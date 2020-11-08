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«Высоченная голая девушка уперлась соском в глаз Жванецкого»

9:50 8 ноября 2020
Жванецкий и Гарик Корогодский
Инф. «ФАКТОВ»

Киевский бизнесмен, писатель, сооснователь благотворительного фонда «Жизнелюб» Гарик Корогодский вспомнил, как Михаил Жванецкий был у него на дне рождения

«В 2000-м я пригласил Михал Михалыча на день рождения в „Аквариум“.

Были мои родители, ММЖ — папин кумир.

Дошло до того, что папа не соглашался ехать к сыну — он жил в Израиле — без Жванецкого.

Миша — так он представился родителям, для вас я Миша — выступил, как всегда, с блеском.

А потом по сценарию русалки стащили его с бортика в бассейн.

Как был, в костюме, с папочкой в руке — все с разрешения его директора, конечно, но сюрпризом для Самого.

И, когда его вытащили на сушу, высоченная голая девушка, ну, не голая, но топлесс, уперлась звезде соском в глаз:

- Миша, ведь вы позволите так вас называть, Миша, что вы можете мне предложить?

- Дорогуша! Я могу вам предложить 100 абсолютно промокших долларов!

Очень смешной дядька. Красивая жизнь», — написал Корогодский в Instagram.

Напомним, журналист Дмитрий Гордон поделился воспоминаниями от последнего концерта Жванецкого в Киеве и впечатлениями от его разговора с Зеленским.

Фото Instagram/garikkorogodski

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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