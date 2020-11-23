Иван Марчук: «Я раб, прикованный к мольберту»
Несмотря на пандемию, жизнь продолжается. В Мадриде, в Музее авангардного искусства, который находится в самом центре столицы Испании, в помещении бывшего железнодорожного вокзала девятнадцатого века, открылась персональная выставка украинского художника, вошедшего в список гениев современности, Ивана Марчука. Его творчество сегодня широко известно во всем мире.
О своей поездке в Испанию и о выставке в эксклюзивном интервью он рассказал «ФАКТАМ».
«У меня брали интервью самые известные в мире искусствоведы. Один из них работал с Пабло Пикассо»
— Иван Степанович, от всей души поздравляю вас с приятным событием!
— Спасибо. Я был в Испании девять дней. Моя ретроспективная выставка, организованная при поддержке посольства, охватывает работы от 1960-х годов по сегодняшний день. На ней представлено 184 мои картины. Распаковав работы, испанцы были потрясены. Выставка получила огромный резонанс. Столько отзывов! Буквально на третий день с просьбой организовать у себя мою выставку обратились Валенсия и Андорра. Испанцы поймали «золотую рыбку» и теперь хотят нарадоваться (улыбается).
— Сколько же времени продлится выставка?
— Два с половиной месяца. Это редкость. Пусть люди смотрят! Кроме того, сейчас идет активная работа над каталогом. Все это для моей репутации новая ступень.
— Столько приятного на фоне пандемии!
— Да. Посетители выставки смогут увидеть, как я говорю, 12 разных Марчуков. И они удивятся, что один художник может создавать такие разные картины. В творчестве я ненасытный, голодный, одержимый! Постоянно думаю о том, что еще показать из того, чего в мире еще не было.
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— Как проходило открытие выставки в новых реалиях?
— Все были в масках. Количество посетителей регулировалось. У меня брали интервью самые известные в мире искусствоведы. Один из них работал с Пабло Пикассо. Эти искусствоведы дадут свои резюме для каталога.
«По-человечески считаю себя самым несчастным человеком»
— Испания изменилась в связи с пандемией?
— А я до пандемии в этой стране не был, поэтому не знаю. Все люди в масках. Мне удалось побывать в нескольких музеях. Конечно, в музее Прадо. Особенно интересно было посетить Толедо. Вспоминается картина Эль Греко, где он нарисовал это удивительное место. Толедо — чудо архитектуры. К слову, в путешествиях она меня всегда интересует больше, чем живопись. Архитектектура — лицо городов.
— Как вас принимали в Мадриде?
— Прекрасно. Я жил в гостеприимной семье украинцев.
— Знаменитую испанскую паэлью попробовали?
— Мне очень понравились вино и сыры. Я же стремился для друзей, у которых жил, приготовить что-то свое. Делал салаты, варил суп с чечевицей, так как они там первое не готовят.
— Что-то купили в Испании?
— Знаете, я никогда ниоткуда не привожу сувениры. Даже конфеты не покупаю за границей. Сам их не ем и дарить не хочу, так как сладкое вредно.
— Поездка вас вдохновила на новые произведения?
— Я не завишу от вдохновения. Вдохновить меня могут только женщины (улыбается). Каждое утро иду в мастерскую и знаю, что должен что-то делать. Сейчас вот, к примеру, рисую сумерки: солнце прощается с днем, оно оставляет нас. И мне хочется передать это настроение…
— Счастливый вы человек, Иван Степанович!
— Смотря что считать счастьем. По-человечески считаю себя самым несчастным человеком: я раб, прикованный к мольберту!
— И все же что-то вас, наверное, в жизни радует?
— Радуюсь, когда вижу красивую женщину, которая мне улыбается, когда со мной кто-то здоровается на улице, и я говорю: «Я вас не знаю», а в ответ слышу: «Зато мы все вас знаем!» По пути домой из мастерской несколько человек обязательно со мной здороваются. Это приятно!
«Ценю удобство. Считаю, что лучшие брюки — джинсы»
— Наверное, на открытии выставки в Мадриде у вас все хотели взять автограф.
— Да, раздал их немало. На следующий день после открытия была встреча с диаспорой. Присутствовало много молодежи. И все просили автографы и сфотографироваться на память.
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— Смотреть на ваши картины можно бесконечно…
— Я весь мир уже ими очаровал (улыбается). И мне хочется, чтобы все больше людей в разных странах увидели мои произведения. Искусство должно принадлежать человечеству.
— Пандемия закрыла границы, но ваше творчество их не знает. Недавно в США на одном из сайтов демонстрировалась коллекция одежды дизайнера Алены Серебровой, созданная по мотивам вашего творчества.
— Необыкновенно красивые платья! Я бы хотел, чтобы мои картины печатались на целых полотняных гектарах. Их нужно увеличивать! Маленькие картины я рисовал в период, когда был запрещен, чтобы их можно было переслать.
— А вы любите красиво одеваться?
— Я ценю удобство. Считаю, что лучшие брюки — джинсы. Они у меня и для парадного выхода, и для работы.
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?
— Мир прекрасен и безграничен! Планета Земля — это чудо. Любите ее! Интересно все: каждая травинка, деревце, цветок… Получайте удовольствие от всего этого! Будьте добрыми, счастливыми и радостными. Любите искусство!
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На фото в заголовке: В Испании Иван Марчук побывал впервые (фото из альбома Ивана Марчука)67
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