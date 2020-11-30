Певица Злата Огневич переболела коронавирусом и рассказала о проверенных на себе методах лечения инфекции. Огневич пришлось самостоятельно делать инъекции, много пить и смириться со странным восприятием запахов

Мои хорошие, официально я коронованная особа. Все началось поздним вечером, я ощутила что-то неладное, всю ночь невидимое кольцо сжимало шею и в горле сильно першило. Я периодически рассасывала пастилки от ангины, они обычно меня спасают (спасибо тебе, Германия за настоящие лекарства).

Утро. Все признаки начала ОРВИ, приняла обычные лекарства. Маску в маркет надела, я считаю, когда ты болен любой простудой - ты просто обязан носить средство защиты, чтобы других не заражать!

Вечер. Внезапно, горло перестало болеть (впервые в жизни за один день прошло горло). И моя интуиция подсказала- нужно звонить папе, ведь он очень крутой врач! И вот, я уже спешу в аптеку купить дексаметазон и фраксипарин (он «разжижает» кровь). Вот и все лекарства для снятия/облегчения симптомов. Ну, еще Витамин C, D в тройной дозе, а также пить очень много теплой воды.

Теперь главное — в течении 8 дней я сама внутримышечно + подкожно вводила эти два лекарства. Это при том, что я панически боюсь уколов и мне пришлось 30 минут уговаривать себя перед первым. Как сказала моя сестра: «Захочешь жить, и не такое будешь делать». Жиза жизненная.

Температура 38.2 была лишь один день, пришлось 3 дня пить антибиотик (начался инфекционный кашель). А вообще, антибиотик бессилен против вирусов. Когда врачи, «на всякий случай», назначают антибиотики, это ужас. Зачем организм травить химией?

На 5-й день болезни, о боги, началась пытка — пропало напрочь обоняние и вкус! Представьте, что Вы не ощущаете ни единого запаха, а вся еда — как влажная бумага. К этому прибавьте постоянное ощущение тошноты в течении недели (как после бурной вечеринки или при беременности) Я просто мечтала о пасте с 4-мя видами сыра, грибами, томатами, душистым базиликом. Да что там говорить, просто мечтала о еде.

Через неделю обоняние вернулось частично, все цитрусы стали пахнуть… рыбой, а через месяц вернулось полностью. В целом это совсем не страшно, я про легкую форму. А ею болеют около 80% зараженных. Главное, вовремя приступить к лечению и мыслить позитивно! Берегите себя и близких.

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