Украинское ЇDLO в Антарктиде: как сублимированная пища отечественного производства попала в меню полярников

Украинский бренд ЇDLO стал поставщиком сублимированной пищи на антарктической станции Академик Вернадский. Об этом говорится в сообщении Национального антарктического научного центра.



Похоже, cлавноизвестные консервы «Завтрак туриста» теперь — не более чем просто мем, пригодный разве что для тех, кто ностальгирует по СССР. Пообщавшись с учредителями бренда ЇDLO, узнали, как и для чего в Украине основали первое производство туристического сублимированного питания.

Один из основателей компании Михаил Темпер рассказал, что продукция попала в Антарктиду благодаря тому, что ее выбрали сами полярники.

«Это был довольно интересный „тендер“. Нам позвонили украинские полярники и сказали: мы провели внутренний тендер и всеми голосами всех, кто был причастен к принятию этого решения, выбрали ЇDLO. После этого мы дополнительно провели презентацию-дегустацию для всего офиса НАНЦ (Национальный антарктический научный центр. — Авт.) и его директора Евгения Дикого. И тогда уже окончательно согласовали размер и ассортимент блюд в заказе», — отметил Темпер.

По словам основателя компании, продукция ЇDLO используется на «Академике Вернадском» для трех ситуаций: это нетронутый аварийный запас продуктов на самой станции, для полевых выходов, когда ученые отправляются исследовать материк, и в качестве аварийного запаса в точках вокруг антарктической станции.

Такие закладки имеет и обслуживает каждая станция (всего их около 90). Более того, они нанесены на общую карту и в случае необходимости ими может воспользоваться любой.

Чтобы не иметь хлопот с запариванием блюда в арктических или просто туристических условиях, ЇDLO первым в Украине поместил ее в специальный металлизированный пакет (дой-пак), который на время приема пищи превращается в посуду. На упаковке даже есть специальная линейка с отметками, чтобы придерживаться пропорций.

История ЇDLO началась в 2016 году, когда два путешественника Михаил Темпер и Сергей Андреев наладили первое в Украине производство сублимированного туристического питания. Благодаря сублимации, продукты дольше сохраняют вкус без использования консервантов и стабилизаторов и превращаются в полноценную блюдо после нескольких минут контакта с горячей водой.

Ассортимент ЇDLO насчитывает более 40 наименований продукции — завтраки, основные блюда с мясом и без, супы, снеки, напитки, энергетические батончики ОМНОМ. А также компания предлагает собственную линейку напитков: ЧАЇДЛО — чай из карпатских растений с ягодами, и ЖВАВАКАВА — фирменный бленд свежеобжаренного молотого кофе для заваривания в чашке.

По состоянию на 2020 год, ЇDLO продается в большинстве туристических магазинов по всей Украине.

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