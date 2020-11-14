Армен Джигарханян: "Жизнь после смерти? Думаю, что ее нет"

Известный актер и театральный режиссер Армен Джигарханян ушел из жизни рано утром 14 ноября 2020 года. С целым букетом болезней артист попал в больницу в середине октября. Последние дни у него полностью отказали почки. До самой кончины Джигарханян был в сознании. Он понимал, что уходит. Ранее популярный артист дал интервью «ФАКТАМ», в котором поделился с читателями своими самыми сокровенными мыслями.

— Как вы сами представились бы нашим читателям?

— Армен Джигарханян.

— Ваш любимый цвет, запах, продукт, напиток?

— Цвет нравится коричневый. Вот машина напротив едет такого цвета — очень красивая. Если бы мне сказали: «Возьми эту машину», я бы взял. Любимого запаха нет. А блюдо, которое нравится, — хаш. Это восточное блюдо, очень вкусное и сытное. Оно как холодец, только горячий. Едят его рано утром. Потом целый день можно ничего не есть. А из напитков предпочитаю виски.

— Чем для вас пахнет детство?

— Я вырос в плохое время, когда была война. Нам говорили, что радоваться нельзя. В детстве я мечтал о новогодней елке. Дома ее не было. Елку устраивали для детей сотрудников в учреждении, где работала моя мама.

— Счастье — это… что? Вы счастливый человек?

— Что такое счастье, вопрос трудный. Мечтая о счастье, мы хотим того, чего у нас нет. А счастливый ли я человек? Боюсь, что да, потому что я актер. Когда выхожу на сцену и зритель заплакал или рассмеялся, зааплодировал, я счастлив. Значит, все получилось.

— В чем вам видится смысл жизни?

— Никто не знает, в чем он. И я не знаю. Вообще наша жизнь — это ожидание.

— Что такое любовь?

— Об этом так много написано, что я даже не рискую какую-то новую идею вам высказать. Если говорить о любви мужчины и женщины, это чувственные отношения. А вообще любовь — понятие широкое. Например, я очень люблю ездить по странам, смотреть, узнавать новое. Тогда я счастлив.

— Вы хорошо помните самый счастливый день своей жизни? А самый непростой?

— Счастливых дней, думаю, у меня было много. И выделять какой-то один, думаю, не надо. Были и непростые дни.

— Чего вы ни за что не сможете простить другим людям?

— Хотел сказать, что предательства. Но эти вещи тоже относительные.

— Что-то может довести вас до слез?

— Все, что угодно. Очень люблю маленьких детей и животных. И если вдруг вижу, что их обижают, это может вызвать слезы.

— Какими качествами нужно обладать, чтобы добиться успеха?

— Не знаю. Очень сложный вопрос. Какой-то он неправильный, «неживой».

— Есть у вас личная формула успеха?

— У меня нет такой формулы.

— Какую роль в вашей жизни играют деньги?

— Нормальную. Если бы я знал, что в магазине напротив колбасу можно купить без денег, я бы туда пошел.

— Что для вас означает быть свободным?

— Абсолютной свободы нет. Например, радуюсь, когда мне говорят, что улицу здесь можно перейти, а машину там можно поставить. Мне должны сказать, чтобы я не «барахтался». Свобода всегда относительна. К примеру, могу ли я выйти на сцену и не говорить текст? Вот как вы думаете? Люди купили билеты, оделись, надушились. Могу ли я им сказать: «Не хочу сегодня играть!»?

— Испытываете ли вы страх перед смертью?

— Пока нет.

— Что вы станете делать, узнав о том, что вам осталось прожить ровно семь дней?

— На этот вопрос отвечать не хочу.

— Вы никогда не задумывались над тем, есть ли жизнь после смерти?

— Думаю, что нет.

— Что вы вкладываете в понятие добра и зла?

— Крайние случаи я исключаю, потому что человек замешан из огромного количества всяких вещей. И в результате этой замешанности и происходит жизнь. Один человек рассказывал, что купил для своего друга машину. Добро он сделал? Конечно, добро. Но потом этот друг в этой машине разбился и погиб… Абсолютного ничего нет.

— Вас часто предавали?

— Много. Причем самое страшное, что эти люди иногда не догадывались, что предают меня.

— Что вам помогало преодолеть периоды полного отчаяния?"

— К счастью, у меня такого не было ни разу.

— Что в жизни вам представляется самым непростым?

— Самое трудное — жить.

— Существует ли Бог?

— Думаю, Бог — это то, что вокруг меня. Однажды ночью я ехал из гостей и заснул за рулем. Было часа три ночи. И вдруг мой кот Фил прыгнул на меня! Мне это приснилось. И я проснулся. Тогда подумал, что это мой Бог спас меня.

— Случались в вашей жизни чудеса?

— Нет. Хотя я тоже нуждаюсь в том, чтобы удивляться, хочу этого. И даже специально иду на сцену, чтобы рассказать, что я не Джигарханян, а Отелло. Но я же знаю, на что иду. И зрители знают. Это хорошая иллюзия. Она прекрасна!

— Сколько времени вы смогли бы прожить на необитаемом острове и что взяли бы с собой?

— Не хочу там оказаться. Зачем мне этот остров? Что я там делать буду?

— В какую эпоху вам хотелось бы жить и с кем из представителей той эпохи пообщаться?

— Только в ту, в которую живу. А поговорить хотел бы с Чеховым.

— Как вы считаете, красота действительно может спасти мир?

— Думаю, нет. Спасти мир может ум. Умные решения способны привести к чему-то хорошему.

Напомним, Джигарханян известен по ролям в фильмах «Новые приключения Неуловимых», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя» и многим другим. Он ушел на 86-м году жизни.

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