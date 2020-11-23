Иван Марчук: «Я раб, прикованный к мольберту»

Несмотря на пандемию, жизнь продолжается. В Мадриде, в Музее авангардного искусства, который находится в самом центре столицы Испании, в помещении бывшего железнодорожного вокзала девятнадцатого века, открылась персональная выставка украинского художника, вошедшего в список гениев современности, Ивана Марчука. Его творчество сегодня широко известно во всем мире. О своей поездке в Испанию и о выставке в эксклюзивном интервью он рассказал «ФАКТАМ».

«У меня брали интервью самые известные в мире искусствоведы. Один из них работал с Пабло Пикассо»

— Иван Степанович, от всей души поздравляю вас с приятным событием!

— Спасибо. Я был в Испании девять дней. Моя ретроспективная выставка, организованная при поддержке посольства, охватывает работы от 1960-х годов по сегодняшний день. На ней представлено 184 мои картины. Распаковав работы, испанцы были потрясены. Выставка получила огромный резонанс. Столько отзывов! Буквально на третий день с просьбой организовать у себя мою выставку обратились Валенсия и Андорра. Испанцы поймали «золотую рыбку» и теперь хотят нарадоваться (улыбается).

— Сколько же времени продлится выставка?

— Два с половиной месяца. Это редкость. Пусть люди смотрят! Кроме того, сейчас идет активная работа над каталогом. Все это для моей репутации новая ступень.

Натюрморты художника всегда необычны (фото из альбома Ивана Марчука)

— Столько приятного на фоне пандемии!

— Да. Посетители выставки смогут увидеть, как я говорю, 12 разных Марчуков. И они удивятся, что один художник может создавать такие разные картины. В творчестве я ненасытный, голодный, одержимый! Постоянно думаю о том, что еще показать из того, чего в мире еще не было.

— Как проходило открытие выставки в новых реалиях?

— Все были в масках. Количество посетителей регулировалось. У меня брали интервью самые известные в мире искусствоведы. Один из них работал с Пабло Пикассо. Эти искусствоведы дадут свои резюме для каталога.

«По-человечески считаю себя самым несчастным человеком»

— Испания изменилась в связи с пандемией?

— А я до пандемии в этой стране не был, поэтому не знаю. Все люди в масках. Мне удалось побывать в нескольких музеях. Конечно, в музее Прадо. Особенно интересно было посетить Толедо. Вспоминается картина Эль Греко, где он нарисовал это удивительное место. Толедо — чудо архитектуры. К слову, в путешествиях она меня всегда интересует больше, чем живопись. Архитектектура — лицо городов.

На открытии выставки все были в масках (фото из альбома Ивана Марчука)

— Как вас принимали в Мадриде?

— Прекрасно. Я жил в гостеприимной семье украинцев.

— Знаменитую испанскую паэлью попробовали?

— Мне очень понравились вино и сыры. Я же стремился для друзей, у которых жил, приготовить что-то свое. Делал салаты, варил суп с чечевицей, так как они там первое не готовят.

— Что-то купили в Испании?

— Знаете, я никогда ниоткуда не привожу сувениры. Даже конфеты не покупаю за границей. Сам их не ем и дарить не хочу, так как сладкое вредно.

— Поездка вас вдохновила на новые произведения?

— Я не завишу от вдохновения. Вдохновить меня могут только женщины (улыбается). Каждое утро иду в мастерскую и знаю, что должен что-то делать. Сейчас вот, к примеру, рисую сумерки: солнце прощается с днем, оно оставляет нас. И мне хочется передать это настроение…

— Счастливый вы человек, Иван Степанович!

— Смотря что считать счастьем. По-человечески считаю себя самым несчастным человеком: я раб, прикованный к мольберту!

— И все же что-то вас, наверное, в жизни радует?

— Радуюсь, когда вижу красивую женщину, которая мне улыбается, когда со мной кто-то здоровается на улице, и я говорю: «Я вас не знаю», а в ответ слышу: «Зато мы все вас знаем!» По пути домой из мастерской несколько человек обязательно со мной здороваются. Это приятно!

Пейзажами Ивана Марчука можно любоваться бесконечно (фото из альбома Ивана Марчука)

«Ценю удобство. Считаю, что лучшие брюки — джинсы»

— Наверное, на открытии выставки в Мадриде у вас все хотели взять автограф.

— Да, раздал их немало. На следующий день после открытия была встреча с диаспорой. Присутствовало много молодежи. И все просили автографы и сфотографироваться на память.

— Смотреть на ваши картины можно бесконечно…

— Я весь мир уже ими очаровал (улыбается). И мне хочется, чтобы все больше людей в разных странах увидели мои произведения. Искусство должно принадлежать человечеству.

— Пандемия закрыла границы, но ваше творчество их не знает. Недавно в США на одном из сайтов демонстрировалась коллекция одежды дизайнера Алены Серебровой, созданная по мотивам вашего творчества.

— Необыкновенно красивые платья! Я бы хотел, чтобы мои картины печатались на целых полотняных гектарах. Их нужно увеличивать! Маленькие картины я рисовал в период, когда был запрещен, чтобы их можно было переслать.

— А вы любите красиво одеваться?

— Я ценю удобство. Считаю, что лучшие брюки — джинсы. Они у меня и для парадного выхода, и для работы.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Мир прекрасен и безграничен! Планета Земля — это чудо. Любите ее! Интересно все: каждая травинка, деревце, цветок… Получайте удовольствие от всего этого! Будьте добрыми, счастливыми и радостными. Любите искусство!

На фото в заголовке: В Испании Иван Марчук побывал впервые (фото из альбома Ивана Марчука)

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