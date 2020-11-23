Рабинович назвал выигрыш ОПЗЖ на выборах правильной и последовательной позицией партии

Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в интервью изданию «Журналист» озвучил ход избирательной кампании, окончательную оценку которой удастся сформулировать лишь к концу месяца.



«Пока могу сказать о главном: наша партия ОПЗЖ выиграла выборы… Ситуация на политической карте страны изменилась коренным образом — именно в пользу ОПЗЖ. В нашем активе — фактический выигрыш в 6-ти областях, фракции в облсоветах и горсоветах многих регионов», — отметил нардеп.

По мнению политика, выигрыш на местных выборах партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обусловлен правильной и последовательной позицией ОПЗЖ по многим экономическим и политическим вопросам.

«Все решения, волнующие людей сегодня, принимаются стратегическим советом партии, в который входят руководитель совета Медведчук, я, Бойко и Левочкин. Люди устали от вранья, от „креативных гиперлупов“, люди хотят прагматизма, покоя и стабильности», — констатировал нардеп.

Также, по словам нардепа, больше половины успеха ОПЗЖ на этих выборах является заслугой Виктора Медведчука.

«Мы пытались поднимать горячие экономические вопросы, добивались возможности снижения цены на газ. Судя по фокус-группам, очень повлияли на избирателей события по празднованию 9 мая, конкретно — проявленное уважение к памяти героев ВОВ — это поддержали 75% граждан страны…» — подчеркнул Вадим Рабинович.

Напомним, согласно результатам местных выборов и недавнем соцопросе КМИС, ОПЗЖ значительно нарастила электорат и становится ведущей политической силой в Украине.

«ОПЗЖ уверенно вытесняет с лидирующих позиций партию Зеленского „Слуга народа“ и становится той политсилой, которая объединяет большинство украинцев и защищает их интересы», — заявил народный депутат Украины, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Парламентарий также отметил, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» на местных выборах победила в шести регионах, в то время как «Европейская солидарность» — в пяти областях, а правящая партия «Слуга народа» — всего в четырех.

Напомним, в 2019 году на досрочных парламентских выборах партия Зеленского одержала победу в 22 областях страны.





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