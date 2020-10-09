Курсы доллара и евро к выходным снизились: чего ждать на следующей неделе

Если в первой половине недели иностранная валюта дорожала, то к ее концу началось обратное движение. Со среды, 7 октября, доллар подешевел на 8 копеек, а евро — на 20 копеек. Так, 9 октября НБУ установил официальные курсы на уровне 28,28 грн за доллар и 33,28 грн за евро. Укрепляется гривня и на наличном валютном рынке. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,12 грн, купить — по 28,33 грн; евро — сдать по 32,91 грн, купить — по 33,33 грн. В Нацбанке признали, что сейчас наибольшее влияние на экономику и финансовый сектор страны оказывает коронакризис.

«В случае, если коронакризис будет оказывать существенное влияние на экономику и мы будем видеть, что темпы экономического роста ощутимо падают, НБУ может принять решение о дальнейшем снижении учетной ставки, чтобы дать экономике дополнительные стимулы для преодоления тяжелых времен, — сообщил в интервью для zn.ua председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко. - Если же мы увидим, что экономика заработала, восстановился потребительский спрос и у бизнеса есть определенные инфляционные ожидания, НБУ оставляет за собой право двигаться в другом направлении и повышать учетную ставку. Сейчас мы наблюдаем за ситуацией и те или иные инструменты нашей монетарной политики будем применять в зависимости от того, как развивается экономика.

Будем смотреть на инфляцию. До конца года, по нашим оценкам, экономика сократится приблизительно на 6%. А вот по поводу роста в следующем году есть несколько прогнозов: НБУ, правительства, МВФ. Поэтому посмотрим на какие-то консенсусные данные и фактический уровень инфляции. У нас еще нет официальной статистики, но, по нашим оценкам, уровень инфляции почти не изменился в годовом измерении", — отметил главный банкир

При этом Кирилл Шевченко заявил, что НБУ продолжит политику гибкого курсообразования.

«На минувшей неделе курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,1−0,4%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,31 грн до 28,28 грн (-0,1%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время уменьшились с 28,34- 28,36 грн до 28,22−28,24 грн (-0,4%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,23- 28,41 грн до 28,18−28,37 грн (-0,2% - -0,1%). При этом разница между средними курсами покупки и продажи расширилась с 0,6% до 0,7% за счет более быстрого снижения курса покупки.

По словам главы Нацбанка Украины Кирилла Шевченко, НБУ ожидает увеличения валютных поступлений от экспортеров в ближайшие месяцы. У аграриев сейчас началась активная фаза экспорта урожая, а значит, предложение валюты, вероятно, возрастет. Шевченко отметил, что НБУ продолжит политику гибкого курсообразования. И единственный фактор, от которого будет зависеть курс, — это баланс спроса и предложения. Независимо от того, куда будет двигаться курс, Нацбанк не будет ломать рыночный тренд и продолжит сглаживать только чрезмерные колебания, если это понадобится. Подстраивать свою курсовую политику к бюджетным показателям Нацбанк также не планирует. Важнее, чтобы сам бюджет был сбалансированным и реалистичным.

Шевченко напомнил, что регулятор с начала сентября потратил из резервов более $ 200 млн для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке. НБУ видит несколько причин, почему в сентябре спрос на валюту увеличился. Это, в частности, оживление со стороны импортеров и погашение Минфином облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов. Шевченко заявил, что Нацбанк не имеет никаких курсовых целей, курс полностью зависит от ситуации на рынке.

В ближайшую неделю мы ожидаем незначительного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1−28,3 грн", — прогнозирует Вадим Иосуб.

Эксперты отмечают немало позитивных сигналов, пришедших из-за рубежа.

«Курс гривни в пятницу, 9 октября, стабилзировался на уровне 28,25 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Спекулятивный накал и нервозность рынка после новостей о кадровых решениях НБУ начинает стихать. Торговая активность упала почти в два раза, до менее чем 100 млн долларов. Ситуация больше похожа на проведенную Нацбанком воспитательную работу среди банков и спекулянтов, в результате чего все снизили активность и взяли паузу.

Рынок также переваривает большое интервью главы НБУ, которое является фактически публичной коммуникацией Нацбанка с банками, инвесторами, экспортерами-импортерами и нерезидентами. После нервозности рынка такой шаг логичный и правильный, так как рынок хочет понимать план и ориентиры.

Среди позитивных новостей для рынка выделим сообщение о том, что Украина подписала меморандум о взаимопонимании с британским экспортно-кредитным агентством UK Export Finance, которое предоставит украинской стороне кредитные гарантии в размере до 2,5 млрд фунтов стерлингов для британско-украинских торговых контрактов. Кроме того, премьер-министр Великобритании предложил Украине присоединиться к международному механизму COVAX, призванному обеспечить равный доступ к вакцинам от коронавируса.

Вместе с тем стало известно, что импорт товаров в Украину в январе-сентябре 2020 года составил более 38 млрд долларов, что на 11,8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Экспорт достиг отметки 35,1 млрд долларов, снизившись на 5,6%. То есть пока внешнеторговый баланс устойчиво дефицитный. И слабый урожай только ухудшит ситуацию.

Вероятно, в ближайшей перспективе гривня продолжит находиться в диапазоне 28,2−28,3 грн за доллар. Падение ниже будет привлекать новых покупателей, что будет сдерживать укрепление гривни", — считает Андрей Шевчишин.

Тем временем в сентябре общие международные резервы Украины заметно уменьшились, что также влияет на стабильность национальной валюты.

«Курс доллара начал коррекцию от максимумов двухлетней давности, как только ослабло давление на гривню от нерезидентов, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Заявки от Citibank были незначительными, и последний раз он выходил на межбанк с покупками по 28,31 грн в эту среду. Со вторника продавцы на рынке сдают свои позиции покупателям, причем НБУ не вмешивается в ход торгов. Доллар против гривни вчера потерял 8 копеек, завершив торги на отметке 28,23 грн. Единая европейская валюта также девальвировала до уровня 33,16 грн.

В следующий вторник состоится аукцион Минфна по размещению ОВГЗ, там будут предложены бонды в национальной валюте со сроком обращения 6 месяцев, один, два и три года. Нерезидентов там ждать не стоит, так как облигации со спекулятивным кредитным рейтингом и доходностью менее 10% им не интересны.

НБУ сообщил, что в сентябре общие международные резервы Украины снизились на 2,52 млрд долларов и составили на 1 октября 2020 года 26,53 млрд долларов. Чистые международные резервы также сократились на 2,04 млрд долларов — до 15,8 млрд. Сказываются последствия рекордных выплат по внешним долгам Украины.

Курс доллара к гривне будет колебаться в пределах 28,20−28,42 грн, курс евро — находиться в диапазоне 33,10−33,45 грн", — утверждает Андрей Гойлов.

Стоит напомнить, что, по данным Национального банка Украины, среди всех небанковских финансовых учреждений кредитные союзы оказались наиболее уязвимыми в условиях карантина. При этом вклады участников кредитных союзов защищены гораздо хуже, чем банковские сбережения. Тем не менее у людей есть возможность вернуть свои деньги в случае ликвидации или банкротства кредитного союза.

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