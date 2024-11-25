Нардепка Радіна, яка раніше працювала в ЦПК із Шабуніним, підтримала зменшення покарання для корупціонерів: що відомо

Серед народних обранців, які голосували за закон, що дозволить корупціонерам, які пішли на угоду зі слідством, уникати конфіскації майна, є колишня співробітниця Центру протидії корупції та давня соратниця Віталія Шабуніна — Анастасія Радіна, яка підтримала цей законопроєкт.

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Відповідні зміни до Кримінального кодексу нещодавно ухвалила Верховна Рада.

Зокрема, зі ст. 77 Кримінального кодексу зникла норма, яка передбачала конфіскацію майна як додаткове покарання за кримінальне або корупційне правопорушення.

Цікаво, що Шабунін вранці обурився таким голосуванням. Вочевидь, зазначені зміни до КК ухвалені з метою убезпечення корупціонерів від конфіскації злочинних активів.

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«Конфіскацію майна корупціонерів, які пішли на угоду зі слідством, знищили законом про позбавлення колаборантів державних нагород… Таким чином, ця важлива частина реформи угоди зі слідством проіснувала аж 20 днів. Нагадаю, що це було частиною вимог для отримання € 4 млрд від ЄС», — написав Віталій Шабунін.

Радіна, яка підтримала цей законопроєкт, з 2016-го до 2019 років була керівницею адвокаційних програм «Центру протидії корупції». Згодом вона була одним з лідерів кампанії зі створення в Україні Вищого антикорупційного суду, а також є експерткою з податкового законодавства.

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Нагадаємо, ДБР розслідує низку кримінальних справ щодо Шабуніна, зокрема, про ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипу Nissan Pathfinder, що був переданий для ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що НАБУ відкрило справу на екскерівників НАЗК, які допомогли Шабуніну ухилятися від армії.

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