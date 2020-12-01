«Зашла в парадное и упала в обморок»: Санта Димопулос об участии в «Танцях з зірками»

Четырнадцать недель длился четвертый сезон популярного шоу «Танці з зірками» («1+1»). В суперфинал вышли три пары: Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дмитрий Жук, а также Санта Димопулос и Макс Леонов. По результатам оценок жюри и голосования зрителей, третье место досталось Надежде Мейхер и Кириллу Васюку. Победителями сезона стали Санта Димопулос и Макс Леонов. Однако, произнося слова благодарности всем причастным к шоу, Санта неожиданно отказалась от кубка, передав его Юлии Саниной. «Она заслужила кубок, ведь пришла на паркет и научилась танцевать с нуля», — сказала Санта, отдавая серебряный шар потрясенной Саниной. Уже на следующий день стало известно, что продюсеры проекта впервые за его историю решили вручить два кубка. «Здесь нет победителей, потому что те, кто пережил эти 14 недель, уже суперпобедители», — заявила Санта Димопулос. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Санта Димопулос рассказала, кого считала своим конкурентом на проекте, какой танец ей дался тяжелее всего и почему она во время подготовки к шоу упала в обморок.

«Я в детстве занималась бальными танцами, а Юля познакомилась с ними лишь на проекте»

— Санта, что вы чувствовали перед объявлением финального результата?

— Сумасшедшую усталость и удовлетворение от того, что мы сделали такую колоссальную работу за 14 недель проекта. Я была готова к любому результату и, честно говоря, победы не ожидала.

— Неужели сомневались?

— Скорее, не ожидала победы. Для меня было важно выкладываться в каждом танце и дарить зрителю яркие эмоции. Поэтому считаю для себя большой честью, что наш труд оценили и поддержали.

— Тем не менее вы отдали свой кубок Юлии Саниной. Почему?!

— На самом деле кубок не был моей целью на этом проекте. Просто сбылась мечта маленькой девочки — танцевать. А ведь никогда не поздно воплощать мечту в жизнь. К тому же на проекте я научилась делиться самым сокровенным, показала себя настоящей, проделала огромную работу над собой — как физическую, так и эмоциональную, познакомилась с невероятными творческими и интересными людьми, боролась с собой…

Что касается моего решения в финале, я приняла его спонтанно. Видела, как сильно Юля хотела победить, она действительно этого достойна. Я в детстве занималась бальными танцами, а Юля познакомилась с ними лишь на проекте и показала прекрасный результат. Я сделала это совершенно искренне, так мне подсказало сердце в тот момент — передать кубок ей.

— Отметили победу вместе?

— По крайней мере ранним утром следующего дня мы с моим партнером Максом Леоновым, Юлей Саниной и Димой Жуком уже были в студии «Сніданку з «1+1». Потом была масса всего, что обычно следует за финалом такого масштабного проекта: поздравления друзей, подписчиков. А вечером удалось провести время в кругу семьи и друзей. Наконец-то с окончанием проекта вернутся наши семейные ужины, по которым я скучала на протяжении долгих 14 недель.

— Каким оказался ваш самый сложный танец за время проекта?

— Их было несколько. Если оценивать с технической точки зрения, это фокстрот и квикстеп. А с эмоциональной — конечно, контемп, который я посвятила своему отцу.

У меня и любимых танцев несколько. Обожаю нашу румбу, очень нравится характер этого танца, его чувственность и сексуальность. Запомнился фламенко — он характерный и страстный. Мы танцевали вместе с Иракли Макацария, и я осталась в полном восторге от воодушевленного подхода ко всему, что он делает. Но, безусловно, самый любимый и душевный танец — это контемп, который я танцевала с сыновьями Дени и Тимой. Этот номер навсегда останется в памяти нашей семьи. Мальчики сразу согласились поддержать меня и выйти на паркет, а я была счастлива, что мы проведем больше времени вместе, пусть и в тренировках. В итоге получился интересный и незабываемый совместный опыт, а Дени после эфира даже выразил желание записаться на танцы. Он у меня очень творческий мальчик, его начинания стараюсь поддерживать. Посмотрим, что из этого выйдет.

«Частенько начинали репетицию утром и выезжали из зала после 12 ночи»

— Как вы попали в шоу «Танці з зірками»?

— Я давно следила за этим проектом и даже тайно мечтала поучаствовать в нем. Однако, когда в этом году мне поступило такое предложение, долго сомневалась. Не очень-то верила в свои силы, ведь не прошло и года после рождения дочери Софии, у меня было десять лишних килограммов. Из-за большого перерыва в шоу-бизнесе у меня не было столько фанатов, как у других участников. Появился страх, что ничего не получится, я буду выглядеть нелепо и не смогу далеко зайти на проекте. К тому же я сейчас очень счастлива в семейной жизни, наконец обрела гармонию и наполненность и планировала ближайший год посвятить исключительно детям и мужу. Но именно моя семья и близкие убедили, что от таких предложений отказываться нельзя, поддержали меня, и я обрела веру в свои силы. Это и стало решающим фактором — я быстро собралась, возобновила тренировки, занялась питанием еще более тщательно, и в краткие сроки привела себя в форму ради проекта.

— Вы пришли в проект, уже имея танцевальный опыт. Где учились?

— В детстве родители отвели меня на занятия танцами. Тогда я еще училась в музыкальной школе, занималась рисованием, историей искусств, лепкой и айкидо. Но именно к танцам питала наибольшую любовь. Помню, папа очень поддерживал меня в этом увлечении. И когда его не стало, я забросила танцы. А с помощью проекта, в память об отце, вернула детскую мечту и любовь к танцу.

— В последнем эфире вы признались, насколько изнуряющими были репетиции. Однажды вы даже упали в обморок…

— Это случилось в парадном, под конец проекта. Я возвращалась после примерки уже за полночь. До этого у нас с партнером было несколько дней изнуряющих и долгих репетиций. Я жуткий перфекционист и могу тренироваться на износ, пока не увижу идеальный результат, не всегда могу вовремя остановиться. В общем, бессонные ночи, физическая усталость и эмоциональное истощение привели к обмороку. Но я быстро пришла в себя. Мне поставили капельницу, и репетиции возобновились.

— Сколько же часов в день вы тренировались?

— От пяти до пятнадцати часов в сутки. Частенько начинали утром и выезжали из зала после 12 ночи. Помню, когда готовились к полуфиналу, попросили Олега Винника потренироваться с нами подольше. Он приехал на репетицию в пятницу, после длительного перелета, и мы репетировали полночи.

— Хоть когда-нибудь отдыхали?!

— Только в понедельник позволяла себе расслабиться, немного восстановиться и побыть с родными.

— Сколько же вы спали?

— По понедельникам старалась высыпаться, а начиная со вторника и до конца недели по 4−5 часов в сутки. Хотя пыталась находить время на сон, так как при таком режиме восстанавливаться очень важно. После десятого эфира спать стало очень сложно — от переутомления не могла уснуть и постоянно прокручивала в голове танцы. А ночь накануне суперфинала была практически бессонной.

«Начав тренировки, сбросила 8 килограммов»

— Какой была ваша еда последние месяцы?

— Старалась питаться максимально сбалансированно, возить с собой на репетиции еду. Такой режим тренировок требует особого питания. Нужно много энергии, поэтому в моем рационе во время проекта доминировали углеводы. Из сладкого спасал темный шоколад.

— Что-то успевали делать в этот период по дому?

— Совсем немного. Но было важное правило: утро — время для семьи. Мы все вместе собирались на завтрак, по возможности я что-то готовила.

— Похудели за время проекта?

— Начав тренировки, сбросила 8 килограммов. Танцы однозначно сделали мое тело более подтянутым и сильным. Но, знаете, с годами я научилась любить себя. Очень важно стремиться к лучшему, но только с любовью.

— Полагаете, у вас были конкуренты на шоу?

— Для меня «Танці» не о конкуренции, а о том, чтобы дарить праздник, радость и позитивные эмоции. Моя задача на каждом эфире была максимально выложиться, войти в нужное состояние, пережить эмоцию, сделать все достойно технически. Поэтому самым главным и сильным конкурентом на шоу у меня была только я сама.

— Вас все время сравнивали с Надеждой Мейхер.

— Это нормально. «Танці» смотрят миллионы зрителей, а люди любят сравнивать. У нас действительно есть общий момент в биографии — участие в известной группе. Могу сказать, что наш совместный пасодобль мне понравился, никаких размолвок во время репетиций у меня с Надеждой не случалось.

— Будете продолжать танцевать?

— Не люблю загадывать наперед. Но на следующий день после суперфинала утром танцевала прямо на кухне. Хочу продолжать совершенствовать свои возможности — стать более пластичной, гибкой, быстрой. Спорт и физическая нагрузка — неотъемлемая часть моей жизни. Это ведь так круто, когда можешь владеть своим телом! Но сейчас тренироваться мне совсем не хочется, пока полностью не восстановлюсь. Мечтаю наконец-то уехать на отдых с семьей.

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