«Высоченная голая девушка уперлась соском в глаз Жванецкого»

Киевский бизнесмен, писатель, сооснователь благотворительного фонда «Жизнелюб» Гарик Корогодский вспомнил, как Михаил Жванецкий был у него на дне рождения

«В 2000-м я пригласил Михал Михалыча на день рождения в „Аквариум“.

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Были мои родители, ММЖ — папин кумир.

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Дошло до того, что папа не соглашался ехать к сыну — он жил в Израиле — без Жванецкого.

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Миша — так он представился родителям, для вас я Миша — выступил, как всегда, с блеском.

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А потом по сценарию русалки стащили его с бортика в бассейн.

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Как был, в костюме, с папочкой в руке — все с разрешения его директора, конечно, но сюрпризом для Самого.

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И, когда его вытащили на сушу, высоченная голая девушка, ну, не голая, но топлесс, уперлась звезде соском в глаз:

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- Миша, ведь вы позволите так вас называть, Миша, что вы можете мне предложить?

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- Дорогуша! Я могу вам предложить 100 абсолютно промокших долларов!

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Очень смешной дядька. Красивая жизнь», — написал Корогодский в Instagram.

Напомним, журналист Дмитрий Гордон поделился воспоминаниями от последнего концерта Жванецкого в Киеве и впечатлениями от его разговора с Зеленским.

Фото Instagram/garikkorogodski

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