Когда и почему доллар может рухнуть

В последние дни произошло событие, на которое надеялись многие украинцы: курс гривни стабилизировался и начал постепенно расти. Как долго продлится такое движение национальной валюты, эксперты точно сказать не могут. Однако не стоит забывать, что, помимо внутренних украинских факторов, на курс доллара к гривне сильно влияют события на родине «бакса» — в США. А там сейчас складывается довольно тревожная финансовая ситуация, о которой «ФАКТАМ» рассказал аналитик инвестиционной компании «УНИВЕР» Михаил Федоров.

«С 1 октября в США начался новый, 2021-й финансовый год, — напомнил аналитик. — И Казначейство США подошло к нему с долгом в 26 трлн 920 млрд долларов. За год государственный долг США вырос на рекордную величину — 4 трлн 225 млрд долларов, то есть рост составил примерно 20% от ВВП США. Основной причиной такого увеличения долга явилось выделение первого пакета помощи экономике США в размере более 2 трлн долларов. Плюс к этому, если можно так выразиться, «обычный» дефицит бюджета США с процентами по долгу более чем на триллион долларов, который был бы и без коронакризиса. И плюс увеличившиеся остатки на счету казначейства США, которые на 30 сентября составляли 1 трлн 781 млрд долларов против 382 млрд годом ранее. Для сравнения: в предыдущем, 2019-м финансовом году государственный долг США вырос на 1,2 трлн долларов.

Из всей величины госдолга к 1 октября Федеральная резервная система (ФРС) США владела долгом в размере 4 трлн 445 млрд долларов, увеличив за год свои вложения на 2,3 трлн долларов и став крупнейшим покупателем вновь выпущенных долговых бумаг США, выкупив большую их часть.

Если учитывать, что ВВП США во втором квартале составил 19 трлн 486 млрд долларов, то долг США достиг 138% от ВВП. Однако если учитывать ВВП США, который до коронакризиса составлял 21,5 трлн долларов, то размер долга будет 125% от ВВП.

И эти цифры, по-видимому, не являются финальными, ведь США намереваются выделить своей экономике второй пакет помощи — от 1,3 до 2,4 трлн долларов. И хотя в данный момент из-за предвыборных баталий точно нельзя спрогнозировать, когда этот пакет помощи будет выделен — до выборов или после, в будущем он все же будет дан экономике США. В крайнем случае это произойдет в январе-феврале следующего года, после того как вновь избранный президент США заступит на свою должность и все предвыборные споры останутся в прошлом.

Тогда для Казначейства США и государственного долга 2021 финансовый год мало чем будет отличаться от 2020-го. Поскольку новый пакет мер помощи экономке приведет к очередному взрывному росту долга США на очередные 3−4 трлн долларов. И в самом скромном варианте уже к лету следующего года общий государственный долг США превысит отметку 30 трлн долларов. Если к этому моменту экономика США восстановиться до своего номинального уровня в 21,5 трлн долларов, то величина госдолга к ВВП подскочит до уровня 140% от ВВП.

В этом случае ФРС США, как и в нынешнем году, в следующем должна будет купить большую часть нового долга правительства США на очередные 2−3 трлн долларов. При таких условиях баланс ФРС вырастет до 10 трлн долларов с нынешних 7 трлн долларов. И таким образом, баланс ФРС по отношению к уровню начала 2020 года, составлявшему 4,2 трлн, увеличится почти в 2,5 раза.

Этой перспективы США уже, видимо, не могут избежать, и власти Соединенных Штатов, будь то демократы или республиканцы, прекрасно это понимают. Как и то, что защищать стабильность доллара и бороться с будущей инфляцией они уже не в состоянии. Для доллара, как говорится, назад пути уже нет. Печатный станок США разогнался до такой скорости, при которой тормозить невозможно и бессмысленно, а потому в этом вопросе остается только одно — давить дальше на газ и мысленно смириться с будущим обесценением доллара США.

Впрочем, всё это, конечно, будет не так быстро, речь не идет о том, что доллар упадет в ближайшие дни или недели. Речь идет о том, что он будет падать в будущем. А финансовые рынки при этом, напротив, будут расти", — прогнозирует Михаил Федоров.

Стоит напомнить, что, по данным Национального банка Украины, среди всех небанковских финансовых учреждений кредитные союзы оказались наиболее уязвимыми в условиях карантина. При этом вклады участников кредитных союзов защищены гораздо хуже, чем банковские сбережения. Тем не менее у людей есть возможность вернуть свои деньги в случае ликвидации или банкротства кредитного союза.

Фото Pixabay

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