«Готов испытать на себе вакцину от коронавируса, лишь бы театр ожил», — Валерий Чигляев

Искусство способно врачевать душу в особо сложные моменты нашей жизни. Об этом не раз говорили еще философы древности. Именно поэтому, когда был объявлен карантин, многие люди отправились в виртуальные театры, кинозалы и музеи. Но, конечно, живые впечатления — совсем другое. Поэтому остается мечтать о том времени, когда можно будет, как прежде, пойти на премьеру фильма или спектакля, на выставку или концерт… «ФАКТЫ» продолжают проект «Мир после пандемии» — серию интервью с известными людьми и лидерами отраслей о том, какими могут стать новые реалии. Своим мнением на этот счет уже поделились писатель Андрей Курков, теннисистка Элина Свитолина, актеры Ольга Сумская и Владимир Горянский, ресторатор Дима Борисов, дизайнер Андре Тан, художник Иван Марчук. Сегодня наш собеседник — известный украинский актер и режиссер Валерий Чигляев.

«Ситуация с пандемией обострила чувство жизни»

— Валерий Иванович, прочла, что именно во время эпидемии бубонной чумы, когда жизнь в Лондоне была парализована, Шекспир создал свои знаменитые пьесы «Король Лир» и «Макбет». Предполагаю, что и вы собираетесь зрителям предложить что-то новое…

— Да, добрый, светлый спектакль Angel по трем рассказам замечательного адвоката и удивительного писателя Семена Ханина. Постановка заставляет задуматься над тем, кто ты. Главный герой — добрый ангел, который говорит: «Вы тут, на Земле, всякие небылицы пишете о том, как там у нас на небе. А на самом деле все очень просто. Есть бесы и ангелы. Бес вселяется в человека, как только он задумал какое-то зло. А ангел может вселиться лишь в того, кто искренне тебя любит. Поэтому в последнее время стало модно среди нас, ангелов, предлагать свою помощь человеку через собак». К слову сказать, ситуация с пандемией обострила чувство жизни. Важно остановиться, оглянуться, посмотреть вокруг и задуматься: куда и зачем я бегу?

— Согласна.

— Также я продолжаю играть свой «Спектакль после спектакля» — это монолог-исповедь актера. Его еще до пандемии увидели ценители прекрасного в Грузии, Германии и Прибалтике…

-Читала, что один театр в Германии нашел оптимальный формат спектакля в период пандемии — он ставит серию монологов со звездными актерами. Артистам при этом не нужно контактировать ни на репетициях, ни на сцене. Так что вы в тренде.

— Вот видите! Еще до коронавируса я перешел на моноспектакли — добрые и жизнеутверждающие.

«Человечество выживет, несмотря ни на что. И все потому что хороших людей и поступков намного больше, чем плохих»



— Может, вы и пандемию предчувствовали?

— Нет, конечно. Если бы мне лет пять назад сказали, что будет такая ситуация, я бы подумал, что говорю с сумасшедшим.

— Многие сейчас боятся идти в театр, чтобы не заразиться. Но находчивые менеджеры предлагают все новые и новые варианты так сказать безопасного посещения спектаклей для зрителя. Например, в одном из немецких театров зал заполняется не хаотично — время посадки на место указано в билете. Это позволяет избежать столпотворения у входа. Каждый второй ряд в зале пустой. А сидеть рядом могут только люди, которые вместе проживают.

— Знаете, все это продумывается за рубежом до деталей, так как есть понимание, что актеры поддерживают дух человеческий. У нас же артистам выживать нелегко: им урезают зарплату, их сокращают. А они в театре и так ведь получают небольшие деньги. Обидно. Ведь эти люди делают спектакль, чтобы человек приходил вечером и вспоминал, что он человек, который может сострадать, радоваться, чтобы он уходил со спектакля окрыленным.

— Недавно прочла, что 72-летний Веббер, мюзиклы которого всемирно известны, вызвался испытать на себе новую оксфордскую вакцину ради того, чтобы театры в Лондоне заработали, а актеры и музыканты вернулись к работе.

— Я тоже, как и Веббер, готов испытать на себе вакцину от коронавируса, лишь бы театр ожил! Пандемия для всех нас стала серьезным испытанием. При этом я невероятный оптимист. Когда-нибудь уйду из этого мира с улыбкой на лице, так как мне посчастливилось увидеть эту жизнь. Нужно помнить, что каждый вдох — это счастье. Например, я с детства мечтал об аквариуме, но у меня его не было. А сейчас мы с женой Зариной его завели. А началось все с маленькой рыбки, которую мы купили, чтобы она просто жила. Теперь в аквариуме на 80 литров у нас плодятся рыбки, улитки… И мы их раздаем. У меня теперь есть море — мое собственное!

— Здорово!

— Кроме того, у нас появилась кошка Мишель с удивительно умными голубыми глазами — это белая длинношерстная британка. А еще у нашей белой собачки породы шпиц Липси первого сентября родилось трое щенков. Они, как в сказке, растут не по дням, а по часам. Из беспомощных маленьких существ, помещающихся в ладошке, уже превратились в круглые белые шарики, которые бегают, играют, кусаются — и это такая радость жизни! А еще с Зариной стараемся помогать больным детишкам. На деньги от спектаклей и творческих встреч мы купили на полгода медикаменты и бактерицидные лампы в каждую палату больницы, где лежат девочки и мальчики с онкодиагнозом. А еще с помощью наших друзей осуществили заветные мечты детишек, у которых особо сложная ситуация со здоровьем. Кому подарили компьютер, кому — еще какой-то гаджет… У этих детишек ведь глаза ангелов. Во время карантина мы не забывали и друзей. Зарина — режиссер. Она снимала для них в качестве подарка фильмы.

Валерий Чигляев и Зарина Арчакова стараются сделать мир вокруг лучше

— Вы с Зариной — добрые волшебники. А как считаете, мир после пандемии станет добрее? Изменятся ли у людей приоритеты? Ведь до пандемии многие считали мерилом счастья и жизненного успеха количество денег.

— Вначале казалось, что пандемия должна перетряхнуть взгляды всех и каждого, но ничего этого, к сожалению, не произошло. Знаете, в человечестве есть какая-то загадка. Уверен, что оно выживет, несмотря ни на что. И все потому что хороших людей и хороших поступков намного больше, чем плохих, просто совершаются они тихо, без шума. А если бы зло победило, нас бы всех уже давно не было.

«Думаю, нас ждет большой всплеск туризма. Люди будут спешить посмотреть мир»

— Знаю, что вы любитель путешествовать. А как, с вашей точки зрения, могут измениться путешествия?

— Думаю, нас ждет большой всплеск туризма. Люди будут спешить посмотреть мир. Поймут, что не стоит откладывать жизнь на завтра.

— Многое переходит в формат онлайн: общение, обучение… Что вы думаете об этом?

— Виртуальный мир не заменит реальный — это факт. У людей есть внутренняя потребность жить живой жизнью. В чем, к примеру, магия театра или джаза? Это живое. Через полчаса музыкант уже не сыграет, как сыграл до того. Жизнь — это реальность, в которой вы живете в данное мгновение. Здесь и сейчас! Я уверен, что все равно будут полные залы у музыкантов, которые играют настоящую музыку.

— Как считаете, что должны понять люди в результате пандемии?

— То, что в саване карманов нет.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в столь непростое время?

— Во-первых, я люблю газету «ФАКТЫ» — у нее очень точное название. Во-вторых, хочется, чтобы было побольше добрых фактов и в ней, и в жизни. Например, новостей о том, какой всемирно известный музыкант приехал в Киев, какие новые театры открылись, какие добрые дела совершены в обществе. Наслаждайтесь событиями культуры и прекрасной жизни! И как бы ни было трудно, помните: прорвемся!

Фото из альбома Валерия Чигляева

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