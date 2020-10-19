Как онлайн-мошенники наживаются на покупателях косметики

В интернете сегодня можно купить все что угодно: мебель, технику, одежду, медикаменты, косметику. Быстро, удобно и по хорошей цене. Но есть одно «но»: в удаленном доступе реализовать некачественный (или неоригинальный) товар куда проще, чем при непосредственном контакте с покупателем. Чем, естественно, пользуются недобросовестные продавцы. В последнее время мошенники активно орудуют на рынке парфюмерии.

Право продавать

Думаете, это неважно? Ошибаетесь. На рынке парфюмерии у каждого крупного бренда есть свои авторизированные продавцы — магазины и сайты, имеющие право официально реализовать продукцию известных марок. Это право они заслужили — прошли многочисленные проверки, подтвердили свою надежность, профессионализм и серьезность намерений. Чтоб продавать онлайн селективную парфюмерию (например, Dior, Givenchy, Chanel), продавцу необходимо работать минимум три года, иметь обученных консультантов и несколько традиционных офлайн-магазинов. Сегодня в Украине таких авторизованных онлайн-площадок четыре. Это Brocard.ua, Letu.ua (два официальных сайта сети BROCARD), Bomond.ua и Aromateque.ua.

Ответственность продавца

Конечно, нельзя утверждать, что все остальные онлайн-магазины — это сайты-фальшивки. Многие имеют контракты с производителями более демократичных брендов, работают легально, соблюдают свои обязательства перед потребителями. Но есть и другие: с целью сэкономить или заработать больше они заводят косметику по «серым» схемам, уходят от налогообложения, продают товар через ФОП. Конечно, такие приемы позволяют выставить цену на 20−30% дешевле, что довольно привлекательно. Но если приобретенная на таком сайте сыворотка или крем окажутся некачественными, кому вы будете предъявлять претензии и от кого требовать возврата денег?

Надежность ресурса

Присматривайтесь внимательнее! Если вы увидели в интернете объявление о беспрецедентной акции — распродажа духов элитных брендов по 400 гривен или два флакона по цене одного, смотрите, куда ведет реклама: на официальный сайт упомянутого в объявлении продавца или на сомнительный ресурс, зарегистрированный в другой стране, на бесплатном домене (com.ua, kiev.ua, in.ua, cc, biz и т. д. ) или на домене конструктора сайтов (WIX, Tilda и т. п. ). Серьезные компании, работающие в Украине, имеют сайт в формате «название.ua». Любые другие варианты должны сразу настораживать.

Цена продукции

Мы все обращаем внимание на выгодные предложения — это нормально и естественно. Однако бесплатный (или подозрительно дешевый) парфюм бывает только «в мышеловке». Где вы видели Armani или Hugo Boss за 15 евро?! Столько даже тревел-формат минимального объема в магазинах Duty Free не стоит.

Включайте логику: «супер-предложение», «беспрецедентная распродажа» или «ликвидация склада по себестоимости» — сигнал обойти такого продавца стороной. А лучше, если вы увидели такую рекламу в соцсетях, немедленно на нее пожаловаться. Массовые обращения позволяют быстро блокировать неправомерный контент.

«Так или иначе, все сайты-фальшивки существуют недолго — их вычисляет киберполиция, системы безопасности банков и крупных компаний. Однако до того, как их заблокируют, обманутыми оказываются сотни людей. Не окажитесь в их числе — будьте бдительны и руководствуйтесь здравым смыслом», — предупреждает Юлия Левченко, руководитель digital-направления сети BROCARD.

Мошенники часто используют в рекламе название именно крупнейшей в Украине сети, о чем говорится в заявлении на сайте компании.

За качественной оригинальной косметикой нужно обращаться исключительно к надежным продавцам. Любой компромисс может быть чреват разочарованием или ущербом для здоровья. Стоит ли подвергать себя риску ради возможности сэкономить?

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