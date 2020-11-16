Хью Грант: «Из высохшего холостяка я вдруг превратился в счастливого женатика с пятью детьми»

В конце октября американский кабельный канал HBO показал новый мини-сериал «Отыграть назад» (The Undoing). Эта премьера стала одной из главных на телевидении нынешней осенью. У сериала очень высокий рейтинг. При этом и критики, и зрители отмечают прекрасную игру Хью Гранта и Николь Кидман. Их дуэт стал очевидным украшением данного проекта. «Отыграть назад» снят по мотивам романа Джин Ханфф Корелиц «Ты должна была знать». Его главная героиня — преуспевающий психоаналитик из Нью-Йорка, у которой все в жизни замечательно. Отличная работа, счастливый брак, положение в обществе. Но все это рушится в одночасье, когда она становится подозреваемой в убийстве женщины, с которой виделась всего лишь раз… Грант играет мужа главной героини. Британский актер 9 сентября отпраздновал свое 60-летие. Его карьера сейчас переживает небывалый подъем. У него больше ярких ролей и интересных предложений, чем было в молодости. Только за последние три года Хью поразил поклонников и критиков своим актерскими работами в фильмах «Флоренс Фостер Дженкинс», «Приключения Паддингтона 2», «Джентльмены» и мини-сериале «Чрезвычайно английский скандал». И вот теперь новая блестящая роль в «Отыграть назад». Журнал InStyle взял интервью у Гранта. С актером беседовал известный журналист Кристофер Бэджли. «ФАКТЫ» подготовили полный перевод этой публикации, сохранив оригинальный стиль и форму подачи.

«Поклонник поздравил меня и написал, что мое лицо напоминает сегодня мошонку. И я не смог возразить!»

«Буквально за несколько часов до интервью с Хью Грантом я мучил себя подготовкой вопросов, обдумывая, как бы наиболее корректно затронуть тему старения, обсудить положительные и негативные моменты этого процесса. Формулировки никак не складывались у меня в голове, а время поджимало. Неожиданно мне попалась на глаза официальная справка, в которой говорилось, что британцы старше 60 лет имеют право на бесплатный проезд в городском автобусе.

И в тот же момент мой Zoom показал, что звезда культовой романтической комедии «Четыре свадьбы и одни похороны» уже готов общаться со мной, сидя в своем лондонском доме перед компьютером. Его самоирония и прекрасное чувство юмора помогли моментально снять напряжение. Грант начал шутить сразу, как только я сделал первую неловкую попытку заговорить о его юбилее.

«Честно, особых преимуществ я не увидел. С удовольствием сбросил бы несколько годков. Тело подводит меня в самые неподходящие моменты. Черт, порой мне приходится бегать в туалет каждые три секунды, чтобы пописать! Тут на днях в Twitter кто-то из поклонников поздравил меня и написал, что мое лицо напоминает сегодня мошонку. И я не смог возразить!» — говорит Грант.

Я пытаюсь поддержать тон беседы и напоминаю ему о бесплатном проезде в автобусе. Хью смеется. Потом добавляет, что все же есть еще один положительный момент, который стал лично для него полной неожиданностью. Это возрождение его карьеры.

«Это приятно», — говорит он с привычной британской сдержанностью. А потом сам переходит к глубоко личному.

«Думаю, на мою игру повлияли эмоции, которые я до определенного момента никогда не испытывал. А теперь они стали для меня постоянными. Из помешанного на гольфе высохшего бездетного холостяка старше среднего возраста я вдруг превратился в счастливого женатика с пятью детьми. И когда перед сном я читаю им „Человеткина“ (детская книжка британской писательницы Джулии Дональдсон, опубликованная в 2008 году. - Ред.), то сам не могу удержаться от слез в конце. Там Человеткина спасают от пожара, и он воссоединяется со своей семьей», — признается Хью.

«Я многому научился у Мерил Стрип, за что ей бесконечно благодарен»

«А как вы относитесь к своим фильмам, снятым в 90-х и „нулевых“? Вы были настоящим королем романтической комедии тогда», — интересуюсь я.

«Мне они очень нравятся. Я благодарен им за то, что они сделали меня богатым», — смеется Грант.

Действительно, фильмы «Четыре свадьбы и одни похороны», «Разум и чувства», «Девять месяцев», «Ноттинг-Хилл», «Голубоглазый Микки», «Мой мальчик», «Любовь с уведомлением», «Реальная любовь» и другие собрали в общей сложности более 3 миллиардов долларов в мировом прокате. И Грант неплохо заработал благодаря им…

Кадр из фильма "Четыре свадьбы и одни похороны"

«Но, с другой стороны, мое актерское амплуа было изрядно ограничено. Все вокруг были уверены, что в каждом таком фильме я играю этакую версию самого себя — немного неуклюжего, с непослушными волосами выпускника Оксфорда, который связан родственными узами с каким-то графом Ктоегознаетбери. И я прилагал бесполезные усилия, доказывая, что не имею ничего общего с лощеными персонажами, которых с такой легкостью изображаю на экране. При этом сам себя я не считал хорошим актером. Играл то, что у меня получалось без особого труда. Будучи лентяем и немного трусом, я никогда не пытался изменить ситуацию. И мне не предлагали играть другие роли. Я был чем-то вроде устрицы, которая чувствует себя комфортно и спокойно в своей раковине», — признается Грант.

Фото InStyle

«С другой стороны, все эти сладенькие молодые люди мне уже в печенках сидели. И я с радостью согласился сыграть чертовски обаятельного, но отрицательного персонажа в „Дневнике Бриджет Джонс“. Все получилось, но эта роль так и осталась исключением…» — продолжает Хью.

«И тогда появились первые признаки того, что Хью Гранту не очень нравится его жизнь и его карьера?» — спрашиваю я.

«Да, я начал пить. Комедия „Супруги Морган в бегах“ меня окончательно доконала. Она вышла в 2009 году. От нас с Сарой Джессикой Паркер требовали прилагать максимум усилий по продвижению картины. Мне нужно было появиться в популярном дневном телешоу Джона Стюарта. Увы, я показал себя с худшей стороны. У меня в тот день было жуткое похмелье. И я понимал, что фильм ужасный, он просто не мог никому понравиться…» — вспоминает Грант.

«Стюарт после того выпуска заявил, что никогда больше не позовет Хью Гранта в свое шоу!» — напоминаю я.

«И я его прекрасно понимаю. Конечно, потом извинился и перед ним, и перед всей его съемочной группой, но дело было сделано. После этого провала меня три года чаще видели на поле для гольфа, чем на съемочной площадке. Я понял, что больше не могу играть такие роли. Интерес к работе вернулся, когда мне предложили роль главного злодея во второй части «Паддингтона» и опозорившегося лидера либералов Джереми Торпа в мини-сериале «Чрезвычайно английский скандал», — говорит Грант.

«Тебя номинировали за эту работу на премию „Эмми“. Мне кажется, ты доказал всем, что под твоей привычной харизмой скрывается глубокий драматический талант, позволяющий играть многослойные роли», — подчеркиваю я.

«Я не обижаюсь на лесть», — улыбается Грант. «Но я стал излишне сентиментальным. Это все дети. В „Отыграть назад“ есть сцена, где мой персонаж оказывается в тюрьме. Безусловно, для преуспевающего детского онколога, живущего на Манхэттене, уже сама мысль о возможности угодить за решетку является эмоциональным потрясением. Так вот, мне было легче играть сцену драки в тюрьме, чем эпизод, когда моего персонажа впервые навещает сын. И я запорол первый дубль — плакал в камеру. Мне казалось, что это естественное поведение. Режиссер Сюзанн Бир сказала: „О, Хью, это замечательно! Но не мог бы ты в следующем дубле сыграть более по-мужски, что ли?“. Ей хотелось, чтобы мой персонаж ради сына проявил сильный характер», — говорит Грант.

«Обычно такие эмоциональные сцены даются мне непросто. Приходится упорно работать над ними. Нужно загнать себя в соответствующее настроение. Раньше я закрывался в комнате и слушал музыку, которая причиняет мне боль. В этот раз подобный метод не потребовался. Мы снимали в Нью-Йорке, и я оказался вдалеке от семьи, от детей. И мне жутко хотелось домой. Было так одиноко. Я чувствовал себя невероятно ранимым. Самое парадоксальное в этой истории то, что одной из главных причин, почему я с радостью согласился на роль в „Отыграть назад“, являлась возможность сбежать от моих вечно кричащих и плачущих детей. И я думал, как это будет здорово — пожить какое-то время подальше от них. Но уже в первый же день мне стало не по себе. Ужасное ощущение. Я так скучал по ним», — признается Хью.

«Кстати, я многому научился у Мерил Стрип, за что ей бесконечно благодарен. Мы снимались вместе в 2016 году в картине „Флоренс Фостер Дженкинс“. Мерил — гениальная актриса, но вместе с тем она и невероятно трудолюбива. Она и открыла мне один из своих секретов — как нужно использовать сиюминутные реалии для достижения точной тональности на съемочной площадке. Однажды, когда я отвесил ей очередной комплимент после прекрасного дубля, Мерил сказала мне, что никогда не начинает играть сцену, не достигнув абсолютного эмоционального накала. На это уходит много энергии, но это важно», — утверждает Грант.

Хью Грант и Мерил Стрип

«Выбросьте к черту смартфон! Отключитесь от долбанного интернета!»

Я обращаю внимание Хью на то, что он снимается практически без грима в своих последних картинах.

«Да, это так. Уже несколько лет категорически отказываюсь гримироваться. Не вижу в этом никакого смысла. Юношу из меня все равно сделать уже не удастся. Хотя после съемок в „Отыграть назад“ я ощутил некоторые сомнения в правильности этой своей твердой позиции. И виновата в этом Николь Кидман. Да простит она меня за то, что я назову сейчас ее возраст — 53 года, но выглядит Николь как юная дебютантка! И играет прекрасно! Рядом с ней я выглядел в ряде сцен старпером. И еще вдруг подумал: как же я опоздал с отцовством! Я слишком стар для моих детишек. Моему младшему всего два года. Эта сентиментальность заставляет меня говорить какими-то клише! Но это действительно то, что я чувствую. Внезапно тебя наполняет любовью к этому крошечному существу! И это прекрасно», — признается Грант.

Осторожно интересуюсь, как у некогда убежденного холостяка складываются отношения с женой. Хью впервые заключил брак в мае 2018 года. Он женился на телепродюсере из Швеции Анне Эберштайн. Произошло это уже после того, как она родила от него троих детей.

«Анна? Именно этого я и боялся всю свою жизнь! Женщины стремятся изменить нас, переделать так, как нравится им. И действуют при этом всеми возможными и невозможными методами. Анна убедила меня отказаться от гольфа! Теперь я играю в теннис. Я был так зол на нее, что пропадал на корте часами. Результат? Теннис сегодня стал для меня такой же страстью, какой еще недавно был гольф. Она решила, что мне следует похудеть. И стала рассказывать, как прекрасно заниматься пилатесом. Я слушал ее, смотрел рекламные ролики. В голове постоянно звучало: „Я чувствую себя прекрасно после пилатеса! Я в отличной форме! Моя вульва такая сильная!“. Стоп, сказал я себе. Какая еще вульва?! Но пришлось пойти попробовать. Знаете, о чем не говорят в рекламе пилатеса, о чем умалчивают женщины? Они вообще не испытывают физических нагрузок на этих занятиях! И я бросил», — рассказывает Грант.

«И жена согласилась?» — интересуюсь я.

«У меня был железный аргумент. После пилатеса я не то, что похудел, а даже прибавил в весе!» — утверждает Хью.

Актер с женой

«Может быть, пилатес не пришелся по душе, потому что в нем отсутствует соревновательное начало?» — уточняю я.

«Не знаю, я действительно люблю конкуренцию. Во всяком случае, в спорте. И, конечно, в политике», — говорит Грант.

«Поэтому так часто критикуете британских политиков? Недавно вы назвали премьер-министра Бориса Джонсона «переоцененной резиновой игрушкой для ванны», — спрашиваю я.

«Признаюсь, Brexit и Джонсон раздражали меня с самого начала. И я бросился твитить изо всех сил. Некоторые из моих комментариев стали вирусными. Но вскоре я разочаровался. Знаете, я очень не люблю, когда мне советуют, и сам стараюсь этого не делать. В жизни почти не существует правильных аксиом. Но одна, уверен, есть точно: выбросьте к черту свой смартфон! Отключитесь от долбанного интернета! Жизнь была неизмеримо лучше до появления всех этих соцсетей. Да, и до появления самого интернета тоже! Это мое мнение. А теперь мы все с каждым днем погружаемся все глубже и глубже. Я даже не могу узнать, когда у моего 8-летнего сына тренировка по регби, не зайдя в одно из этих сосущих кров приложений!» — взрывается Грант.

Фото InStyle

«Ваша карьера сегодня на пике успеха. Как долго намерены продолжать играть?» — задаю я последний вопрос.

«В настоящее время у меня в голове идет бурная дискуссия как раз по данному вопросу», — смеется Хью. «Честно, не знаю. Если будут и дальше предлагать хорошие роли, буду соглашаться. Однако, признаюсь, что последние 40 лет все время обещаю себя завязать с актерством и вернуться к тому, с чего начинал в 20-летнем возрасте — литературе. Я писал тогда, и очень неплохо, скетчи для разных театров. Но, боюсь, утратил былую остроту. Меня уже давно лежит в столе наполовину написанный роман. И вряд ли я его когда-нибудь закончу, потому что для этого нужно заставить себя. А я уже, кажется, говорил сегодня, что очень ленив. К тому же вижу, что последние мои роли получаются неплохо. Пожалуй, это лучшее, что я до сих пор сделал. Я даже могу пересматривать эти фильмы и сериалы без ироничной усмешки и порции алкоголя. Думаю, я действительно стал немного лучше», — завершает нашу беседу Хью Грант".

Перевод интервью с американским актером Джейсоном Момоа читайте здесь.

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Christopher Bagley / InStyle)

Фото в заголовке InStyle

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