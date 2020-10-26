У Близнецов хороший период, Ракам и Овнам лучше поберечь деньги: гороскоп на неделю

ОВЕН. При решении важных вопросов рассчитывайте на собственные силы. Старайтесь отстаивать свои интересы, не идите на поводу у большинства. Вероятны проблемы в финансовой сфере, воздержитесь от ненужных трат. Почувствовав первые признаки недомогания, немедленно обращайтесь к врачу.

ТЕЛЕЦ. Если хотите добиться успеха, не зацикливайтесь на мелочах и не считайте зазорным попросить о помощи, если таковая вам понадобится. Не верьте тем, кто обещает золотые горы, старайтесь иметь дело только с проверенными и надежными людьми.

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятный во всех отношениях период. Сумеете сдвинуть с мертвой точки решение давней проблемы, не исключены солидные денежные поступления. В личной жизни ждите приятных новостей.

РАК. Сумеете во многом преуспеть и реализовать немало своих задумок. Будьте аккуратны с деньгами, избегайте расточительства. Одиноким представителям знака звезды намекают на судьбоносную встречу, старайтесь не упустить предоставленный шанс.

ЛЕВ. На службе начальство по достоинству оценит ваши умения и навыки, можете даже рассчитывать на денежное вознаграждение. Вероятно поступление заманчивого предложения. Это неплохое время для начала строительства или обустройства жилья.

ДЕВА. Начало нынешнего периода сулит неплохие перспективы. Старайтесь придерживаться выбранной линии поведения и не выходить за рамки дозволенного. Выходные посвятите полноценному отдыху.

ВЕСЫ. Неделя благоприятна для улучшения финансового положения. Можно вкладывать средства в интересные и перспективные проекты, удачными окажутся сделки купли-продажи. Старайтесь быть пунктуальными и избегайте откровенных разговоров с малознакомыми людьми.

СКОРПИОН. Ожидается достаточно спокойный и размеренный период, сейчас желательно избегать каких-либо крайностей. Вполне вероятно, удастся найти дополнительный источник доходов. В семейной жизни грядут приятные события.

СТРЕЛЕЦ. Сумеете реализовать свои замыслы, хотя для этого может потребоваться немало терпения и выдержки. Не исключены интересные и многообещающие знакомства. В финансовом плане все замечательно, поэтому можете позволить себе приобрести что-нибудь существенное.

КОЗЕРОГ. В профессиональной сфере могут произойти какие-то изменения. Старайтесь быть в курсе происходящего, чтобы не упустить чего-то важного. С осторожностью отнеситесь к любым предложениям, помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

ВОДОЛЕЙ. Не откладывайте в долгий ящик решение текущих проблем. Напористость и активные действия помогут достичь желаемых результатов. В отношениях с детьми будьте более терпимы. В выходные дни могут нагрянуть гости.

РЫБЫ. Конечный результат всех ваших предприятий будет зависеть от того, с каким настроем вы за них возьметесь. Старайтесь не перенапрягаться и больше отдыхать. Этот период хорош для смены места работы или поиска дополнительных источников дохода.

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