Чем опасен для организма переизбыток витамина D и какие продукты повышают иммунитет: отвечает диетолог

Коронавирус наступает. Даже люди с крепкими нервами иногда начинают паниковать. Выискивают советы врачей, как противостоять болезни. Какие продукты повышают иммунитет? Как правильно принимать витамины и микроэлементы? Чем полезен цинк? На эти и другие вопросы наших читателей ответила врач высшей категории, диетолог, терапевт Института геронтологии НАМН Украины Юлия Поворознюк.

«Полезно ежедневно съедать два яйца всмятку»

*— Здравствуйте, Юлия Петровна! Вас беспокоит Ирина из Киева. Как питаться, чтобы повысить иммунитет?

— Умеренно употребляйте жирные продукты: сало, сливочное масло, кокосовое и другие растительные масла, а также обязательно орехи и семечки. Слизистые оболочки носа и рта будут меньше пересыхать, что затруднит проникновение вируса. Не забывайте о белках, которые нужны для синтеза антител и нормальной работы иммунитета. Это мясо, рыба, яйца, сыр и кисломолочные продукты — кефир, йогурт, творог.

Яйца лучше готовить всмятку. В жидком желтке много лецитина, защищающего печень, укрепляющего мембраны клеток. Ежедневно можно съедать два яйца.

*— Звонит Антонина из Днепра. Известно, что из-за коронавируса образуются тромбы в мелких сосудах. Если человек заболел, а доктор не назначил препарат для разжижения крови, как предупредить тромбоз?

— Следует пить достаточно воды: полтора-два литра ежедневно. Желательно теплой (а не горячей), она улучшит кровообращение, усилит отток желчи, уменьшит выделение слизи. Удобнее залить поллитра или литр воды в термос (можно добавить немножко магния) и каждые 25—30 минут делать по три-пять глотков. Вода увлажняет слизистую, выводит токсины. Утром встали — выпили постепенно два стакана теплой воды, а минут через 20 позавтракали.

На завтрак желательно съесть что-то жирное, чтобы усилить отток желчи, укрепить тонус сосудов. Полезны для сосудистой стенки продукты, содержащие витамин С: фрукты, особенно цитрусовые, отвар шиповника, зелень, которая еще содержит и витамин К. Хорошо приправлять пищу, в частности, жирную, куркумой, которая обладает противовоспалительным эффектом.

Чаще ешьте морскую капусту, богатую природным антисептиком — йодом. Можно принимать добавки с йодом или пить обогащенную им воду для профилактики вирусных инфекций. Разжижает кровь и чеснок, содержащий аллицин. Это вещество хорошо уменьшает воспаление в сосудах. Сера, которой богат чеснок, тоже снижает активность воспалительного процесса. Разовая доза чеснока — не больше двух зубков.

Разжижают кровь и жирные кислоты омега-3, которыми богата морская рыба. Полезны мед и продукты пчеловодства (если нормально их переносите). Прополис действует на сосуды как антиоксидант, уменьшает воспаление. Если прежде никогда его не пили, нужно рассосать одну гранулу и посмотреть на реакцию. Разовая доза — примерно четверть чайной ложки. При острой стадии заболевания или сразу после него можно принимать прополис и пять раз в день, а затем уменьшить дозу.

Продукты, разжижающие кровь Морская капуста.

Жирная морская рыба.

Куркума.

Чеснок.

Прополис.

«Витамин D укрепляет иммунитет, но его избыток может навредить сосудам»

*— Прямая линия? Звонит Ольга из города Бучач Тернопольской области. Почему во всех маркетах за границей на упаковке указан процент трансжиров, а в Украине нет? Как сориентироваться?

— Делать покупки вдумчиво. Конфеты с начинками содержат трансжиры, как и печенье, вафли, сладкие рулеты, выпечка, а также халва, мороженое. Если в тесто для хлеба кладут некачественное растительное масло, то при выпечке образуется много трансизомеров. Вреден маргарин и все, что его содержит (смесь для выпечки, кондитерский жир).

Многие растительные масла образуют трансжиры при сильном нагревании. Вместо подсолнечного, например, для жарки, лучше использовать оливковое, кокосовое и масло авокадо. Но жарить нужно на небольшом огне. Полезно готовить на топленом сливочном масле, сале, смальце.

Трансжиры в организме не усваиваются, а ускоряют развитие атеросклероза, повреждают печень. Это приводит к хроническим воспалениям разных органов, инфарктам, инсультам, онкологическим заболеваниям.

*— Это Елена, киевлянка. Сегодня настоящий бум вокруг витамина D. Я купила препарат, содержащий 5000 международных единиц. Может, для профилактики лучше пить его через день?

— Профилактическая доза — 1000—2000 МЕ витамина D в день. А при заболевании можно принимать и 5000. Такая же доза рекомендуется, если человек пожилой и летом не загорал. Но в любом случае лечебную дозу должен назначить врач, учитывая состояние сосудов, паращитовидной железы, наследственность (с осторожностью, если в роду были случаи варикоза, тромбоза).

Курс витамина D накануне сезона простуд хорошо стимулирует иммунитет. Причем принимать его надо во время еды, содержащей жир (это жирорастворимый витамин).

*— Тарас из города Бровары Киевской области. Раньше советовали мужчинам чаще есть тыквенные семечки, богатые цинком. Теперь оказывается, что этот микроэлемент противостоит коронавирусу. Это правда или миф?

— Скорее, правда. Цинк стимулирует выработку клеток иммунитета, защищающих от вирусов и бактерий. Богаты этим микроэлементом красное мясо (баранина, свинина, говядина, телятина), печень, птица. Также полезны морепродукты: креветки, мидии, кальмары, гребешки.

Для профилактики можно принимать по 22 миллиграмма цинка ежедневно хоть всю зиму. А лечебную дозу (100 миллиграммов на пять — семь дней) назначает врач, когда появился насморк, или после того, как пациент контактировал с больным человеком. Избыток цинка приводит к дефициту меди. Если пьете его длительно по 50 мг и больше, то добавьте еще по два миллиграмма меди.

*— Беспокоит Оксана из Ивано-Франковска. Когда я заболела COVID, невестка (она медик) посоветовала ограничить соль и сахар: мол, это усиливает воспаление. Понятно, что соль вредна для сосудов. А чем «провинился» сахар?

— Глюкоза «прилипает» к стенкам сосудов и усиливает воспаление. Поэтому у людей с повышенным уровнем сахара в крови сосуды слабые, тонкие, воспаленные. Диабетики тяжело переносят COVID-19. Рафинированный сахар лучше заменить фруктами, сухофруктами, кашами, картофелем, цельнозерновым хлебом и хлебцами. Но не переедать.

Фрукты полезно есть в первой половине дня. Сахар и сладости, съеденные позже 15—16 часов, сильнее поражают стенки сосудов. Их хорошо защищает виноград, особенно сорта темного цвета. Но только лакомиться ягодами надо понемногу, и с утра или в обед. Полезны черника, ежевика, уменьшающие воспаление в сосудах. Зимой можно взять замороженные ягоды.

Как улучшить сопротивляемость вирусам Принимать витамины — С, D3 и К2.

Употреблять добавки цинка.

«В курином бульоне и ухе много белков, необходимых для синтеза защитных антител»

*— «ФАКТЫ»? К вам обращается Евгения из Харьковской области. Родители (маме 69 лет, отцу — 71) заразились коронавирусом. Болеют нетяжело, но нет аппетита, скачет давление. Что им сейчас полезно есть?

— Важно много пить: воды, чая, отвара шиповника. Полезен узвар, богатый калием, а также сухофрукты, бананы, печеный картофель. Можно приготовить витаминную смесь по рецепту известного хирурга Николая Амосова и принимать ежедневно по десертной ложке.

Хорошо есть куриные бульоны, уху. Там много легкодоступного белка, который участвует в синтезе антител. Богаты белком яйца, рыба (запеченная, паровая), сыр, творог. Нужны и жиры. Когда болит воспаленное горло, есть пробки (у некоторых на фоне COVID-19 может развиваться ангина), поможет кокосовое масло. Его можно рассасывать или полоскать горло. Масло какао при рассасывании тоже уменьшает воспаление, а облепиховым лучше заправлять салаты, добавлять в теплое питье. Питание должно быть дробное: небольшие порции четыре —шесть раз в день.

*— Звонит Светлана, 49 лет, из Черновцов. Во время карантина поправилась на пять килограммов, хотя питалась, как обычно. Как похудеть?

— Вес накапливается, в основном, из-за сахара и сладостей. Женщины часто заедают стресс сладким, а это плохо для сосудов, печени, поджелудочной железы. Худеть надо постепенно. Есть три раза в день, порция должна уместиться в две ладони. Половина тарелки — овощной салат, заправленный маслом, четверть — каша (три столовые ложки, чтобы не переесть), еще четверть — бобовые или яйца, мясо, птица, печень, говяжий язык, рыба. Например, завтрак: три ложки каши, два яйца, огурец. На десерт можно съесть яблоко или 25 граммов шоколада к кофе. Четыре часа — пищевая пауза.

Обед должен включать суп или борщ. Если обедаете на работе, можно взять биток или котлеты с хлебом либо хлебцами и огурцы, помидоры. На ужин приготовить грибы, спаржевую фасоль, запеченную свеклу или картофель либо кашу. Дополнить яйцами или рыбой, птицей, а также овощным салатом, квашеной капустой.

Тем, кто хочет сбросить вес, нужно выдерживать интервалы. Между ужином и завтраком должно пройти не менее 12, а лучше 14 часов. В выходные идеально поужинать часов в 16, а позавтракать в 10 утра. Вечером можно выпить теплой воды, чай с ромашкой для сокращения желчного пузыря или съесть немного клетчатки. Полезно пожевать семена льна. Они блокируют аппетит, содержат растворимую клетчатку, жирные кислоты омега-3. Хорошо выпить растворенную в стакане теплой воды столовую ложку шелухи семян подорожника.

— А кунжутное семя или модные семена чиа, ягоды асаи?

— Кунжут содержит много кальция, но семена надо хорошо разжевывать, а лучше смолоть в кофемолке и добавлять, например, в кашу. Замечательный источник кальция — мак. Чиа, асаи, матчи, годжи — это больше разрекламированные модные продукты. Чиа действует как лен, так зачем платить больше?

Рецепт витаминной смеси хирурга Николая Амосова Курага, изюм из темного винограда, инжир, сушеный (не вяленый) чернослив — по 250 граммов.

Орехи — один стакан.

Один лимон.

Все измельчить в блендере или перекрутить на мясорубке.

Добавить 250 граммов меда и перемешать.

Ранее доктор Комаровский рассказал, как наверняка диагностировать COVID-19 и у кого есть врожденный иммунитет к коронавирусу.

Фото Оксаны ЛЕВЧУК, «ФАКТЫ»

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