Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что государство должно было бы ввести локдаун на 3−4 недели, направив финансирование на поддержку тех, кто от этого локдауна пострадает

А когда украинцы почувствуют проблемы в связи с заморозкой сотрудничества с МВФ…

Очень часто можно услышать вопрос.

«А когда украинцы почувствуют проблемы в связи с заморозкой сотрудничества с МВФ?»

На самом деле украинцы сейчас более чем чувствуют. Даже на фоне сохраняющей стабильности гривны. Даже без запуска печатного станка. Даже с тем, что еще не особо чувствуется для простого украинца дыра в бюджете.

Как же можно увидеть проблемы? Очень просто. Коронавирус. В Украине продолжает лететь в небеса статистика по эпидемии. Люди умирают, реально умирают, на порогах больниц. Там не хватает кислорода. Там не хватает подготовленных мест. Люди умирают. И конца края этому не видно.

Как можно остановить эпидемию? На данном этапе только локдауном. Уже все. Все прочие средства давно профуканы. Поздно тестировать. Поздно отслеживать контакты. Когда у вас десятки тысяч заболевших каждый день это уже не работает. Замахаетесь отслеживать. Даже всей полиции для этого не хватит. Сейчас единственный способ вернуть все в контролируемую плоскость — это локдаун. Никто в мире не придумал другого средства. На данном этапе только карантин. Поэтому активно закрывается Европа. Просто нет выбора. Там это тоже не популярно, но просто тоже неизбежно.

Что должно было бы сделать государство чтобы спасти жизни? Во-первых, конечно же, власть должна была бы не допустить такую ситуацию и не тратить все деньги полгода на дороги. Но это уже не изменить. Что надо было бы делать в текущий момент. Государство должно было бы ввести локдаун, на 3−4 недели. При этом направить финансирование на поддержку тех, кто от этого локдауна пострадает. Но вместо этого вводится неработающий карантин выходного дня. Власть боится ввести локдаун, потому что он будет непопулярен. Потому что у государства просто нет денег помогать бизнесу. В бюджете пусто. Нет денег ни строить больницы, ни помогать бизнесу по время локдауна

Почему так произошло? Почему в бюджете пусто? Доходы бюджета даже выше плана. Но расходы в этом году слишком велики. И это формирует большой дефицит бюджета, что абсолютно нормально для 2020 года. Это те деньги, которые надо брать в долг. Украина не выполняет план по заимствованиям. В этом году большой дефицит бюджета. И он не финансируется. Никто не дает Украине в долг. И это в тот момент, когда мировые фондовые рынки находятся на исторических максимумах. Когда в мире очень много денег. А проценты рекордно низкие. Кто угодно может привлечь деньги в долг, все этим занимаются, кроме Украины. Мы не можем взять в долг в тот момент, когда взять в долг проще и дешевле всего.

Почему нам не дают в долг? Потому что у нас проблемы с МВФ. Потому что для всех сотрудничество с МВФ — это еще и сигнал. Смотрите, эта страна адекватна. К сотрудничеству с МВФ привязано финансирование от ЕС (1,2 млрд евро сейчас бы очень не помешало) и Мировым Банком. Все рыночные игроки, люди, управляющие триллионами долларов ждут от Украины сотрудничества с МВФ.

Есть ли альтернатива МВФ? Есть, если вы Польша или Германия. Испания или даже Греция. Если вам верят без МВФ, то вы выходите и занимаете на рынке сколько надо. Для такой страны как Украина альтернативы нет. Потому что нет альтернативы заимствованиям на фондовом рынке. Физически нет. Если вы, конечно, не хотите повторить путь Венесуэлы или Северной Кореи. А на рынке инвесторы хотят видеть сотрудничество Украины и МВФ. Потому что без такого сотрудничества нам просто не доверяют. Если бы мы провели реформы, если бы хоть раз выполнили программу МВФ полностью, то смогли бы попасть в когорту стран, которым доверяют. Как сделала Польша. Словакия. Румыния, черт возьми.

Но Украина сама закрыла себе доступ к деньгам. Это не сделали злые иностранцы. Это не коварные рептилоиды. Это украинская власть нарушила все договоренности с МВФ. Разрушила часть реформ. Атаковала антикоррупционную инфраструктуру, подорвала доверие к Нацбанку. Украинская власть по своим непонятным нам причинам сделала разворот в реформах, что оставило нас без денег. И теперь не важно почему они это сделали. Или почему не помешали КС это сделать. Важен результат.

А теперь люди умирают. И, к сожалению, штрафами 5-му элементу можно закрыть только чью-то психологическую проблему, но не дыру в бюджете.

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