не таргетирует курс, то есть не ставит цели по достижению какого-то его значения и не «удерживает» определенные уровни.

При сохранении такой политики невмешательства регулятора нынешний тренд на снижение курса гривни может скоро выдохнуться по мере активизации экспорта аграрной продукции и, соответственно, увеличения валютной выручки аграриев. На пользу гривне может пойти и снижение цен на нефть, если оно будет продолжено. Это приведет к удешевлению импортируемых энергоносителей.

Таким образом, октябрь может оказаться для гривни более комфортным, чем предыдущий месяц. Доллар в течение месяца будет торговаться в диапазоне 27,7−28,9 грн, евро — в диапазоне 32,5−33,8 грн. Впрочем, курс евро менее предсказуем и может выйти за указанные рамки в случае сильных колебаний валютной пары евро-доллар на мировом рынке", — отметил Вадим Иосуб.

Но чего ожидать от курса национальной валюты в ближайшие дни?

«За последнюю неделю курс доллара к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,04−0,3%, — уточнил Вадим Иосуб. — Накануне НБУ принял решение о создании департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг. В состав департамента войдут управление надзора за страховым рынком, управление надзора за кредитными союзами, управление надзора за финансовыми компаниями и отдел внедрения надзорных процедур. Среди функций нового департамента — оперативное реагирование на факты нарушения участниками рынка требований законодательства и нормативно-правовых актов Нацбанка и применение адекватных мер воздействия. Департамент входит в блок пруденциального надзора, куратором которого является первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

В течение ближайшей недели мы ожидаем незначительного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,4 грн, а наличный доллар в банках — около 28,4−28,6 грн", — прогнозирует Вадим Иосуб.

По мнению экспертов, указанные выше кадровые изменения в Нацбанке могут в перспективе повлиять на курсовую политику.

«Курс гривни в среду, 7 октября, вернулся к отметкам 28,40 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Накануне НБУ вышел с предложением валюты ниже, чем рынок, этим активно сбил спрос и заставил продавцов снизить свои аппетиты по уровням продажи. Вероятно, сегодня рынок стабилизируется, если регулятор не будет форсировать курс, пытаясь удержать ситуацию после кадровых новостей.

Некоторое позитивное влияние оказывает увеличение активности на рынке облигаций внутреннего государственного займа. Накануне Минфин смог привлечь более 7 млрд гривен и повысить ставки размещения.

Хорошей новостью для рынка стало и то, что Великобритания выделит на помощь Украине 5 млн фунтов стерлингов. Кроме того, представители нашей страны и Евросоюза подписали ряд соглашений на совместном саммите, который прошел в Брюсселе. В частности, было заключено соглашение между правительством Украины и ЕС о финансировании программы регионального развития Украины. Общий вклад Евросоюза в рамках соглашения составляет 30 млн евро. Также стороны подписали соглашение о финансировании механизмов развития гражданского общества Украины, предусматривающее выделение 20 млн евро.

Между тем новости от аграриев пока не оптимистичны, более того, Минфин видит существенные риски для экономики на следующий год из-за ухудшения условий внешнего финансирования, роста безработицы и ухудшения урожая. Это оказывает давление на гривню. Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит удерживать диапазон 28,3−28,5 грн за доллар", — считаете Андрей Шевчишин.

Эксперты отмечают ослабление давления на национальную валюту, при этом девальвационные прогнозы остаются в силе.

«Вчера нерезиденты «взяли паузу» в скупке валюты, что сразу же сказалось на курсе доллара, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Давление на гривню ослабло, это привело к ее укреплению на межбанковском валютном рынке Украины. Видимо, основные продавцы ждали Citibank, который обычно скупает валюту, но он так и не появился, из-за чего возник «излишек» предложения. В итоге доллар против гривни ослаб до уровня в 28,37 грн, евро незначительно скорректировался к 33,46 грн.

По данным украинской таможни, за сентябрь экспорт увеличился на 2,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года. Импорт снизился на 7,4%, в основном это случилось за счет падения энергетического импорта — сказались низкие цены на нефть и газ. Однако по другим группам товаров импорт вырос, к примеру, ввоз автомобилей увеличился на 17,6%, что говорит о восстановлении потребительского спроса.

Ключевым для украинской гривни по отношению к американскому доллару остается уровень 28,20 грн, поэтому глобальный тренд на девальвацию сохраняется. Сегодня по доллару ожидаются движения в узком диапазоне 28,30−28,43 грн, евро будет торговаться в ценовом канале 33,40−33,55 грн", — уверен Андрей Гойлов.

Кстати, короновирус ударил и по финансовому сектору экономики страны. Согласно последнему отчету Национального банка Украины, среди всех небанковских финансовых учреждений кредитные союзы оказались наиболее уязвимыми в условиях карантина. В НБУ отметили, что в нынешней ситуации усилился риск потери вкладчиками таких организаций своих средств.

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