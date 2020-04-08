Как настроить иммунитет на достойный отпор коронавирусу: советы иммунолога

Здоровье и медицина

Укрепить иммунитет в ограниченном домашнем пространстве непросто. Одни начинают объедаться, другие — лениться. Те, кто излишне чувствителен, впадает в уныние. Все это ухудшает работу иммунной системы, которая напрямую зависит от содержимого нашей тарелки. Как взбодрить ее, чтобы она, встретившись с коронавирусом, не спасовала? Об этом специально для «ФАКТОВ» рассказал главный иммунолог Национальной медицинской палаты Украины, доцент кафедры клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика кандидат медицинских наук Олег Назар.

Олег Назар. Фото Likarni.com

— Во-первых, советую хорошо высыпаться. Полноценный сон должен длиться не менее шести, но не больше восьми часов. У тех, кто недосыпает, быстрее вырабатываются гормоны, угнетающие активность иммунной системы. Также во время ночного сна органы иммунитета синтезируют защитные клетки-киллеры. Именно они будут отражать атаку врагов, к которым относятся и вирусы.

Во-вторых, следует наладить правильное питание. Главное — употреблять пищу, богатую белком. Это основной строительный материал для факторов иммунитета: иммуноглобулинов, интерферонов и других иммунных компонентов. Также белок стимулирует активность защитных клеток. Если у человека наблюдается белковое голодание, то иммунитет работает неполноценно, и организм становится более восприимчивым к вирусным инфекциям.

— Какой белок полезнее: животный или растительный?

— Это дело вкуса. Белок животного происхождения (мясо, рыба, яйца, молочные продукты) легче усваивается. Из растительных белковых продуктов (бобовых, орехов, семечек) организму сложнее «вытянуть» белок. Следует помнить, что белка нельзя есть слишком много. У того, кто подолгу придерживается белковой диеты, может произойти сбой в работе кишечника, ухудшиться функция почек.

— Что делать, если белок плохо усваивается?

— Дополнить его продуктами, богатыми клетчаткой: овощами, зеленью, крупами, хлебом, содержащим отруби или испеченным из цельнозерновой муки. Также полезны фрукты и ягоды, плоды разного цвета, причем в любом виде — сыром, отварном, тушеном, запеченном, они хорошо стимулируют перистальтику кишечника, выводят токсины, облегчая иммунитету работу по защите организма.

— Какие еще продукты необходимы для иммунной системы?

— Как ни странно, но жирные. Однако их нужно употреблять в меру, чтобы жир не откладывался по бокам. Жирная пища обладает желчегонным эффектом. При ограничении или исключении жиров из рациона наблюдаются застой желчи, склонность к интоксикации, появление аллергических реакций. Если человек ощущает слабость, утомляемость, у него возникают частые запоры, то опосредованно снижается и активность иммунной системы.

— Вы нашим читателям как-то посоветовали при боли в горле применять гвоздику. Какие еще пряности и приправы помогают иммунитету бороться с микробами?

— Лук, чеснок, все виды острых перцев, лавровый лист. Также хорошо использовать экзотические приправы и пряности: карри, имбирь, куркуму. Небольшим количеством различных специй полезно приправлять пищу. Такая еда раздражает слизистую оболочку ротовой полости, пищевода, расширяет сосуды. Тем самым к слизистой попадает больше крови. А вместе с кровотоком к месту воспаления доставляется и дополнительная порция защитных факторов иммунной системы. Значит, воспалительный процесс постепенно уменьшается.

Но ингредиенты, раздражающие слизистую, впрямую на вирус не действуют. Как и не обладают сильным иммуностимулирующим эффектом.

— Нужно ли принимать аптечные витамины?

— Да, весной они не помешают, ведь после зимы в овощах и фруктах витаминов немного. Практически все витамины хорошо влияют на иммунитет, повышают количество защитных клеток, их активность. Замечательно, если в комплекс витаминов будут входить и микроэлементы. Например, йод, бром, цинк, селен, марганец усиливают специфичность антител. Но любые витамины нужно принимать в первой половине дня и обязательно после еды.

Хочу сразу оговорить, что все средства, стимулирующие иммунитет — продукты, специи, витамины — самостоятельно можно применять только профилактически. Как только человек заболел, например, тем же ОРВИ, нужно обратиться к доктору. Многие вещества, которые в малых дозах обеспечивают профилактику, в больших количествах способны подавлять иммунную активность. Именно специалист должен разбираться, кому и сколько следует принимать иммуностимулирующие вещества.

— Как еще можно улучшить иммунитет дома?

— Если по центру грудной клетки чуть ниже шеи смазать эфирным маслом, то улучшится циркуляция крови. И вилочковая железа (тимус), расположенная в этом месте, будет активнее вырабатывать защитные клетки. Но такой же эффект достигается любыми физическими упражнениями — теми, что мы подразумеваем под понятием «оздоровительная гимнастика».

Небольшая разминка, сделанная три-четыре раза в день, улучшит кровообращение и ускорит доставку иммунных факторов в нужное место. Не надо штангу выжимать или гири поднимать. Сделайте несколько простых упражнений, чтобы улучшить кровоток. У защитных клеток улучшится проходимость к внутренним органам, и работа иммунной системы усилится.

И наконец, еще один совет: не поддавайтесь унынию. Небольшой и недолгий, разовый стресс даже полезен: в кровь выбрасывается гормон кортизол, лейкоциты, стимулируя иммунитет. А вот сильный стресс или тот, который длится слишком долго, чреват избыточной выработкой кортизола, из-за чего повышается уязвимость перед инфекциями.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что японские врачи назвали шесть полезных продуктов, которые помогут избежать коронавируса, а именно: чеснок, имбирь, куркума, ягоды, мед и продукты, в которых есть витамин С.

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